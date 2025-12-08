ÉÙ»³¸©ÆîÅ×»Ô¤È¥³¥É¥â¥ó ÊÝ°éDX¤ÇÉÙ»³¸©Æâ½é¤Î»Ò°é¤Æ»Ù±çÏ¢·È¶¨Äê ～Âè1ÃÆ¤ÏÆîÅ×»ÔÈÇ¡ÖÊÝ°é¼ÂÌ³¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸¦½¤·×²è¡×Äó¶¡～
ÉÙ»³¸©ÆîÅ×»Ô¡Ê»ÔÄ¹¡§ÅÄÃæ´´É×¡¢°Ê²¼ ÆîÅ×»Ô¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥É¥â¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§¾®ÃÓµÁÂ§¡¢°Ê²¼ ¥³¥É¥â¥ó¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î28Æü¤Ë¡ÖÊÝ°é¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤ÎDX¤Ë´Ø¤¹¤ëÏ¢·È¶¨Äê¡×¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉÙ»³¸©Æâ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¡¢ÊÝ°éDX¤òÄÌ¤¸¤¿»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤ÎÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î»öÎã¤Ç¤¹¡£ËÜ¶¨Äê¤Ï¡¢ÊÝ°é¤Î¼Á¤ª¤è¤ÓÊÝ°é¼Ô¤Î»ñ¼Á¸þ¾å¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÊÝ°é¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ò¿Þ¤ê¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Î»Ò°é¤Æ»Ù±çÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¥³¥É¥â¥ó¤Ï¡¢ÊÝ°é¼Ô¤¬¾ì½ê¤ä»þ´Ö¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ºÊÝ°é¼ÂÌ³¤ò³Ø¤Ù¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸¦½¤¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥³¥É¥â¥ó¥«¥ì¥Ã¥¸¡×¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ä¼õ¹Ö¥Úー¥¸¤ò¡¢ÆîÅ×»Ô¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢»ÔÆâ¸øÎ©ÊÝ°é»ÜÀß¤Ë¤ª¤±¤ëÊÝ°é¤Î¼Á¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥³¥É¥â¥ó¤¬¼«¼£ÂÎ¤ÈÊÝ°éDX¤òÄÌ¤¸¤¿»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤ÎÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢2025Ç¯3·î¤ÎÄ¹Ìî¸©ÃæÌî»Ô¡¢2025Ç¯8·î¤Î¿·³ã¸©¿·³ã»Ô¤ËÂ³¤¡¢º£²ó¤¬3ÎãÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ï¢·È¶¨ÄêÄù·ë¤ÎÇØ·Ê
ÆîÅ×»Ô¤Ç¤Ï¡¢Â¿Ë»¤Ë¤è¤ëÊÝ°é¼Ô¤Î°éÀ®µ¡²ñ¤ÎÀ©Ìó¤ä¡¢°éµÙÌÀ¤±¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¤ÎÉÔÂ¡¢ÊÝ°é¶ÈÌ³¤ÎÂ¿Ë»¤µ¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¡¢ÊÝ°é¤Î¼Á¸þ¾å¤ÈÊÝ°é¼Ô¤Î»ñ¼Á¶¯²½¡¢¶ÈÌ³¾ÊÎÏ²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê²ò·è¤ÈÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Î»Ò°é¤Æ»Ù±çÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ICT¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÊÝ°éDX¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥É¥â¥ó¤ÈÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¶¨Äê¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÝ°é¼Ô¤¬»þ´Ö¤ä¾ì½ê¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º³Ø¤Ù¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸¦½¤¤ä¶ÈÌ³¾ÊÎÏ²½¥Äー¥ë¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÊÝ°é¤Î¼Á¸þ¾å¤ÈÊÝ°é¼Ô¤ÎÆ¯¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶À°È÷¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥³¥É¥â¥ó¥«¥ì¥Ã¥¸¡×Äó¶¡¤ÎÇØ·Ê
