こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
明海大学が株式会社ベイフットボール浦安と包括連携協定書を締結 ― 3月16日開催 〜元日本代表の明海大学体育会サッカー部 柱谷哲二監督とブリオベッカ浦安・市川 都並敏史監督が協働体制を始動〜
明海大学（千葉県浦安市・学長：中嶌裕）とブリオベッカ浦安・市川を運営する株式会社ベイフットボール浦安（千葉県浦安市・代表取締役社長：谷口和司）は、「地域連携」「教育・文化及び研究」「人材育成」「スポーツ交流」に寄与することを目的とした連携を推進していくため、包括連携協定書を締結する。この締結により、サッカー日本代表として共に世界で活躍した本学体育会サッカー部監督の柱谷哲二監督とブリオベッカ浦安・市川の都並敏史監督がタッグを組み、スポーツを通じて地域社会の発展に貢献していく。この連携協定を締結するにあたり明海大学浦安キャンパスにて、3月16日に共同記者会見を開催する。
明海大学とブリオベッカ浦安・市川を運営する株式会社ベイフットボール浦安は、包括連携協定書を締結する。ついては、包括連携協定に至った経緯や柱谷監督及び都並監督のめざすスポーツを通じた人材育成、地域貢献並びに今後の抱負などに関し共同記者会見を開催する。
■共同記者会見開催概要
1．日 時 2026年3月16日（月）11時から
2．場 所 明海大学浦安キャンパス（千葉県浦安市明海1丁目）
3．内 容 明海大学と株式会社ベイフットボール浦安との包括連携協定について
4．登壇者
明海大学 学長 中嶌 裕
株式会社ベイフットボール浦安 代表取締役社長 谷口 和司
明海大学 体育会サッカー部監督 柱谷 哲二
ブリオベッカ浦安・市川 監督 都並 敏史
※記者会見の取材申し込みは、下記問い合わせ先までご連絡ください。
▼問い合わせ先
明海大学 浦安キャンパス 学務部企画広報課
TEL.047-355-1101
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
