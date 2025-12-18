¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂçµþ¡Û¡Ö½»¤Þ¤¤¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£Çò½ñ¡×¤ò¸ø³«
Á´¹ñ2,000¿ÍÄ´ºº¤Ç¸«¤¨¤¿½»¤Þ¤¤¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ÈÀ¸³è²ÁÃÍ´Ñ
³ô¼°²ñ¼ÒÂçµþ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§ºÙÀî Å¸µ×¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤ÎµÞÂ®¤Ê¿Ê¹Ô¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢À¸³è¼Ô¤Î½»¤Þ¤¤´Ñ¤òÊñ³çÅª¤ËÀ°Íý¤·¤¿¡Ö½»¤Þ¤¤¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£Çò½ñ¡×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
Âçµþ¤Ï¡¢¡Ö½»¤Þ¤¤¤òÄÌ¤·¤Æ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢³Î¤«¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê½»¤Þ¤¤¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢½»¤Þ¤¤¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤òËÜ½ñ¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ½ñ¤Ç¤Ï20Âå¡Á60Âå¤ÎÃË½÷2,000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Ä´ºº·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Æóµ¨²½¢¨¤Î¼Â´¶¤ä¾Ê¥¨¥Í½»Âð¤Ø¤Î´Ø¿´¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡È°ÂÁ´°Â¿´¡¦²÷Å¬¤µ¡É¡ÈÃÏ°è¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡É¡È´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¡É¤Î3¾ò·ï¤¬À¸³è¹¬Ê¡ÅÙ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ê¤É¡¢½»¤Þ¤¤Áª¤Ó¤ò½ä¤ëºÇ¿·¤ÎÄ¬Î®¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤ÊÄ´ºº·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢º£¸å¤â¼Ò²ñ²ÝÂê¤ä¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤´Í×Ë¾¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Êë¤é¤·¤Ë¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë½»¤Þ¤¤¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢ËÜÍè¤Î»Íµ¨¤Î¤¦¤Á½Õ¤È½©¤¬¶ËÃ¼¤ËÃ»¤¯¤Ê¤ê¡¢²Æ¤ÈÅß¤Î´ü´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¸½¾Ý¡£
1. ¡Ö½»¤Þ¤¤¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£Çò½ñ2025¡×Ä´ºº³µÍ×
Âçµþ¤Ï¡¢¡Ö½»¤Þ¤¤¤òÄÌ¤·¤Æ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢³Î¤«¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê½»¤Þ¤¤¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î20Âå¡Á60Âå¤ÎÃË½÷2,000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö½»¤Þ¤¤¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò¡Ö½»¤Þ¤¤¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£Çò½ñ2025¡×¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
URL¡§https://www.daikyo.co.jp/mission/sustainability/files/sustainability_2025.pdf
¼Â»Ü»þ´ü¡§2025Ç¯9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¦10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë
Ä´ºº¼êË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§Á´¹ñ¤Î20Âå¡Á60Âå¤ÎÃË½÷2,000¿Í¡ÊÀÇ¯ÂåÊÌ¤Ë³Æ200¿Í¤º¤Ä¡Ë
Ä´ºº²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¯¥í¥ß¥ë