ÆîÅ×»Ô¤¬2025Ç¯3·î¤ËºöÄê¤·¤¿¡ÖÂè2¼¡¶µ°é¿¶¶½´ðËÜ·×²è¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÊÝ°é¡¦ÍÄ»ù¶µ°é»ÜÀß¤ÎÄó¶¡ÎÌ¤Î³ÎÊÝ¤Ë²Ã¤¨¡¢¼Á¤Î¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿·×²èÅª¤Ê²þÁ±¡×¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯ÅÙ¤«¤é5Ç¯´Ö¤Î·×²è¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¡ÖÆîÅ×»Ô¤³¤É¤â·×²è¡×¤Ë¤â¡Ö¶µ°é¡¦ÊÝ°é»ö¶È¤Î¼ÁÅª¸þ¾å¡×¤¬ÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆîÅ×»Ô¤ÏÊÝ°é¤Î¼õ¤±Æþ¤ìÏÈ¤Î³ÎÊÝ¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÎÌ¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÊÝ°éÆâÍÆ¤äÊÝ°é¼Ô¤Î¼Á¡¢´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¼Á¡×¤Î¸þ¾å¤òÈó¾ï¤Ë½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢ÊÝ°é¤Î¼Á¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¸¦½¤¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢ÊÝ°é¼Ô¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Â¿Ë»¤ÊÊÝ°é¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÊÝ°é¶ÈÌ³¤È¤ÏÊÌ¤Ë»þ´Ö¤ò³ä¤¤¤Æ¸¦½¤¤ò¼õ¹Ö¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢°é»ùµÙ¶È¤«¤éÉü¿¦¤·¤¿ÊÝ°é¼Ô¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤ä¡¢±àÄ¹¡¦¼çÇ¤¡¦¥¯¥é¥¹Ã´Ç¤¤Ê¤ÉÌò¿¦ÊÌ¤Î¸¦½¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¸ÄÊÌ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ê¸½¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÆîÅ×»Ô¤Ç¤Ï¡¢ÊÝ°é¼Ô¤¬¾ì½ê¤ä»þ´Ö¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ºÊÝ°é¼ÂÌ³¤ò³Ø¤Ù¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸¦½¤¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥³¥É¥â¥ó¥«¥ì¥Ã¥¸¡×¤ò¡¢Á´¤Æ¤Î¸øÎ©ÊÝ°é»ÜÀß¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥³¥É¥â¥ó¥«¥ì¥Ã¥¸¡×¤Î¸¦½¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÏÊ¬ÌîÊÌ¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¡¢ÊÝ°é¼Ô¤¬¤è¤ê³Ø¤Ó¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢³Ø¤Ó¤Î¼Á¤ÈÍøÊØÀ¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÝ°é¼Ô¤Î»ñ¼Á¸þ¾å¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÊÝ°é¤Î¼Á¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¸þ¾å¤äÊÝ°é´Ä¶¤Î²þÁ±¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÝ°é¶ÈÌ³¤Î¾ÊÎÏ²½¤äÊÝ¸î¼Ô¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¡¢ÆîÅ×»Ô¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö»Ò°é¤Æ¤·¤ä¤¹¤¤¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡×¤Î¼Â¸½¤È¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Ç»Ò°é¤Æ¤ò»Ù¤¨¤ëÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ï¢·È¤¹¤ë»ö¹à
¡Ê£±¡ËÊÝ°é¼Ô¤Î¶ÈÌ³¾ÊÎÏ²½¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¹à¡Ê£²¡ËÊÝ°é¼Ô¤Î¸¦½¤¤Î½¼¼Â¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¹à¡Ê£³¡ËÊÝ°é¼Ô¤Î¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¹à¡Ê£´¡ËÊÝ°é¤Î¼Á¤Î¸þ¾åµÚ¤ÓÊÝ°é¼Ô¤Î»ñ¼Á¸þ¾å¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¹à¡Ê£µ¡Ë»Ò°é¤Æ¤Ë¤ª¤±¤ëÊÝ¸î¼Ô¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¹à¡Ê£¶¡Ë¾åµ³Æ¹æ¤Î¿ä¿Ê¤Ë¸þ¤±¤¿ICT¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍø³èÍÑ¡¦¸ú²Ì¸¡¾ÚÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¹à
Âè1ÃÆ¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß
¡¦½ÅÅÀÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¸¦½¤Ê¬Ìî¤Î¸¦½¤Æ°²èÁªÄê
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸¦½¤¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥³¥É¥â¥ó¥«¥ì¥Ã¥¸¡×¤Î450ËÜ°Ê¾å¤¢¤ë¸¦½¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÆîÅ×»ÔÆâ¤ÎÊÝ°é»ÜÀß¤ÎÊÝ°é¼Ô¤Ë¡¢½ÅÅÀÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¸¦½¤Ê¬Ìî¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò°ìÍ÷²½¤·¤¿¡¢ÆîÅ×»ÔÀìÍÑ¤Î¸¦½¤¥µ¥¤¥È¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÍÍ¡¹¤Ê¸¦½¤Ê¬Ìî¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë³Ø¤Ù¤ë¸¦½¤·×²è¤ÎÀß·×
