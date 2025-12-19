阪急電鉄では、1月8日（木）に、大阪梅田駅1階中央コンコース・ビッグマン前広場にて、十日戎キャンペーンを実施します。

1999年から始まったこのキャンペーンは、阪急沿線の「えべっさん」を紹介するとともに、各神社の福娘が福笹を授与するもので、各神社のご好意により、福笹に縁起物“吉兆”の引換証をお付けしています。

詳細は次のとおりです。





1．日時：2026年1月8日（木）15時～、17時～（計2回）

2．場所：大阪梅田駅1階中央コンコース・ビッグマン前広場

3．内容

【福笹の授与】

・各神社の福娘による福笹の授与（無料）

※1回あたり1,000本、合計2,000本

福笹授与の前に福娘が福鈴を振って、商売繁盛・招福を祈念します。

【“吉兆”の授与】

・十日戎の期間中（1月9日・10日・11日）に、福笹についている「縁起物引換証」を各神社に持参いただくと、1社につき1回限り、各神社の縁起物“吉兆”が授与されます。

※祇園戎（八坂神社）の十日戎は1月9日・10日です。





4．参加する神社と当社線の最寄駅

・祇園戎：八坂神社（京都河原町駅）

・高槻戎：野見神社（高槻市駅）

・茨木戎：茨木神社（茨木市駅）

・吹田戎：高浜神社（相川駅）

・吹田戎：泉殿宮（いづどのぐう）（吹田駅）

・東淀川戎：松山神社（上新庄駅）

・十三戎：神津（かみつ）神社（十三駅）

・豊中戎：服部天神宮（服部天神駅）

・池田戎：呉服（くれは）神社（池田駅）

・北の戎：越木岩（こしきいわ）神社（苦楽園口駅）









