こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
東海道・山陽新幹線 全36駅 駅名標アクリルキーホルダー登場！知る人ぞ知る違いに注目。購入者先着プレゼントも実施！
株式会社JR東海リテイリング・プラス（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：小林 創）は、2026年３月９日から当社公式オンラインショップにて、東海道新幹線・山陽新幹線、そして博多南線の博多南駅まで、各駅の駅名標をモチーフにしたアクリルキーホルダー36種類を一挙に新発売いたします。
日々多くの人が行き交う新幹線の駅名標をできる限り忠実に再現し、駅ごとの個性や違いを楽しめるシリーズです。
JR東海とJR西日本で異なるカラーリングや書体はもちろん、両社で異なるフレームの違いなど、細かな要素まで丁寧に表現。さらに、「特定都区市内」の略語表記や、静岡駅に見られる次駅矢印の角度の違い、博多駅の一部に設置されている特徴的なフレーム形状など、知る人ぞ知るディテールにも意識的にこだわりました。
よく利用する駅、思い出の詰まった駅、名前や響きに惹かれる“推し駅”――駅名標という身近な存在だからこそ、それぞれの駅に重なる記憶や物語があります。バッグや鍵に付けて、ふと目にするたび、新幹線の旅や、その駅で過ごした時間を思い出していただけるアイテムです。
日々多くの人が行き交う新幹線の駅名標をできる限り忠実に再現し、駅ごとの個性や違いを楽しめるシリーズです。
よく利用する駅、思い出の詰まった駅、名前や響きに惹かれる“推し駅”――駅名標という身近な存在だからこそ、それぞれの駅に重なる記憶や物語があります。バッグや鍵に付けて、ふと目にするたび、新幹線の旅や、その駅で過ごした時間を思い出していただけるアイテムです。
■ 商品紹介
＜東海道新幹線編＞ 単品：各550円 17駅セット：9,350円
＜山陽新幹線・博多南線編＞ 単品：各550円 19駅セット：10,450円
【初開催！プレゼントキャンペーン】
当社公式オンラインショップでは本商品の新発売を記念し、「東海道新幹線編17駅セット」もしくは「山陽新幹線・博多南線編19駅セット」をご購入いただいた先着20名様（合計）に、当社オリジナルクリアファイル５枚をプレゼントいたします。
先着でご購入の方にクリアファイルをプレゼントする企画は初開催となります。
＜クリアファイル＞
当社公式オンラインショップ等で販売中のオリジナルデザインのクリアファイル５枚をプレゼントいたします。どのデザインのクリアファイルになるかは非公開！クリアファイルは商品とともにお届けいたします。
※クリアファイルのデザインをお選びいただくことはできません。
＜プレゼント対象セットの販売予定数量＞
・自社ECサイト「PLUSTA ONLINE STORE」では、＜東海道新幹線編＞17駅セットを５点、＜山陽新幹線・博多南線編＞19駅セットを５点の販売を予定しております。
・JR東海MARKET内「PLUSTA ONLINE STORE」では、＜東海道新幹線編＞17駅セットを５点、＜山陽新幹線・博多南線編＞19駅セットを５点の販売を予定しております。
※上記予定数量が売り切れ次第、プレゼント対象セットの販売は終了となります。なお、数量を追加または同様のキャンペーンを行う場合がございます。
※後日、プレゼントを伴わない通常の駅名標キーホルダーセットの販売を行います。
■ 商品詳細
キーホルダーの表裏イメージ ※東京駅と博多南駅は両面同じデザインです。
パッケージのイメージ
■ 担当者の想い
本商品の企画にあたり、担当者が大切にしたのは、駅名標を「単なる案内表示」ではなく、旅の記憶と結びつく存在として形にすることでした。
旅の始まりに立ったホーム、乗り換えで何度も利用した駅、初めて降り立った土地――新幹線の駅名標には、移動の途中に生まれたさまざまな思い出や情景が刻まれています。
だからこそ、「どの駅も同じ」ではなく、「その駅ならではの違い」をきちんと残したいと考えました。
「よく利用する駅を選ぶ楽しさ」「思い出の残る駅を手元に置く喜び」、そして「まだ訪れたことのない駅に、想いを馳せるきっかけ」・・・このアクリルキーホルダーが、駅と人をつなぐ小さな存在となり、新幹線の旅の記憶や、その土地で過ごした時間をそっと思い出させてくれるアイテムになりますと幸いです。
JR東海とJR西日本の駅名標の違い
静岡駅の駅名標（浜松駅との比較）
■ 販売詳細
＜発売日時＞ 2026年３月９日（月曜日）10：00〜
＜販売箇所＞
当社公式オンラインショップ
・自社ECサイト「PLUSTA ONLINE STORE」https://www.jrcp-shop.jp/
・JR東海MARKET内「PLUSTA ONLINE STORE」https://market.jr-central.co.jp/shop/c/ck-kanto/
＜その他＞JR東海承認済 JR西日本商品化許諾済 ※商品により異なります。
※画像はイメージです。
※数に限りがございます。売切れの際はご容赦ください。
※商品のデザインは、実際の車両や設備、マーク等と異なる場合がございます。
※価格はすべて税込です。
※内容・価格・数量・販売箇所・販売期間等は変更する場合がございます。また、急遽販売を終了する場合がございます。
※商品のご予約および取り置きはできません。
※各通販サイトでは商品代金のほか、送料を別途頂戴いたします。また、一部お届けできない地域がございます。
※いかなる理由においても転売（オークションサイトやフリマアプリへの出品含む）及びそれを目的としたご注文は固くお断りいたします。
本件に関するお問合わせ先
【リリースに関するお問合せ先 】
株式会社 JR 東海リテイリング・プラス
Mail:press@jr-plus.co.jp