ハウスクリーニングサービスを展開する「i.so-ji（アイソウジ）」（所在地：東京都中央区、代表：馬場 龍太）は、皆様のご愛顧により事業エリアおよび受注規模が拡大したことを記念し、日頃の感謝を込めた「ワンモアサービスキャンペーン」を2025年12月1日より開始いたしました。

■キャンペーン背景：お客様のおかげで事業拡大「i.so-ji（アイソウジ）」は、丁寧な作業とお客様に寄り添うサービスを徹底してまいりました。おかげさまで多くのリピートやご紹介をいただき、順調に事業を拡大しております。 この成長をお客様へ還元するため、これからの季節に需要が高まる「エアコンクリーニング」をご依頼いただいた方へ、普段気になっていても手が回らない「あと1箇所」を無料で清掃する特別プランをご用意いたしました。

■「ワンモアサービス」キャンペーン概要エアコンクリーニングをご注文いただいたお客様に、以下のメニューからお好きな1箇所を無料で追加清掃いたします。

＜選べる無料サービス一覧＞照明のホコリ取り注文外のエアコンのフィルター清掃洗面所 または トイレの換気扇フィルター清掃玄関・土間の掃除機がけキッチン・洗面所・浴室 いずれかの排水口清掃洗濯機のフィルター清掃冷蔵庫の上部清掃換気扇 または 洗濯機の上部清掃「ついでにここもやってほしい」というお客様の声を形にしたラインナップです。

■今後の展望と人材募集についてi.so-ji（アイソウジ）では、今後もより多くのお客様に快適な住環境を提供するため、サービス体制の強化を図っております。 事業拡大に伴い、私たちと共に「キレイ」を届けるパートナー（正社員・業務委託等）を積極的に募集しております。未経験からのスタートも歓迎し、技術研修も充実させています。成長中のi.so-ji（アイソウジ）で、お客様に喜ばれる仕事を一緒にしませんか？ 詳細な募集要項や働き方は、下記採用ページをご覧ください。

【採用情報・エントリーはこちら】https://i-so-ji.com/recruit/

【本件に関するお問い合わせ先】i.so-ji（アイソウジ）運営：株式会社ワクモル公式ホームページ：https://i-so-ji.com/