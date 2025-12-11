RIMAN、⽇本市場進出を前にグローバル展開をさらに加速





ソウル（韓国）、2025年12月11日 /PRNewswire/ -- プレミアムK-ビューティ＆ウェルネスブランドのRIMANは、⽶国・カナダをはじめ、アジアおよび欧州へと急速に市場を拡⼤しながら、⽇本での正式ローンチに向け準備を進めています。



ICD―RIMANを代表するシグネチャーブランド



RIMANは2022年、⽶国とカナダへの進出を皮切りにグローバル展開を本格化しました。その後、台湾地区、香港特別行政区、マレーシア、シンガポール、フィリピン、メキシコへと進出し、世界的なビューティ＆ウェルネスブランドとして存在感を⾼め続けています。こうした成⻑の勢いを背景に、RIMANは世界でも最も洗練された美容市場の⼀つである⽇本への参入を控えています。

2025年には、さらなるグローバルプレゼンス強化のため、2つの国際イベントを開催しました。ロンドンでは欧州市場への参入を告げるオープニングイベントを実施し、その後マカオでは「2025 RIMAN Convention Macau」を開催し、アジア太平洋地域の数千名のリーダーが集結しました。これらのイベントでは、RIMANのビジネス哲学、運営システム、そして拡大するグローバルネットワークが共有され、地域を超えた強固なパートナーシップが強調されました。

RIMANの世界的な成長を支える核となるのが、独自の原料イノベーションです。

RIMAN独自のツボクサ品種「Giant BYoungPool」（ジャイアント ビヨンプール）は、長年の研究と済州島にある世界初のビヨンプール・スマートファームでの栽培によって開発され、2025年に⽶国農務省（USDA）より20年間の植物品種保護（PVP）を取得しました。一般的なツボクサより葉が大きく、美容成分を多く含むこの品種は、こだわりのスキンケア処方に使用されています。

この「Giant BYoungPool」は、RIMANのフラッグシップブランドである「ICD」のシグネチャー原料として使用されています。ICDは科学的根拠に基づく処方、革新的なテクスチャー、多様な認証（ISO適合、Lava BYoungPool Water（ラヴァ ビヨンプール ウォーター）のハラール認証など）により、北米・欧州市場で急速に存在感を高めています。

RIMANグローバル最高営業責任者（CSO）Hwang Youngsuは次のように述べています。

「RIMANの成長は、誠実さと"信頼できる原料から革新は生まれる"という信念に基づいています。日本市場への参入にあたり、RIMANが誇る次世代の原料技術をお届けできることを楽しみにしています。」

RIMANは今回の日本市場進出を通じ、済州島由来のヘリテージ原料、スマートファーム基盤の一貫生産システム、そしてグローバル市場で証明されたスキンケア技術を新たな消費者層に届け、K-ビューティの新たな価値創造に挑みます。

RIMANについて

2018年に韓国で創業したRIMANは、ヘリテージ原料とテクノロジー主導のイノベーションを通じてK-ビューティの新しい価値を創出するグローバルビューティ＆ウェルネス企業です。済州島のビヨンプール スマートファームでの原料栽培、ASK Labsでの研究開発、ASK Baseでの原料生産、RIMAN Villageでのブランド体験まで、一貫した垂直統合システムを構築しています。

RIMANは「人々に愛される違いを届ける」という理念のもと、確かな品質と信頼性を持つスキンケア・美容製品を、世界中のお客様へ提供しています。

www.jp.riman.com

（日本語リリース：クライアント提供）