¥³¥É¥â¥óÂ¦¤Ç¡¢ÆîÅ×»Ô¤ÎÊÝ°é¼Ô¤¬Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤¤ÃÎ¼±¤ä¥¹¥¥ë¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¸¦½¤·×²è¤òÀß·×¤·¡¢ÊÝ°é¼Ô¤¬¤É¤Î¸¦½¤¤ò¼õ¹Ö¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«ÌÂ¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¸úÎ¨Åª¤ËÊÝ°é¤ÎÃÎ¼±¤ä¥¹¥¥ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ëÂÎÀ©¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
ÆîÅ×»Ô¡¡ÅÄÃæ ´´É× »ÔÄ¹¡¡¥³¥á¥ó¥È
À¤¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢»Ò°é¤Æ¤äÊÝ°é¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤¬ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«ÆîÅ×»Ô¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢»Ò°é¤Æ¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÀ°¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤«¤Ê¤ê°ÊÁ°¤«¤é¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥É¥â¥ó¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿»Ò°é¤Æ´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬ÆîÅ×»Ô¤ÎÊý¸þÀ¤È¹çÃ×¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢2020Ç¯¤è¤êÏ¢·È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢ÊÝ°é»Î¤ÎºÎÍÑ¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë¸·¤·¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇÆîÅ×»Ô¤Ç¤Ï¡¢·ëº§¤ä½Ð»º¤òµ¡¤Ë°ìÅÙ¸½¾ì¤òÎ¥¤ì¤¿Êý¤ä¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤ÇÊÝ°é¤Î»Å»ö¤«¤éÎ¥¿¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÀøºßÊÝ°é»Î¡×¤ÎÉü¿¦»Ù±ç¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢¤³¤¦¤·¤¿Êý¡¹¤¬¸½¾ì¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Éü¿¦¤Ë¤ÏÊÝ°é¤ÎÃÎ¼±¤ò²þ¤á¤Æ³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¿Ë»¤ÊÊÝ°é¸½¾ì¤Ç¤Ï½½Ê¬¤ÊºÆ¶µ°é¤Î»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢º£²ó¤ÎÏ¢·È¶¨Äê¤Ë¤è¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Éü¿¦¤òÌÜ»Ø¤¹ÊÝ°é»Î¤ÎÊý¡¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸½¾ì¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊÝ°é»Î¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë´Ä¶¤¬À°¤¦¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆîÅ×»Ô¤Ï¡¢Ê¿À®¤Î»ÔÄ®Â¼¹çÊ»¤Ë¤è¤ê»Ô°è¤¬¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤ÎÊÝ°é´Ä¶¤Î½¼¼Â¤Ë¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢ÊÝ°é»Î¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¡¦¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤â·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¿·¤¿¤Ê»þÂå¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÊÝ°é¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢º£¸åÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¥³¥É¥â¥ó¤ÈÆîÅ×»Ô¤¬¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·¤·¤¤ÊÝ°é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼Â»Ü¤·¡¢À®²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬Á´¹ñ¤Ø¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥É¥â¥ó¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡¾®ÃÓ µÁÂ§¡¡¥³¥á¥ó¥È
