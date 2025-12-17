阪急阪神不動産株式会社は、タイの不動産デベロッパーであるセナ・デベロップメント（以下、セナ社）と共同で、同国において1,161戸の『COZI Srinakarin 38（以下、コージー シーナカリン38）』および451戸の『COZI Taksin Jomthong（以下、コージー タクシン ジョムトン）』のマンション分譲プロジェクトの販売を開始しました。

『コージー シーナカリン38』は、タイの首都バンコクの中心部から南東約9kmにあり、モノレール路線（MRTイエローライン）の「シーナカリン38」駅から西に約1kmの距離に位置します。バンコクの中心部へ通勤する方々をはじめ、同駅周辺にある商業施設や教育施設等の勤務者の住宅需要も期待されています。

『コージー タクシン ジョムトン』は、バンコク中心部から南西約7kmに位置し、最寄り駅のBTSシーロムライン「ウターカート」駅まで約2.7kmです。住宅地として落ち着いた環境が広がる一方で、近隣には商業施設や地元市場があり、暮らしやすさが魅力です。

なお当社では、セナ社と共同で2016年から同国で住宅分譲事業を推進しており、上記の2つのプロジェクトを加えると、その総数は40プロジェクト（約33,040戸）となります。

『コージー シーナカリン38』と『コージー タクシン ジョムトン』の詳細は、次ページのとおりです。









◆『コージー シーナカリン38』について

【用途】分譲住宅（マンション）

【建設地】バンコク都プロウェート区

【敷地面積】約16,600平方メートル

【竣工】2026年以降順次（予定）

【分譲戸数】1,161戸





◆『コージー タクシン ジョムトン』について

【用途】分譲住宅（マンション）

【建設地】バンコク都チョームトーン区

【敷地面積】約6,600平方メートル

【竣工】2027年（予定）

【分譲戸数】451戸













◆タイ・バンコク中心部から見た『コージー シーナカリン38』『コージー タクシン ジョムトン』の位置図





◆海外における住宅分譲事業の参画実績について

当社は現在、ASEAN諸国を中心に海外不動産事業を強化しています。今回のプロジェクトへの参画により、総計68プロジェクト（約74,850戸）に達しました。









