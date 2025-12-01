淡路島西海岸の劇場＆レストラン「青海波-SEIKAIHA-」内にある洋食レストラン「海の舎」では、クリスマス特別公演『Candlelight Christmas』を12月25日（木）限定で開催いたします。本イベントは、全国から淡路島に集った音楽家が音楽活動と仕事のハイブリッドキャリアを実践し、音楽を通じた地方創生を目指すプロジェクト「音楽島-Music Island-」が企画。特別な一夜をお届けいたします。

本公演では、西洋の伝統的なクリスマス文化「クリスマス礼拝」をモチーフにしたキャロル・コンサートを開催。キャンドルの灯りが揺れるクラシカルな空間で、「荒野の果てに」や「きよしこの夜」を始め、全10曲を美しいキャロルの歌声と共にお届けいたします。さらに、本公演限定の特別ディナーコースもご用意。上品な甘みと香りを持つ淡路牛とトリュフの芳醇な香りを贅沢にいただける“淡路牛のグリエ じゃが芋とトリュフのテリーヌ”や、弾力のある引き締まった身と上品な脂の旨みが特徴の淡路鯛を使用した“淡路鯛と帆立貝柱のムース パイ包み焼き 淡路産トマトのクーリー”など、淡路島の厳選食材を使った全7品を提供いたします。ぜひ、ご家族や大切な方とともに、特別な1日を海の舎にてお過ごしください。

■『「Candlelight Christmas」～12月25日限定キャロル・コンサート～』概要

開催日時：12月25日（木）18：30 開場・お食事提供開始、19：45 開演、20：20 終演会場：洋食レストラン「海の舎」（兵庫県淡路市野島大川70）出演：音楽島-Music Island-声楽アンサンブル／佃華枝、原田菜摘、相場萌花、谷本尚隆ピアノ／花谷瑞食事：淡路島の厳選食材を使用した全7品「海の舎クリスマスフルコース-聖彩-」を提供※詳細は右記HPをご覧ください（https://x.gd/oeWH4o）料金：10,000円（税込）※お食事・ミュージックチャージ料込み予約：https://x.gd/7NMku問合わせ：青海波（株式会社パソナグループ運営）TEL 0799-70-9020（11：00～18：00 ※木曜定休）