ÆîÅ×»Ô¤È¤Ï¡¢2020Ç¯¤ËÊÝ°é¡¦¶µ°é»ÜÀß¸þ¤±ICT¥µー¥Ó¥¹¡ÖCoDMON¡×¤òÆ³Æþ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ°ÊÍè¡¢¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÉÙ»³¸©Æâ¤Ç½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ëÊÝ°éDX¤Ë¤è¤ë»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤ÎÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤Ç¤¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ºòº£¡¢ÊÝ°é¤ò¤á¤°¤ë²ÝÂê¤Ï¡ÖÎÌ¡×¤Î³ÎÊÝ¤«¤é¡Ö¼Á¡×¤Î¸þ¾å¤Ø¤ÈÂç¤¤¯Å¾´¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÂÔµ¡»ùÆ¸¤äÊÝ°é¼Ô¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤¬Ãæ¿´Åª¤Ê²ÝÂê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÊÝ°é¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬½ÅÍ×¤Ê¥Æー¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÊÝ°é¤Î¼Á¡×¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÄêµÁ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¤âËÜ¼ÁÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤Ï¡¢ÊÝ°é¼Ô¼«¿È¤Î»ñ¼Á¸þ¾å¤äÀìÌçÀ¤Î¿¼²½¤Ç¤¢¤ë¤È»ä¤¿¤Á¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¥³¥É¥â¥ó¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¿450ËÜ°Ê¾å¤Î¡Ö¥³¥É¥â¥ó¥«¥ì¥Ã¥¸¡×¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¡¢ÆîÅ×»Ô¤¬ÌÜ»Ø¤¹ÊÝ°é¤Î¼Á¸þ¾å¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¹×¸¥¤Ç¤¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤ÎÏ¢·È¶¨Äê¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÂè°ìÊâ¤À¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè2ÃÆ°Ê¹ß¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ê¥Æ¥£¶µ°é¡ÊÊñ³çÅªÀ¶µ°é¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÀ©ºî¤ä¡¢¡Ö¥³¥É¥â¥ó¥«¥ì¥Ã¥¸¡×¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÊÝ¸î¼Ô¸þ¤±¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥É¥â¥ó¥«¥ì¥Ã¥¸¤ÏÊÝ°é¼Ô¸þ¤±¤Ëºî¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â»Ò°é¤Æ¤ËÌòÎ©¤Ä²ÁÃÍ¤¢¤ëÆâÍÆ¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆîÅ×»Ô¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ëÊÝ°é´ØÏ¢¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¶¦¤Ëºî¤ê¾å¤²¡¢È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤¤¤º¤ì¤ÏÁ´¹ñ¤Ø¤È¹¤²¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¾ÊÄ£¤Ë¤â¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê²ÁÃÍ¤¢¤ëÀ©ÅÙ¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âËö±Ê¤¯ÆîÅ×»Ô¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥³¥É¥â¥ó¥«¥ì¥Ã¥¸¡×¤È¤Ï
https://college.codmon.com/¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯ÊÝ°é¼Ô¤Î»ñ¼Á¤äÀìÌçÀ¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸¦½¤¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£»þÀá¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥é¥¤¥Ö¸¦½¤¤È¡¢¹¥¤¤Ê»þ´Ö¤Ë»ëÄ°¤Ç¤¤ë¸¦½¤Æ°²è¤òÄÌ¤·¤Æ³Ø¤Ó¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¦½¤¤ÏÀìÌç²È¤äÍ¼±¼Ô¤¬Ã´Åö¤·¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¸½¾ì¤Ç³è¤«¤»¤ëÃÎ¼±¤ò¿¼¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£½éÇ¤¼Ô¤ä±àÄ¹¡¦¼çÇ¤¤Ê¤É¤Î³¬ÁØÊÌ¡Ê¥¯¥é¥¹Ã´Ç¤¡¦¿·¿Í¡¢¼çÇ¤¡¦¥êー¥Àー¡¢Íý»öÄ¹¡¦±àÄ¹¡Ë¤È¡¢Ê¬ÌîÊÌ¡ÊÆý»ùÊÝ°é¡¢ÍÄ»ù¶µ°é¡¢¿©°é¡¦¥¢¥ì¥ë¥®ーÂÐ±þ¡¢ÊÝ·ò±ÒÀ¸¡¦°ÂÁ´ÂÐºö¡Ë¤Ë¸¦½¤¥³ー¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢450ËÜ°Ê¾å¤Î¸¦½¤Æ°²è¤ò»ëÄ°²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Á´¹ñ¤ÎÊÝ°é»Î¤¬Web²ñ¾ì¡ÊZoomÅù¡Ë¤Ë°ìÆ²¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¼õ¹Ö¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