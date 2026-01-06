ベビーカー 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年11月29に「ベビーカー市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。ベビーカーに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
ベビーカー市場の概要
ベビーカー市場に関する当社の調査レポートによると、ベビーカー市場規模は 2035 年に約 65 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の ベビーカー市場規模は約 38 億米ドルとなっています。ベビーカーに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 5.5%の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、ベビーカー市場の成長は、都市部において子どもを安全かつ快適に移動させる必要性が高まっていることが主な要因の一つです。都市部では、親は子どもを保育園に送迎したり、食料品を買いに行ったり、通勤したりする際にベビーカーを利用し、単に子どもと時間を過ごすだけでなく、様々な目的でベビーカーを使っています。こうした日常的な移動ニーズは、膨大で重要な子ども人口に基づいています。
2024年9月にユーロスタットが発表したインタラクティブな出版物によると、EUにおける15歳未満の子どもと若年層の割合は2023年には14.9%に減少しましたが、2003年の16.4%と比較しても、EU加盟国においては依然として大きな人口を占めています。私たちの分析によると、この子どもたちの大きなグループは、減少ペースは緩やかであるものの、2035年までこれらのヨーロッパの都市におけるベビーカーの使用を支え続ける可能性があります。
ベビーカーに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/baby-stroller-market/91066
ベビーカーに関する市場調査によると、幼い子供連れの旅行や外出が増加していることが、ベビーカーの新たな用途を生み出していることが明らかになりました。家族は週末旅行や休暇に車や公共交通機関を利用してより多くの時間を過ごしており、コンパクトで簡単に折りたためるベビーカーが不可欠となっています。道路交通量の増加に伴い、ベビーカーが必要となる場面も増加しています。
米国連邦道路管理局が2025年4月に発表した「交通量動向」に関する報告書によると、2025年3月中の米国のすべての道路における走行距離は2,776億車両マイルと推定され、2024年3月と比較して1.1%増加しました。当社の分析によると、この走行距離の着実な増加は、家族旅行の増加、ひいては予測期間における旅行に適したベビーカーの需要増加に起因しています。
しかし、この分野はベビーキャリアや中古市場との激しい競争に直面しています。多くの親は生後数ヶ月間は人間工学に基づいたベビーキャリアを使用しており、これが最初のベビーカーの購入時期を遅らせたり、子供一人当たりの購入台数を減らしたりする可能性があります。オンラインマーケットや地域のリセールグループでは、ほぼ新品のベビーカー、さらには高級ブランドのベビーカーでさえ、はるかに安い価格で見つけることができます。これにより、一部の家族は新品を購入する必要性が低くなっています。当社の分析によると、メーカーが耐久性、安全性、モジュール式アップグレードといった、中古品では再現が難しい要素に注力しない限り、ベビーキャリアやリセールプラットフォームによる競争圧力は、特に価格に敏感な市場において、新品ベビーカーの販売を縮小させ続ける可能性があります。
