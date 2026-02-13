¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¿·µ¡Ç½ AI²èÁüÇ§¼±°ìÂÎ·¿¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖItemiq(¥¢¥¤¥Æ¥ß¥Ã¥¯)¡×ÅëºÜ¤Î·×ÎÌÃÍÉÕµ¡¡ÖDPS¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ò¥ä¥ª¥³¡¼¤ÇÀè¹ÔÆ³Æþ
¾¦ÉÊ¤Î¼«Æ°¸Æ½Ð¤·¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ë¡¼¥à¤Ç¤Î¿©ÉÊÉ½¼¨¥é¥Ù¥ë¤ÎÅ½¤ê´Ö°ã¤¤¤òËÉ»ß
2/18¡Á20¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¦¥È¥ì¡¼¥É¥·¥ç¡¼2026¡×¤Ç½éÈäÏª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò»û²¬Àº¹©¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è/ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ »³ËÜ¹¨Êå¡Ë¤Ï¡¢·×ÎÌÃÍÉÕµ¡¡ÖDPS¥·¥ê¡¼¥º¡×¡ÊDPS-5600¶¡¢DPS-560¶¡Ë¤Î¿·¤¿¤ÊÉÕ²Ãµ¡Ç½¤Ç¤¢¤ëAI²èÁüÇ§¼±°ìÂÎ·¿¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖItemiq¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¡ÖDPS-560¶¡×¤ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥ª¥³¡¼¡ÊËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©Àî±Û»Ô/ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÀîÌîÀ¡¿Í¡Ë¤Î±¿±Ä¤¹¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡Ö¥ä¥ª¥³¡¼À¾ÂçµÜÅ¹¡×ÁÚºÚ¡¦¼÷»ÊÉôÌç¤ØÇ¼Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï2026Ç¯3·î¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á20Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¦¥È¥ì¡¼¥É¥·¥ç¡¼2026¡×¤Ç½éÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê»û²¬Àº¹©¥Ö¡¼¥¹¡§8¥Û¡¼¥ë¡Ú8-402¡Û¡Ë
¢£·Ð¸³ÃÍ¤ËÍê¤é¤ºÅ½¤ê´Ö°ã¤¤¤Î¥ê¥¹¥¯¤òËÉ»ß¤¹¤ë¿·¥·¥¹¥Æ¥à
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¾®ÇäÅ¹Æâ¤ÇÀ½Â¤¡¦²Ã¹©¤µ¤ì¤ë¿©ÉÊ¤Ï¡¢¿©ÉÊÉ½¼¨Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¡¢¸¶ºàÎÁ¤äÅº²ÃÊª¡¢¸¶»ºÃÏ¡¢¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¤ä¾ÃÈñ´ü¸Â¤Ê¤É¤Î¿©ÉÊÉ½¼¨¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®ÇäÅ¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¿©ÉÊÉ½¼¨¥é¥Ù¥ë¤ÎÅ½¤ê´Ö°ã¤¤¤Ë¤è¤ë¿©ÉÊ»ö¸Î¤¬½ÅÂç¤Ê¥ê¥¹¥¯¤È¤Ê¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤ä³°¹ñ¿Í½¾¶È°÷¤ÎÁý²Ã¤Ê¤É¤ÎÇØ·Ê¤«¤é¡¢½¾Íè¤Î¿Í¼ê¤ËÍê¤Ã¤¿¥é¥Ù¥ëÈ¯¹Ô¡¦´ÉÍý¤Ë²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡AI²èÁüÇ§¼±°ìÂÎ·¿¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖItemiq¡×¤Ï¡¢¿©ÉÊÉ½¼¨¥é¥Ù¥ë¤ÎÈ¯¹Ô»þ¤Ë¡¢TERAOKA¤Î·×ÎÌÃÍÉÕµ¡¡ÖDPS¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ËÅëºÜ¤·¤¿¥«¥á¥é¤Ç¾¦ÉÊ¤ò¥¹¥¥ã¥ó¤·¡¢AI¤ò»È¤Ã¤¿²èÁüÇ§¼±µ»½Ñ¤Ë¤è¤ê²òÀÏ¡¢³ºÅö¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤ÎÉÊÈÖ¤ò¼«Æ°¤Ç¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£ºî¶È¼Ô¤¬·×ÎÌÉô¤Ë¾¦ÉÊ¤òÃÖ¤¯¤À¤±¤Ç¡¢²èÌÌ¾å¤Ë¸õÊä¤È¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¾¦ÉÊ¤ËÀºÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤½¾¶È°÷¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¥é¥Ù¥ëÈ¯¹Ô¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥ä¥ª¥³¡¼ ÁÚºÚ¡¦¼÷»ÊÉôÌç¤Ë¤ª¤±¤ë¼Â¾Ú¼Â¸³¤ÎÀ®²Ì