¢¨ ¹½À®Èæ¡Ê%¡Ë¤Ï¾®¿ôÂè2°Ì°Ê²¼¤ò»Í¼Î¸ÞÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¹ç·×¤¬100¡ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2. Ä´ºº·ë²Ì
¡Ê1¡Ë½»¤Þ¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¥È¥ì¥ó¥É
¢£¿Ê¤à¡¢ÆüËÜ¤ÎÆóµ¨²½
ÆüËÜ¿Í¤ÎÌó9³ä¤¬¡Ö²Æ¡¦Åß¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¼Â´¶
½»¤Þ¤¤¤òÁª¤ÖºÝ¡¢82.3¡ó¤¬¹ó½ë¡¦ÌÔ½ë¤Ê¤É¤Î¶ËÃ¼¤Êµ¤²¹¾å¾º¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ1¡Ë¡£
ºÇ¶á¤Îµ¤¸õÊÑÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢À¸³è¤ÎÃæ¤Çµ¤¸õÊÑÆ°¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ2¡Ë¡£ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤ÇÆüËÜ¤Î²Æ¤Î´ü´Ö¤ÏÄ¹´ü²½¤·¡¢°ìÊý¡¢Åß¤Î´ü´Ö¤Ï¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢½Õ¤È½©¤¬Ã»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¡ÈÆóµ¨²½¡É¤Î¿Ê¹Ô¤Ï¡¢È©´¶³Ð¤Ç¤â¼Â´¶¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢º£¸å¤Î½»¤Þ¤¤¤ÎÁª¤ÓÊý¤äÊë¤é¤·Êý¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£½»¤Þ¤¤Áª¤Ó¤Ç¹ÍÎ¸¤¹¤ëºÒ³²
¡Ö¶ËÃ¼¤Êµ¤²¹¾å¾º¡×¡ÖÂæÉ÷¤ÎÂç·¿²½¡¦·ã¿Ó²½¡×¡ÖÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤Ë¤è¤ëÂç±«¡¦¹¿¿å¡×
½»¤Þ¤¤¤òÁª¤ÖºÝ¤Ë¹ÍÎ¸¤¹¤ëºÒ³²¤Ï¡Ê¿Þ1¡Ë¤Î¡Ö¹ó½ë¡¦ÌÔ½ë¤Ê¤É¤Î¶ËÃ¼¤Êµ¤²¹¾å¾º¡×¤Ë¼¡¤¤¤Ç¡¢¡ÖÂæÉ÷¤ÎÂç·¿²½¡¦·ã¿Ó²½¡×¡Ê77.8¡ó¡Ë¡¢¡ÖÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤Ë¤è¤ëÂç±«¡¦¹¿¿å¡×¡Ê77.8¡ó¡Ë¤¬¾å°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ3¡Ë¡£
µ¤¸õÊÑÆ°¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤¬¡¢½»¤Þ¤¤Áª¤Ó¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤ÊÈ½ÃÇºàÎÁ¤È¤·¤Æ°ìÁØÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£½»¤Þ¤¤¤ÎÃíÌÜ¥È¥ì¥ó¥ÉTOP3
¡Ö½»¤à¿Í¤ÎÀ¼¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿½»Âð¡×¡Ö²óÍ·Æ°Àþ¤Î¤¢¤ë´Ö¼è¤ê¡×¡Ö¾Ê¥¨¥Í½»Âð¡×
½»¤Þ¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ë15¤Î¥È¥ì¥ó¥É¾ðÊó¤òÄó¼¨¤·¡¢´Ø¿´ÅÙ¤Î¹â¤¤¥È¥ì¥ó¥É¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö½»¤à¿Í¤ÎÀ¼¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿½»Âð¡×¡Ê64.4¡ó¡Ë¡¢²È»ö¸úÎ¨¤ò¹â¤á¤ë¡Ö²óÍ·Æ°Àþ¤Î¤¢¤ë´Ö¼è¤ê¡×¡Ê63.9¡ó¡Ë¡¢GX»Ö¸þ·¿½»Âð¡¢¾Ê¥¨¥Í´ð½àÂÐ±þ¤Ê¤É¤Î¡Ö¾Ê¥¨¥Í½»Âð¡×¡Ê59.8¡ó¡Ë¤¬¾å°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ4¡Ë¡£
¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÀ¼¤ÎÈ¿±Ç¡¢²È»öÆ°Àþ¤ÎºÇÅ¬²½¡¢¾Ê¥¨¥Í²½¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÈÊë¤é¤·¤Î¼Á¡É¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡ËÀ¸³è¤Î²ÁÃÍ´Ñ
¢£¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡ÖWLB½Å»ë¡×¤¬Ìó9³ä
ÂÐ¤·¤ÆÄÌ¶Ð¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏºßÂð¡¦¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯ÇÉ¤âÄÌ¶ÐÇÉ¤â¶¦Â¸¤·Â¿ÍÍ²½
