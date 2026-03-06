東海道・山陽新幹線 全36駅 駅名標アクリルキーホルダー登場！知る人ぞ知る違いに注目。購入者先着プレゼントも実施！

株式会社JR東海リテイリング・プラス（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：小林 創）は、2026年３月９日から当社公式オンラインショップにて、東海道新幹線・山陽新幹線、そして博多南線の博多南駅まで、各駅の駅名標をモチーフにしたアクリルキーホルダー36種類を一挙に新発売いたします。日々多くの人が行き交う新幹線の駅名標をできる限り忠実に再現し、駅ごとの個性や違いを楽しめるシリーズです。JR東海とJR西日本で異なるカラーリングや書体はもちろん、両社で異なるフレームの違いなど、細かな要素まで丁寧に表現。さらに、「特定都区市内」の略語表記や、静岡駅に見られる次駅矢印の角度の違い、博多駅の一部に設置されている特徴的なフレーム形状など、知る人ぞ知るディテールにも意識的にこだわりました。よく利用する駅、思い出の詰まった駅、名前や響きに惹かれる“推し駅”――駅名標という身近な存在だからこそ、それぞれの駅に重なる記憶や物語があります。バッグや鍵に付けて、ふと目にするたび、新幹線の旅や、その駅で過ごした時間を思い出していただけるアイテムです。