¸¦½¤¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤É¤â´ØÏ¢»ÜÀß¤Ç¶ÐÌ³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ê¤é¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â»²²Ã²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Á´¹ñ¤Î15,000°Ê¾å¤ÎÊÝ°é/³ØÆ¸»ÜÀß¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥É¥â¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥É¥â¥ó¤Ï¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ò¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎÏ¤Ç¤è¤ê¤è¤¤¤â¤Î¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¡¢¶È³¦¥·¥§¥¢No.1(¢¨)¤ÎÊÝ°é¡¦¶µ°é»ÜÀß¸þ¤±ICT¥µー¥Ó¥¹¡ÖCoDMON(¥³¥É¥â¥ó)¡× ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±à»ù/»ùÆ¸¾ðÊó¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿À®Ä¹µÏ¿¤ä»ØÆ³°Æ¤Î¥¹¥Þー¥È¤ÊºîÀ®¡¢ÅÐ¹ß±à´ÉÍý¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó»Ù±çµ¡Ç½¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÀèÀ¸Êý¤Î¶ÈÌ³ÉéÃ´¤ò¾ÊÎÏ²½¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤É¤â»ÜÀß¤ÇÆ¯¤¯¿¦°÷¤ÈÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¡¹¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¸þ¤¹ç¤¦¤æ¤È¤ê¤ò¤â¤Á¡¢¤è¤ê¼Á¤Î¹â¤¤ÊÝ°é¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ICT¤Ë¤è¤ë»Ù±ç¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÊÝ°é»ÜÀß¸þ¤±EC¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥³¥É¥â¥ó¥¹¥È¥¢¡×¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤³¤É¤â»ÜÀß¿¦°÷¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤ÊÍ¥ÂÔ¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¤»¤ó¤»¤¤¥×¥é¥¤¥à¡×¡¢ÊÝ°é»ÜÀß¸þ¤±¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸¦½¤¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥³¥É¥â¥ó¥«¥ì¥Ã¥¸¡×¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÂ¿³ÑÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Î°é¤Á¤ä³Ø¤Ó¤ò¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç»Ù¤¨¤é¤ì¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤Ø¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨¡ÖSaaS·¿¶ÈÌ³»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ±àÄ´ºº 2024¡× ³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþ¾¦¹©¥ê¥µー¥Á¡Ê2025Ç¯1·î¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥É¥â¥ó¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
¢¡½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄÈ¬ÃúÌÜ4ÈÖ13¹æ¡¡¸ÞÈ¿ÅÄJP¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°10³¬¢¡»ñËÜ¶â¡§6,825Ëü±ß¢¡ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ¾®ÃÓ µÁÂ§¢¡ÀßÎ©¡§2018Ç¯11·î¢¡»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÊÝ°é¡¦¶µ°é»ÜÀß¸þ¤±ICT¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥³¥É¥â¥ó¡×¤Î±¿±Ä¡¢¼Ì¿¿ÈÎÇä¥µー¥Ó¥¹¤Î±¿±Ä¡¢·èºÑÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡¢ºÎÍÑ»Ù±ç¡¦±à»ùÊç½¸»Ù±ç»ö¶È¡Ö¥Û¥¤¥·¥ë¡×¡¢ÊÝ°é»ÜÀß¸þ¤±EC¥µ¥¤¥È¡Ö¥³¥É¥â¥ó¥¹¥È¥¢¡×¤Î±¿±Ä¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸¦½¤»ö¶È¡Ö¥³¥É¥â¥ó¥«¥ì¥Ã¥¸¡×¡¢¤³¤É¤â»ÜÀß¿¦°÷¤Ø¤ÎÊ¡Íø¸üÀ¸¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤»¤ó¤»¤¤¥×¥é¥¤¥à¡×¤Î±¿±ÄÅù¡£
¡ã¡ã¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¦¤´¼ÁÌäÅù¡ä¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥É¥â¥ó¡¡¹ÊóTEL ¡§080-7303-6026 / 080-4466-6738MAIL ¡§press@codmon.co.jp