¡¡¥ä¥ª¥³¡¼¤Ï¡¢¶È³¦Æâ¤Ç¤âÀè¿ÊÅª¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊDX¡Ë¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢2025Ç¯¤«¤éAI²èÁü¥¹¥¥ã¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥é¥Ù¥ëÈ¯¹Ô¤Î¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÃå¼ê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë¥ä¥ª¥³¡¼À¾ÂçµÜÅ¹¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯11·î¤«¤é2026Ç¯1·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÁÚºÚÉôÌç¡ÊÌó150¾¦ÉÊ¡Ë¡¦¼÷»ÊÉôÌç¡ÊÌó60¾¦ÉÊ¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½¾Íè¤ÎÀßÃÖ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î¤Þ¤Þ¡¢½¾Íè¤ÎÃÍÉÕ¤±¹©Äø¤È¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç°ÂÁ´À¤ò¹â¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ä¡¢AI¤Ë¤è¤ê¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤ÎÀµ³ÎÀ¤Ê¤É¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¤³¤ÎÅÙÀµ¼°Æ³Æþ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ê£¿ô¤Î¸íÅ½ÉÕËÉ»ßµ¡Ç½¤òÄó¶¡
¡¡·×ÎÌÃÍÉÕµ¡¡ÖDPS¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ë¤Ï¡¢ÃÍÉÕ¤±¥ß¥¹ËÉ»ß¤Îµ¡Ç½¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤È¡ÖItemiq¡×¤òÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê°Â¿´°ÂÁ´¤Ê±¿ÍÑ¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ãµ¡Ç½¤Î°ìÎã¡ä
¡¦¥é¥Ù¥ëÈ¯¹ÔÁ°³ÎÇ§µ¡Ç½
¡¡¾¦ÉÊÌ¾¤ä¾ÃÈñ´ü¸Â¤Ê¤ÉÆÃÄê¤Î¹àÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥é¥Ù¥ëÈ¯¹ÔÁ°¤Ë²èÌÌ¾å¤Ç¤Î¥¿¥Ã¥Á³ÎÇ§¤ò¤µ¤»¤ëµ¡Ç½¡£
¡¦¾¦ÉÊ¥¤¥á¡¼¥¸³ÎÇ§µ¡Ç½
¡¡²èÌÌ¾å¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¼Ì¿¿¤ò¥¿¥Ã¥Á³ÎÇ§¤µ¤»¤ëµ¡Ç½¡£À¹ÉÕ¤ä¥é¥Ù¥ë°ÌÃÖ¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¡¦²»À¼ÆÉ¤ß¾å¤²¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼
¡¡ÉÊÈÖ¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤¹¤ÈPLU¤ÎÆâÍÆ¤ò²»À¼ÆÉ¤ß¾å¤²¤¹¤ëµ¡Ç½¡£ºî¶È¼Ô¤ª¤è¤Ó¼þ°Ï¤ÎÀ½Â¤¼Ô¤Ø¤Î³ÎÇ§¤òÂ¥¤¹¡£
¡Ö¥é¥Ù¥ëÈ¯¹ÔÁ°³ÎÇ§µ¡Ç½¡×¤Î²èÌÌ¥¤¥á¡¼¥¸
¡Ê³ÎÇ§¹àÌÜ¤¬¥ª¥ì¥ó¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¢£ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò»û²¬Àº¹©¡¡¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡¡¾å»³¡¦ÎëÌÚ
TEL: 03-3752-5510 FAX: 03-3752-5562 Mail: pr-teraoka@jp.digi-group.com
¢£°ìÈÌ¤ÎÊý¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò»û²¬Àº¹© ¤ªµÒ¤µ¤ÞÁë¸ý¡¡TEL: 0120-37-5270¡ÊÊ¿Æü9:30¡¾17:30¡Ë