Â³¤¤¤Æ¡¢À¸³è¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¿Þ5¡Ë¡£¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÄÌ¶Ð¤·¤ÆÆ¯¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Î¥¹¥Æ¥¤¥Û¡¼¥à¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ºßÂð¤ä¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿Æ¯¤Êý¤ÎÁªÂò»è¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¡ÊWLB¡Ë¤ò½Å»ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬Ìó9³ä¤ËÃ£¤·¡¢ÄÌ¶Ð¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âºßÂðÇÉ¤ÈÄÌ¶ÐÇÉ¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¡ÈÂ¿ÍÍ²½¤·¤¿Æ¯¤Êý¡É¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ê3¡Ë½»¤Þ¤¤Áª¤Ó¤Î¥µ¥¹¥Æ¥¤¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£
¢£½»¤Þ¤¤Áª¤Ó¤Ç½Å»ë¤¹¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ï¡¢¡Ö°ÂÁ´°Â¿´¡¦²÷Å¬¤ÊÊë¤é¤·¤¬¤Ç¤¤ë¡×93.4¡ó
Âçµþ¤Ç¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¡ÖSUSTAINABILITY VISION¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¡ØÌ¤ÃÎ¡Ù¤ÎÀß·×¡×¡ÖÂ¿ÍÍ¤Ê¡Øµï¾ì½ê¡Ù¤ÎÁÏ½Ð¡×¡Ö¼«Á³¤È¤Î¡Ø¶¦À¸¡Ù¡×¤Î3Í×ÁÇ¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î3Í×ÁÇ¤ò´ð¤Ë¡¢½»¤Þ¤¤¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö°ÂÁ´°Â¿´¡¦²÷Å¬¤ÊÊë¤é¤·¤¬¤Ç¤¤ë¡×¡ÖÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¡Ö´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤Î3¹àÌÜ¤òÀßÄê¤·¡¢4ÃÊ³¬¤ÇÉ¾²Á¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢ºÇ¤â½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö°ÂÁ´°Â¿´¡¦²÷Å¬¤ÊÊë¤é¤·¤¬¤Ç¤¤ë¡×¡Ê93.4¡ó¡Ë¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê62.9¡ó¡Ë¡¢¡ÖÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¡Ê40.0¡ó¡Ë¤Î½ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ6¡Ë¡£
¢£¸½ºß¤Î½»¤Þ¤¤¤ÎËþÂÅÙ¤ÏÊ¿¶Ñ70.7¡ó¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò½Å»ë¤¹¤ë¿Í¤Û¤ÉËþÂÅÙ¤¬¹â¤¤·¹¸þ
¸½ºß¤Î½»¤Þ¤¤¤ËÂÐ¤¹¤ëËþÂÅÙ¤ò4ÃÊ³¬¤ÇÉ¾²Á¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢Ê¿¶Ñ¤Ï70.7¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢½»¤Þ¤¤Áª¤Ó¤Ë¤ª¤±¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¾ò·ï¤Î½Å»ëÅÙÊÌ¤ËËþÂÅÙ¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö°ÂÁ´°Â¿´¡¦²÷Å¬¤ÊÊë¤é¤·¡×¤ò½Å»ë¤¹¤ë¿Í¤Ï73.3¡ó¡¢¡ÖÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤ò½Å»ë¤¹¤ë¿Í¤Ï78.0¡ó¡¢¡Ö´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¡×¤ò½Å»ë¤¹¤ë¿Í¤Ï73.8¡ó¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤âÊ¿¶Ñ¤ò¾å²ó¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢3¤Ä¤¹¤Ù¤Æ¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤ÏËþÂÅÙ¤¬78.7¡ó¤ÈºÇ¤â¹â¤¯¡¢µÕ¤Ë3¤Ä¤¹¤Ù¤Æ¤ò½Å»ë¤·¤Ê¤¤¿Í¤ÎËþÂÅÙ¤Ï31.4¡ó¤ÈÂç¤¤¯Äã¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ7¡Ë¡£
¢£½»¤Þ¤¤¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤¬¹¬Ê¡ÅÙ¤òº¸±¦¡Ê84.8¡ó¡Ë
À¸³è¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¬Ê¡ÅÙ¡¢½¼¼ÂÅÙ¡¢ËþÂÅÙ¡¢Ë¤«¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ4ÃÊ³¬¤ÇÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÀ¸³è¹¬Ê¡ÅÙ¡×69.2¡ó¡¢¡ÖÀ¸³è½¼¼ÂÅÙ¡×62.1¡ó¡¢¡ÖÀ¸³èËþÂÅÙ¡×60.7¡ó¡¢¡ÖÀ¸³è¤ÎË¤«¤µ¡×56.0¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ò¡¢½»¤Þ¤¤Áª¤Ó¤Ç¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î3¾ò·ï¡Ê°ÂÁ´°Â¿´¡¦²÷Å¬¡¿ÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