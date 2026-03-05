こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ご当地土産の新定番！進化系ラーメンスナック 「RAMEN CLUB」 が九州初上陸！
一風堂の白丸元味・赤丸新味をスナック菓子で再現し博多限定で販売！3/19（木）JR博多シティの新店舗オープンにあわせ、メディア発表会を開催します
とんこつラーメンのパイオニアとして日本のラーメン文化を世界へ発信してきた一風堂の味わいを、新たな形でお楽しみいただける商品が誕生いたしました。今回共同開発したのは、「白丸元味ラーメンスナック」「赤丸新味ラーメンスナック」の2種類です。「白丸元味ラーメンスナック」は、豚骨ならではのまろやかな旨みが溶け込んだコク深いメルトスープを開発し、歯切れのよい細麺スナックに絡めることで、白丸元味の味わいを表現しました。「赤丸新味ラーメンスナック」は、コクのある豚骨の風味に辛味噌と特製香油を効かせたメルトスープを使用し、中細麺スナックに絡めることで、赤丸新味ならではの奥行きある味わいを再現しています。さらに、真空フライ製法によるチャーシュー、ねぎ、のり、紅生姜を加えることで、口の中でスープの旨みが広がる新感覚のラーメンスナックに仕上げました。なお、RAMEN CLUBがラーメン専門店と共同開発を行うのは今回が初の取り組みとなります。
当社は本コラボレーションを通じて、博多のラーメン文化を象徴する味をスナックという新たな形で発信するとともに、地元の皆さまにも親しまれる商品へと育ててまいります。博多を訪れた際に思わず手に取りたくなる、そして地元の方々が“博多らしさ”を表す手土産として選んでいただける、新しい博多土産として展開してまいります。
■「RAMEN CLUB×博多一風堂」メディア発表会 開催概要
RAMEN CLUB（ラーメンクラブ）とは
「RAMEN CLUB」は、和洋菓子を手がける株式会社COCが世界が注目する日本のラーメン文化をリスペクトし開発したスナック菓子ブランドです。数種類の小麦を使ったオリジナルの自家製麺を三度揚げし、麺にスープをまとわせた進化系ラーメンスナックです。チョコレート洋菓子の技術から着想した、各味ごとのスープを麺にコーティングする独自の「メルトスープ製法」により、口の中に入れると、スープが広がり、真空フライしたチャーシューなどの具材と相まって、まるで本物のラーメンを食べているかのような味わいが楽しめます。老若男女に親しまれてきたラーメンスナックを、リッチなお菓子に仕上げました。ラーメン丼をイメージしたパッケージもインパクトがあり、2024年9月の発売開始からすでに300万袋※を販売し、東京駅、新千歳空港、羽田空港の新たな人気土産になっています。
※2024年9月〜2026年2月末時点での販売実績
●販売店舗：RAMEN CLUB 東京駅店（JR東京駅構内南通路）、羽田空港および新千歳空港内の複合土産店
●公式サイト：https://ramenclub.jp/
北海道コンフェクトグループ株式会社について
「おいしいお菓子で世界を切り拓く」をテーマに、和洋菓子ブランドの企画・開発・製造・販売から お菓子作りに必要な原材料である牛乳や卵の生産までも手がける7社の企業を保有するホールディングスカンパニーです。株式会社COCは、中でも「SNOWS」や「CHEESE WONDER」などを運営しているグループ会社です。
会社名 ：株式会社北海道コンフェクトグループ
所在地 ：〒060-0001 札幌市中央区北1条西10丁目1-21 2F
設立 ：2022年
代表者 ：代表取締役 長沼真太郎
URL ：https://hokkaido-confect.com/
本件に関するお問合わせ先
広報担当 桑野（Mail：pr@chikaranomoto.com）
関連リンク
一風堂サイト
https://www.ippudo.com
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
発表会取材の申し込み：https://forms.gle/GCiJeqakRT1uPcwc8
【報道関係のお問い合わせ先】
北海道コンフェクトグループ内 株式会社COC
小谷（TEL：090-8022-2988）/Mail：yukino@companycoc.com
■発表会会場 ：博多一風堂博多駅店（JR博多シティ シティダイニングくうてん10F）
■日時 ：2026年3月19日（木）9:15〜10:00（報道受付9:00-）/新店舗ご案内10:20〜11:00※
※店舗撮影できる人数に限りがあり、ご参加人数によっては時間内で2グループに分かれ撮影いただきます。お待ちいただく間、個別取材や物撮りなど、実施可能でございます。
■進行概要 ：会社説明、ブランド概要、新商品説明、ご試食／商品撮影、RAMEN CLUB x 博多一風堂新店舗撮影、個別取材（事前に要お申込み）
■登壇者 ：株式会社COC 代表取締役 長沼真太郎様、株式会社力の源カンパニー 執行役員 冨田英信
■注意事項 ：
・店舗前のスペースに限りがあるため、「店舗案内」の際、報道関係の皆様には場所を譲りあって店舗見学・撮影をお願いする場合があります。
予めご理解ご了承くださいますと幸いでございます。
・ご取材は、案内状が届いた媒体社様のみとさせていただき、本案内状の転用はご遠慮いただきますよう宜しくお願い申し上げます。
・登壇者への個別取材は、スケジュールの都合上、囲み取材形式を行う可能性があります。
■店舗概要
店舗イメージ
店舗名 ：RAMEN CLUB x博多一風堂JR博多駅店
場所 ：JR博多シティいっぴん西通り
オープン日 ：2026 年 3月19日（木） ※オープン初日のみ11時30分より営業
営業時間 ：8時00分〜20時30分
販売商品 ：白丸元味ラーメンスナック、赤丸新味ラーメンスナック ※どちらも5袋入と8袋入
《OPEN記念》
・税込3,500円以上お買い上げの方に、RAMEN CLUB×博多一風堂オリジナル ミニラーメンどんぶりをプレゼント。
期間：2026年3月19日〜 ※なくなり次第終了
・3月19日〜期間限定でRAMEN CLUB東京駅店にて販売
■商品概要
白丸元味ラーメンスナック
価格：5袋入1,242円（税込）
8袋入1,944円（税込）
価格：5袋入1,242円（税込）
8袋入1,944円（税込）
RAMEN CLUB（ラーメンクラブ）とは
北海道コンフェクトグループ株式会社について
株式会社力の源ホールディングスについて
ラーメン店「一風堂」を中心に、国内外の飲食店舗の運営や、商品開発に関するコンサルティング、食品工場の運営、など食全般にまつわる事業を行うグループです。グループ全体で計312店舗（国内171店舗、海外141店舗）を展開しています（国内：2025年12月末、海外：2025年9月末現在）。「一風堂」は、1985年に福岡の大名で創業し、現在世界16ヵ国・地域に展開。臭みが無くなめらかな豚骨スープと、歯切れの良い細麺の豚骨ラーメンで人気を博しています。子どもたちに食べる喜びを伝える料理体験教室「Child Kitchen」を実施するなど、食育活動にも取り組んできました。キッチンカーを用いた日本各地での「子ども食堂」参加に加え、環境負荷の少ない100%植物由来のラーメンを開発するなど、持続可能な社会の実現に向けて積極的に行動しています。
会社名 ： 株式会社力の源（チカラノモト）ホールディングス （東証プライム 証券コード：3561）
設立 ： 1986年
所在地 ： 〒810-0041 福岡市中央区大名1-13-14 4F
代表者 ： 代表取締役社長 山根 智之
URL ：http://www.chikaranomoto.com
