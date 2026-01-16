É½ÌÌ¤ÎÁ°½èÍý¡õ¥«¥×¥é¥ó¥ÈÉÔÍ×¤ÎÅÅ¼§Ä¶²»ÇÈ¸ü¤µ·×¡ØEMAT WIFI¡Ù¤ò2026Ç¯1·î19Æü¤ËÈÎÇä³«»Ï
ÈóÇË²õ¸¡ººµ¡´ï¤ÎÈÎÇäµÚ¤Ó¥ì¥ó¥¿¥ë¤ò¹Ô¤¦NDT¥Þー¥È¡õ¥ì¥ó¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿¼ß· µÁÃÎ)¤Ï¡¢½é¿´¼Ô¤äÂçµ¬ÌÏ¸½¾ì¤Î¥¹¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¤ËºÇÅ¬¤Ê¡¢¿·À½ÉÊ¤ÎÅÅ¼§Ä¶²»ÇÈ¸ü¤µ·×¡ØEMAT WIFI¡Ù¤ÎÈÎÇä¤ò2026Ç¯1·î19Æü¤Ë³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÅ¼§Ä¶²»ÇÈ¸ü¤µ·×¡ØEMAT WIFI¡Ù
EMAT WIFIÀ½ÉÊ¥Úー¥¸
https://www.ndtmart.jp/products/detail/954
¸ü¤µ·×¥«¥Æ¥´¥ê¥Úー¥¸
https://www.ndtmart.jp/products/list?category_id=9
¢¡ÅÅ¼§Ä¶²»ÇÈ¸ü¤µ·×¡ØEMAT WIFI¡Ù¤Î³µÍ×
¡ØEMAT WIFI¡Ù¤Ï¡¢É½ÌÌ¤ÎÁ°½èÍý¤ä¥«¥×¥é¥ó¥È¤ÎÅÉÉÛ¤¬ÉÔÍ×¤Ê¶âÂ°(Æ³ÂÎ)ÍÑ¤Î¸ü¤µ·×¤Ç¤¹¡£
½Å¤ÍÅÉ¤ê¤Î¸üËì¤äÎô²½¤Ë¤è¤ëÉ½ÌÌ¹Ó¤ì¡¢ÁÇÃÏ¤«¤é¤ÎÇíÎ¥(Éâ¤)¤Ê¤É¡¢Ä¶²»ÇÈ¸ü¤µ·×(UT)¤Ç¤Ïº¤Æñ¤ÊÅÉÁõºà¤ÎÁÇÃÏ(Êìºà)¤Î¸ü¤µÂ¬Äê¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÈóÀÜ¿¨¤ÇÄ¶²»ÇÈ¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤ë¤¿¤á¥«¥×¥é¥ó¥È(ÀÜ¿¨ÇÞ¼Á)¤ÎÅÉÉÛ¤¬ÉÔÍ×¡¢Â¬ÄêÅÀ¿ô¤¬Â¿¤¤¤Û¤ÉÄ¶²»ÇÈ¸ü¤µ·×¤è¤êÃ»»þ´Ö¤Ç¸¡ºº¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Âçµ¬ÌÏ¸½¾ì¤Î¥¹¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¥×¥íー¥Ö¤ÎÅö¤ÆÊý¤ÇÂ¬Äê·ë²Ì¤Ëº¹¤¬½Ð¤ëÄ¶²»ÇÈ¸ü¤µ·×¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¸¡ºº°÷¤Îµ»ÎÌ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢½é¿´¼Ô¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£½é¿´¼Ô¤ËÍ¥¤·¤¤¥ªー¥ÈÂ¬Äê¤È¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¸þ¤±¤ÎA¥¹¥³ー¥×¤òÅëºÜ¡¢AndroidÃ¼Ëö¤ÈWi-FiÀÜÂ³¤¹¤ë¤È¡¢Âç¤¤Ê²èÌÌ¤Ç¥¨¥³ー¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥¿¥Ã¥ÁÁàºî¤ÇÁÇÁá¤¯¥²ー¥È°ÌÃÖ¤òÄ´À°¤Ç¤¤Þ¤¹(Ã±ÂÎ¤Ç¤âÇÈ·ÁÉ½¼¨¡¦Â¬Äê¤Ï²ÄÇ½)¡£
¢¡ÆÃÄ§
¡¦É½ÌÌ¤ÎÁ°½èÍý¡õ¥«¥×¥é¥ó¥ÈÉÔÍ×¡¢Âçµ¬ÌÏ¸½¾ì¤Î¥¹¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¤ËºÇÅ¬
¡¦¸ü¤µ1mm°Ê¾å¤ÎÊ¿ÈÄ¡¦2mm°Ê¾å¤Î¥Ñ¥¤¥×¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¡¡¹Ó¤ì¤¿ÅÉÁõ¤ä2mmÄøÅÙ¤Î¸ü¤¤¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¾å¤Ç¤âÂ¬Äê
¡¦¹âÀººÙ¥«¥éー¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¤è¤êÃ±ÂÎ¤Ç¤â¥¨¥³ー¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÂ¬Äê
¡¡Android¥¢¥×¥ê¤Ê¤éÂç¤¤Ê²èÌÌ¤Ç¥¨¥³ー¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥¿¥Ã¥ÁÁàºî¤Ç¥²ー¥È°ÌÃÖ¤òÄ´À°
