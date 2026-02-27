【京王観光】『スポーツエールカンパニー2026』及び『令和7年度東京都スポーツ推進企業』に認定されました！

写真拡大 (全8枚)

京王観光株式会社（本社：東京都多摩市、取締役社長：近藤 洋之）は、この度、従業員の健康増進のためにスポーツ活動の支援や促進に向けた積極的な取り組みを行っている企業として、スポーツ庁から「スポーツエールカンパニー2026」として認定されました。スポーツエールカンパニーは昨年に引き続き「Silver（シルバー）」が与えられました。また、東京都のスポーツ推進企業認定も、引続き「令和7年度 東京都スポーツ推進企業」として令和9年度まで認定されています。

　　　　　　　　


スポーツ庁スポーツエールカンパニー2026認定　　　　東京都令和7年度スポーツ推進企業認定

■認定日

　・スポーツエールカンパニー2026 　　2026年1月30日

　・令和7年度 東京都スポーツ推進企業　　 　2025年12月1日　※令和9年度まで認定

（参考 １）スポーツエールカンパニーとは・・・

　スポーツ庁では、従業員の健康増進のためにスポーツの実施に向けた積極的な取組を行っている企業を「スポーツエールカンパニー」として認定しています。従業員がスポーツに親しめる環境づくりを進める企業の社会的評価が向上することで「働き盛り世代」をはじめとして、国民全体のスポーツ実施率の向上につなげていく制度です。

スポーツ庁　スポーツエールカンパニー制度についてはこちら

https://sportinlife.go.jp/sports_yell_company/

スポーツエールカンパニー2026報道発表についてはこちら

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/houdou/jsa_00226.html

（参考 ２）東京都スポーツ推進企業とは・・・

　東京都では従業員のスポーツ促進やスポーツ支援に取り組む企業等を「東京都スポーツ推進企業」として認定しています。

階段利用の促進や始業時の体操など、従業員が行う運動や健康増進に向けて1つ以上取り組んでいる都内企業等を指します。

東京都　スポーツ推進企業認定制度についてはこちら

https://www.sportscompany.metro.tokyo.lg.jp/about/

■当社の主な取組み







・事例１

社員で構成されるクラブ活動において年間を通じて多様なスポーツ、アクティビティを実践しています。具体的にはゴルフ部、野球部、サッカー部、登山部、フィッシング部（一部抜粋）など、幅広いジャンルで活動しています。主には非勤務日に活動を行い、定期的な練習や合宿、グループ会社間の大会へも参加しています。











・事例２

社員同士のつながりと、日常の運動不足の解消を目的に、観光要素もある"まち歩きイベント"として人気が出ているアウトドアスポーツ「ロゲイニング」を実施しました。いつもとは異なる街をめぐりながらエリア内に設置されたチェックポイントを制限時間内にできるだけ多く回り、社員同士親睦を深めながら得点を競い合いました。



当社は今後も、スポーツを通じた様々な活動や支援に積極的に取り組んでいきます。

本件に関するお問合わせ先

京王観光株式会社　経営管理部　

TEL：042-375-7211

MAIL：soumu1@keio-kanko.co.jp

営業時間：月曜日〜金曜日　9：15〜18：15