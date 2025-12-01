株式会社インクルーズのLINEスタンプ プレミアム参入第2弾の作品はTVアニメ『ブルーロック』！LINE公式スタンプで大ヒットしたVol.1～Vol.3の3作品が一斉に配信を開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、LINEヤフー株式会社が運営するコミュニケーションアプリ「LINE」内のLINEスタンプ プレミアムにて、TVアニメ『ブルーロック』のLINE公式スタンプ計3作品を2025年12月1日（月）に一斉に配信開始致しました。
株式会社インクルーズのLINEスタンプ プレミアム参入第2弾はTVアニメ『ブルーロック』！
先行で配信され大きな話題を呼んだTVアニメ『ブルーロック』のLINE公式スタンプのVol.1からVol.3の計3作品が一斉にLINEスタンプ プレミアムにて配信開始です！また、今回の参入を記念して、12月1日（月）11時よりLINEスタンプ プレミアム内での「特集」も予定しております！
■特集ページ
公開日：12月1日（月） 11時
URL：https://liff.line.me/1359301715-JKd7Y7j1/#editorspick/11791
■商品概要
【タイトル】TVアニメ「ブルーロック」
【販売URL】https://store.line.me/stickershop/product/28098/ja
【タイトル】TVアニメ「ブルーロック」Vol.2
【販売URL】https://store.line.me/stickershop/product/28288/ja
【タイトル】TVアニメ「ブルーロック」Vol.3
【販売URL】https://store.line.me/stickershop/product/28770/ja
【利用料金】250円（LINE STORE）・100LINEコイン（スタンプショップ）
（C）金城宗幸・ノ村優介・講談社／「ブルーロック」製作委員会
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 河野 文香
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
