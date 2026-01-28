Base on Base合同会社(埼玉県)は、スーツケースが不要になる一人旅用リュック『BLAST-PRO』を、2026年1月26日より応援購入サービス「Makuake」にてアンコール販売を開始しました。





スーツケースが不要になる旅





日本の旅が、かつてないほど「小さく、軽く」なっています。スマホ一台で旅のすべてが完結するようになり、装備も、人数も、心理的なハードルも、最小限(ミニマル)に削ぎ落とすスタイルが主流になりつつあります。





事実、国際的な意識調査によれば、日本人の「ひとり旅」比率は約19％と、世界39か国中でトップを記録。国内でも、ひとり旅の経験者は2019年比で約250万人増加しています。





いま、この増大するひとり旅層を悩ませているのが、観光地の「荷物問題」です。インバウンド回復に伴う主要駅の「ロッカー難民」の急増により、大型荷物が旅のあしかせとなる事態が常態化しています。こうした背景から、あえてスーツケースを卒業し、バックパック一つで完結させる「スーツケース・キャンセル」という選択が、30～50代のアクティブ層を中心に、旅を最大限に楽しむための新戦略として支持を集めています。





40Lの大容量









■「自由」と「機動力」を阻害する、物理的な壁

かつてスーツケースは「旅の象徴」でしたが、今や一人旅においては「意思決定を遅らせる要因」になりつつあります。

・「19％」が示す、一人旅のスタンダード化：5人に1人が一人旅を選ぶ時代、旅の目的は「誰かと合わせる」から「自分の直感で動く」へシフトしました。

・物理的制約の限界：階段、未舗装路、混雑した車内。一人ですべてを処理しなければならないソロトラベルにおいて、大型の引く荷物は、直感的な行動を物理的に遮断します。





「スマホ一台で予約も決済も完結する」現代において、荷物だけが重厚長大なまま取り残されている。これが今の旅の歪みです。









■なぜ「普通のリュック」では、スーツケースの代わりにならないのか

「脱スーツケース」を試みる旅行者が直面するのが、既存のバックパックの限界です。

・パッキングのしにくさ：底の方にある荷物が取り出せず、中身がぐちゃぐちゃになる。

・衣類のシワ問題 ：整理が難しく、せっかくの旅行着が台無しになる。

・身体への負担 ：長時間の移動で肩や腰を痛め、結局旅の活力を奪ってしまう。





身軽になりたい、けれど「使い勝手」と「収納力」は妥協したくない。このジレンマが、多くの人が重いスーツケースを手放せなかった真の理由でした。





きれいに収納





小物やデバイスも簡単収納









■スーツケースを「背負う」という、新しい最適解

この課題を解決するために開発されたのが、一人旅・短期移動に特化した『BLAST-PRO』です。従来のバッグとは一線を画す、旅専用の設計が施されています。





180度フルオープン構造 ：スーツケースのように全開するため、整理整頓が一瞬で完了。

デッドスペース・ゼロ設計：四角いフォルムを維持し、PCから衣類までを隙間なく、かつシワを抑えて収納。

ロスタイムの削減 ：改札の通り抜け、階段でのショートカット、預け入れ荷物の待ち時間ゼロ。旅の時間を「移動」から「体験」へと変換します。





180°開くメインポケット





背負心地にこだわった背面設計









■【限定公開】「新しい旅の選択肢」が、Makuakeで期間限定で販売中！

現在、本プロジェクトはクラウドファンディングサイト「Makuake」にて先行販売を実施中です。昨年9月から11月まで2ヶ月間のみ販売した『BLAST-PRO』ですが、反響が強かったため2026年1月26日より、アンコール公開を開始いたしました。





これは単なるバッグの販売ではなく、日本の旅のスタンダードを「より自由で、より機動的なもの」へとアップデートする試みです。最大30％OFFの先行割引価格で手に取れるのは、このプロジェクト期間中のみとなります。





▼【Makuakeプロジェクトページ】

https://www.makuake.com/project/encore_blast-pro/









「スーツケースを持たない」という選択は、単なる引き算ではありません。限られた旅の時間を、より深く、より自由に味わい尽くすための、積極的な戦略です。

「身軽さ」こそが、これからの日本の旅における、最強のラグジュアリーになる。あなたも『BLAST-PRO』と共に、新しい旅の扉を開けてみませんか。









■会社概要

商号 ：Base on Base合同会社

代表者 ：大松 大人

所在地 ：埼玉県さいたま市見沼区南中丸470-19

設立 ：2020年9月

事業内容：輸入事業