¿´Ä¶ÇÛÎ¸¡Ë¤ò¤É¤ì¤À¤±½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÇÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢3¤Ä¤¹¤Ù¤Æ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¿Í¤Ï4¹àÌÜ¤¹¤Ù¤Æ¤ÇºÇ¤â¹â¤¤ÃÍ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2¤Ä¤ò½Å»ë¤¹¤ëÁØ¤âÊ¿¶Ñ¤è¤ê¹â¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢3¤Ä¤ò½Å»ë¤¹¤ëÁØ¤¬ºÇ¤âÀ¸³è¤Î¼Á¤Î¼Â´¶¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡Ê¿Þ8¡Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½»¤Þ¤¤¤Î´Ä¶¤äµ¡Ç½¤¬À¸³è¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¤äËþÂÅÙ¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤«¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢84.8¡ó¤¬¡Ö±Æ¶Á¤¹¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ9¡Ë¡£
¢£½»¤Þ¤¤Áª¤Ó¤Ç½Å»ë¤¹¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡ÖÆüÅö¤¿¤ê¡×¡Ö¿å¤Þ¤ï¤ê¡×¡Ö¼ýÇ¼¡×
½»¤Þ¤¤¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ë¤Ï¡¢¡¼«Ê¬¡¦²ÈÂ²¡¢¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¡¢£ÃÏµå´Ä¶¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿11¹àÌÜ¤Î½»¤Þ¤¤¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÄó¼¨¤·¡¢½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤òÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¡¦²ÈÂ²¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¾ÈÌÀ¤äÆüÅö¤¿¤ê¤¬¤è¤¤¡×¡Ê52.3¡ó¡Ë¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¡¦Íá¼¼¤Ê¤É¡Ö¿å¤Þ¤ï¤ê¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤¬Â³¤¯¡×¡Ê45.4¡ó¡Ë¡¢¡Ö¼ýÇ¼¤¬Â¿¤¯¡¢Éô²°¤¬ÊÒÉÕ¤¤ä¤¹¤¤¡×¡Ê42.6¡ó¡Ë¤¬¾å°Ì¡£ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¶¦ÍÑÉôÊ¬¤ä½»´Ä¶¤¬À¶·é¡¦°ÂÁ´¤ËÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê20.4¡ó¡Ë¡¢¡ÖÃÏ°è¤Î³Ø¹»¡¦ÉÂ±¡¡¦Ê¡»ã»ÜÀß¤È¤ÎÏ¢·È¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê18.1¡ó¡Ë¡¢¡ÖÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤ò°Õ¼±¤·¤¿Çã¤¤Êª¤¬¤Ç¤¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥Þ¥ë¥·¥§¤¬¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¡×¡Ê15.8¡ó¡Ë¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏµå¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤´¤ß¤ÎÊ¬ÊÌ¤ä¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê24.6¡ó¡Ë¡¢¡ÖÄ¹¤¯»È¤¨¤ëÀß·×¤äÁÇºà¤Ç¡¢·úÊª¤Î¼÷Ì¿¤¬±ä¤Ó¤ë¡×¡Ê21.4¡ó¡Ë¡¢¡ÖÀá¿å·¿¥È¥¤¥ì¤ä¥·¥ã¥ï¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê19.6¡ó¡Ë¤¬¾å°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ10¡Ë¡£
3. ¡Ö½»¤Þ¤¤¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×Ä´ºº·ë²Ì¤ËÂÐ¤¹¤ëÂçµþ¼Ò°÷¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Î³ÆÃ´Åö¼Ô¤Î°Õ¸«¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¤´»²¹Í¡ËÄ´ºº·ë²Ì¤«¤é¸«¤ë¡¢Ç¯ÂåÊÌ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥¿¥¤¥×
¢¨Âçµþ¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ¥°¥ë¡¼¥×¹Êó¡¦¾Ä³°Éô
TEL¡§03-3435-3167
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
³ô¼°²ñ¼ÒÂçµþ
https://www.daikyo.co.jp/