¡¦¥×¥íー¥Ö¤Ï¸ò´¹¼°¡¢¾ÃÌ×¤·¤Æ¤â´ÊÃ±¤ËÉÕ¤±ÂØ¤¨
É½ÌÌ¤ÎÁ°½èÍý¡õ¥«¥×¥é¥ó¥ÈÉÔÍ×
¸ü¤¤ÅÉÁõ¤ä¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¾å¤Ç¤âÂ¬Äê
¥¨¥³ー¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥×¥íÉÊ¼Á¤ÎÂ¬Äê
ÉÕ¤±ÂØ¤¨´ÊÃ±¤Ê¸ò´¹¼°¥×¥íー¥Ö
¢¡¼ç¤Ê»ÅÍÍ
Â¬ÄêÊý¼°¡¡¡¡¡§ÅÅ¼§Ä¶²»ÇÈ(EMA¡§ElectroMagnetic Acoustic)
²»Â®(²£ÇÈ)¡¡¡§400～9,999m/s
¼þÇÈ¿ô¡¡¡¡¡¡¡§4MHz
Â¬ÄêÈÏ°Ï(Å´)¡§1～160mm¡¡¢¨Â¬ÄêºàÎÁ¡¢Ëì¸ü¡¢·Á¾õ¡¢É½ÌÌ¾õÂÖ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë
Ê¬²òÇ½¡¡¡¡¡¡¡§0.01mm
ÀºÅÙ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§10mmÌ¤Ëþ¡Ä¡Þ0.1mm¡¡10mm°Ê¾å¡Ä¡Þ(Â¬ÄêÃÍ¡ß1¡ó)mm
¥ê¥Õ¥È¥ª¥Õµ÷Î¥(Å´)¡§3mm¡¡¢¨Â¬ÄêºàÎÁ¡¢¸ü¤µ¡¢·Á¾õ¡¢É½ÌÌ¾õÂÖ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë
²èÌÌÉ½¼¨¡¡¡¡¡§ËÜÂÎ¡Ä¿ôÃÍ¡¢A¥¹¥³ー¥×¡¡¥¢¥×¥ê¡Ä¿ôÃÍ¡¢A¥¹¥³ー¥×¡¢B¥¹¥³ー¥×
Â¬Äê¥âー¥É¡¡¡§¥·¥ó¥°¥ë¡¦¥¨¥³ー(I-E)¡¢¥Ç¥å¥¢¥ë¡¦¥¨¥³ー(E-E)
¥ªー¥Èµ¡Ç½¡¡¡§¥²¥¤¥ó¡¢¥²ー¥È¡¢ÇÈ·Á¥Õ¥êー¥º¡¢¥¹¥êー¥×¡¦¥·¥ã¥Ã¥È¥À¥¦¥ó
ÅÅ¸»¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÆâÂ¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê(USB Type-C 5V½¼ÅÅ)
Æ°ºî»þ´Ö¡¡¡¡¡§Ìó6»þ´Ö
À£Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§195 ¡ß 42 ¡ß 32mm
½ÅÎÌ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Ìó280g
¢¨Wi-FiÀÜÂ³¤Ë¤Ï¡¢¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È(¥Æ¥¶¥ê¥ó¥°)µ¡Ç½ÅëºÜ¤ÎAndroidÃ¼Ëö¤¬É¬Í×
¢¡¤ª¸«ÀÑ¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
https://www.ndtmart.jp/contact
¢¡²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§NDT¥Þー¥È¡õ¥ì¥ó¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§¡ãËÜ¼Ò¡ä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢©338-0002¡¡ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÃæ±û¶è²¼Íî¹ç5ÃúÌÜ10ÈÖ5¹æ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ãËÜÀ½ÉÊ¤ò´É³í¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÌç¡ä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢©330-0802¡¡ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÂçµÜ¶èµÜÄ®4ÃúÌÜ150ÈÖ1¹æ
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿¼ß· µÁÃÎ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§ÈóÇË²õ¸¡ººµ¡´ï¤ÎÈÎÇä¡¦¹»ÀµµÚ¤Ó¥ì¥ó¥¿¥ë
¥µ¥¤¥ÈURL ¡§ÈÎÇä https://www.ndtmart.jp/
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥ì¥ó¥¿¥ë https://www.ndtrental.jp/