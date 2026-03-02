こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
スマートニュース、広告新プロダクト「SmartNews Sampling Ads for ドラッグストア」を提供開始
これまでの提供領域を拡張し、ドラッグストアでのサンプリングに対応
世界中の良質な情報を必要な人に送り届けることをミッションとするスマートニュース株式会社（東京都渋谷区、代表取締役社長 CEO：浜本階生）は、当社広告事業において提供する広告プロダクト「SmartNews Sampling Ads」を拡張し、ドラッグストアでの商品サンプリングに対応する広告新プロダクト「SmartNews Sampling Ads for ドラッグストア」の提供を開始します。
「SmartNews Sampling Ads」は、SmartNews内のクーポンチャンネルを活用したサンプリング施策向けの広告プロダクトです。今回の対応により、従来のコンビニエンスストアでの引換に加え、ドラッグストアでの商品サンプリングが可能となり、日用品や食品など、ドラッグストアを主要な購買接点とする商材にも活用領域を拡張します。
「SmartNews Sampling Ads」におけるドラッグストア対応の背景
メーカー企業側の課題
メーカー企業は、自社商品の認知拡大に加え、初回購買を継続購買につなげていくことを重要な課題としています。一方で、生活者の購買接点は多様化しており、商品カテゴリによっては、従来のコンビニエンスストアを中心としたサンプリング施策だけでは、十分なトライアル機会を創出しにくいケースもあります。特に日用品や食品など、購買頻度の高い商材においては、生活導線に沿った購買接点で商品を試してもらう重要性が高まっています。
また、クーポンや無料配布を行うだけでは、商品特長や価値が十分に伝わらないまま引換に至る場合もあり、トライアルの質を高め、継続購買につなげる仕組みが求められています。
ドラッグストア側の環境変化
近年、ドラッグストアは医薬品や化粧品にとどまらず、日用品や食品などの取り扱いを拡大し、生活者にとって身近な購買拠点としての役割を一層強めています。こうした中で、メーカー企業にとっても、ドラッグストアは商品を試してもらう重要な購買接点となりつつあり、新商品や重点商品の認知向上、来店動機の創出につながる施策へのニーズが高まっています。その結果、店頭での体験価値を高める新たな販促手法が求められています。
「SmartNews Sampling Ads」の実績
こうしたメーカー企業を取り巻く環境変化を背景に、当社は、クーポン配布にとどまらず、ユーザー参加型のミッション機能などを通じて商品理解を深めたうえでトライアルへとつなげる広告プロダクトとして「SmartNews Sampling Ads」を提供してきました。飲料メーカーを中心に複数の商材で実施されたメーカー企業のサンプリング施策では、累計で数十万人が参加し、メーカー企業の想定を上回る商品引換率を実現するなど、商品トライアルの創出において高い成果を上げています。
今回、こうした実績で培ってきたサンプリング施策の強みを生かし、新たな購買接点としてドラッグストアへの対応を進めることで、より幅広い商材や多様な販促ニーズに応えていきます。これにより、理解と納得を伴うトライアル創出の機会を、より生活導線に近い場へと拡張していきます。
「SmartNews Sampling Ads for ドラッグストア」の主な特長
SmartNewsのクーポンチャンネルを活用し、サンプリング施策の告知から応募・抽選までをアプリ内で一貫して提供します
商品関連の記事閲読や動画視聴など、広告主が設定したミッションを通じて商品理解を促進する設計が可能であり、案件に応じてミッションを設定しないサンプリングにも対応します
応募またはミッションを達成したユーザーに対し、ドラッグストア店頭で利用できる無料または割引クーポンを付与し、認知から店頭でのトライアルまでをシームレスにつなぎます
これにより、応募型のみのサンプリング施策とは異なり、商品価値への理解を伴うトライアル機会の創出が可能となります。
国内ドラッグストア市場を広くカバーする実施体制
「SmartNews Sampling Ads for ドラッグストア」では、デジタルクーポン配布の仕組みを通じて、国内のドラッグストアマーケットの約50％をカバーする複数のドラッグストアチェーンにおいてサンプリング施策を実施することが可能です。尚、実施可否や対象店舗、配布条件については、各ドラッグストアとの流通商談および条件確認を前提として、案件ごとに決定されます。
ドラッグストア店頭でのクーポン発行・管理体制
本プロダクトでは、当社がSmartNews上におけるサンプリング施策の企画設計から、告知、応募・抽選までの仕組みを提供します。あわせて、デジタルクーポン配布システム「プチギフト®」を展開する株式会社エムディーピーと協業し、同社が提供する仕組みを通じて、ドラッグストア店頭で利用可能な無料または割引クーポンの発行・管理を行います。
これにより、メーカー企業はSmartNewsを起点に、アプリ上での情報接触から応募・抽選、また流通商談による合意を前提に、コンビニエンスストアおよびドラッグストア店頭での引換までを一連の流れとして設計することが可能となります。
当社は今後も、「SmartNews Sampling Ads」をはじめとした広告プロダクトを通じて、生活者の行動や関心に寄り添う広告体験の進化を図り、広告主の多様なマーケティング課題に応える新たなソリューションの提供に取り組んでまいります。
本件に関する広告主・広告会社様からのお問合せ先
メールアドレス：ads-promotion@smartnews.com
SmartNews Ads について
SmartNews Adsとは、ニュースアプリ「スマートニュース(SmartNews)」に配信できる広告です。スマートニュースは、アプリ上に、インフィード、動画、ディスプレイ等様々な方法で広告配信を行っています。また、1人ひとりの関心にあわせたニュースとともに、有益な情報の1つとして広告を配信できます。https://ads.smartnews.com/home/
スマートニュース株式会社について
スマートニュース株式会社は2012年6月15日の設立以来、「世界中の良質な情報を必要な人に送り届ける」をミッションに掲げ、日本と米国でニュースアプリ「SmartNews（スマートニュース）」を開発、国内のニュースアプリとしては最大級のユーザー数を誇ります。2023年末からは初めてのサブスクリプションサービス「SmartNews＋」を開始、子会社のスローニュースとともに、優れたジャーナリズムによって生まれた良質な報道や多様なコンテンツを一人でも多くの利用者に届けることに力を注いでいます。世界中の膨大な情報を日夜解析し続けるアルゴリズムと国内外の3,000媒体以上ものメディアパートナーとの強力な提携関係のもと、スマートデバイスに最適化された快適なインターフェースを通じて、良質な情報を一人でも多くの利用者に効果的に届けることで、これからも社会に貢献していく考えです。
https://about.smartnews.com/ja/
本件に関するお問合わせ先
本件に関する報道関係者からのお問合せ先
スマートニュース 広報担当（田中）
pr_jp@smartnews.com
関連リンク
SmartNews Ads について
https://ads.smartnews.com/home/
スマートニュース株式会社について
https://about.smartnews.com/ja/
