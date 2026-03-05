ご当地土産の新定番！進化系ラーメンスナック 「RAMEN CLUB」 が九州初上陸！





































株式会社力の源ホールディングス（本社：福岡市中央区、代表取締役社長：山根智之）傘下の力の源カンパニーが運営する博多発祥のラーメン店「一風堂」は、この度、進化系ラーメンスナックブランド「RAMEN CLUB（ラーメンクラブ）」を展開する株式会社COC（北海道コンフェクトグループ、本社：東京都品川区、代表取締役：長沼真太郎）と共同開発した新商品を九州限定にて発売いたします。また、3月19日（水）よりJR九州博多駅構内いっぴん西通りに「RAMEN CLUB × 博多一風堂 JR博多駅」をオープンいたします。それに先立って、同日午前9:00より「一風堂 博多駅店（JR博多シティ シティダイニングくうてん10F）」にてメディア発表会を行います。発表会では、株式会社COC代表取締役の長沼氏、力の源カンパニー執行役員の冨田英信が登壇し、本商品のコラボの経緯やこだわりなどを説明します。





























とんこつラーメンのパイオニアとして日本のラーメン文化を世界へ発信してきた一風堂の味わいを、新たな形でお楽しみいただける商品が誕生いたしました。今回共同開発したのは、「白丸元味ラーメンスナック」「赤丸新味ラーメンスナック」の2種類です。「白丸元味ラーメンスナック」は、豚骨ならではのまろやかな旨みが溶け込んだコク深いメルトスープを開発し、歯切れのよい細麺スナックに絡めることで、白丸元味の味わいを表現しました。「赤丸新味ラーメンスナック」は、コクのある豚骨の風味に辛味噌と特製香油を効かせたメルトスープを使用し、中細麺スナックに絡めることで、赤丸新味ならではの奥行きある味わいを再現しています。さらに、真空フライ製法によるチャーシュー、ねぎ、のり、紅生姜を加えることで、口の中でスープの旨みが広がる新感覚のラーメンスナックに仕上げました。なお、RAMEN CLUBがラーメン専門店と共同開発を行うのは今回が初の取り組みとなります。



当社は本コラボレーションを通じて、博多のラーメン文化を象徴する味をスナックという新たな形で発信するとともに、地元の皆さまにも親しまれる商品へと育ててまいります。博多を訪れた際に思わず手に取りたくなる、そして地元の方々が“博多らしさ”を表す手土産として選んでいただける、新しい博多土産として展開してまいります。