株式会社G.Oホールディングス（大阪府大阪市）が展開するジェンダーレスコスメブランド「NALC（ナルク）」は、ブランド累計販売個数40万個※1 を突破いたしました。NALC（ナルク）は「美はジェンダーを超える」をコンセプトに、2018年2月に誕生したジェンダーレスコスメブランドです。界面活性剤を使用しない「三相乳化法」や保湿成分「ヘパリン類似物質」を採用し、敏感肌の方でも安心して使用できる処方を実現。性別や年齢にとらわれない“シンプルで確かなケア”を追求しています。ブームに頼らず、雰囲気的な印象ではなく、使うほどにしっかりと効果を実感。使用することで着実に美に近づいていく“実力のある化粧品”をNALCは女性も男性も年齢も関係なく、全ての方に美しさをお届けします。※1 2025年11月27日時点

■ブランド概要

美はジェンダーを超えるジェンダーを超えて、年齢を超えて、肌質を超えて。外面からも内面からも、美しさを引き出そう。どんな価値観をもっていてもいい。いつからスタートしてもいい。一人で悩まなくてもいい。実力のある化粧品と、NALCと、自分らしく生きていく。

■製品概要（一部のみ抜粋）

https://store.nalc.co.jp/

NALC 薬用ホワイトリンクルミルク

【ベタつかずふっくら肌へ！】溢れるハリと弾力を与える薬用乳液。化粧水、美容液、乳液のライン使いで、さらに効果的にアプローチ

容量：100ml香り：無香料分類：医薬部外品価格 ：3,980円（税込）販売元：株式会社G.Oホールディングス

NALC 薬用ハンドクリーム

【乾燥肌の救世主】有効成分「ヘパリン類似物質」配合！高保湿なのにベタつかない薬用ハンドクリーム

容量：40g香り：無香料分類：医薬部外品価格：2,017円（税込）販売元：株式会社G.Oホールディングス

NALC アウトバスリペアヘアグロス

【パールラメ効果（保湿×ラメ効果）】で簡単にツヤ髪メイクアップ。軽くしっとりとしたテクスチャで、ダメージ補修もできるヘアグロス

容量：75g香り：フローラルサボン分類：化粧品価格：\2,420（税込）販売元：株式会社G.Oホールディングス

NALC 薬用ミルクローション

【乾燥肌の救世主】有効成分「ヘパリン類似物質」配合！お肌の内側から潤うので"高保湿なのにベタつかない"を実現。敏感肌でも使える薬用保湿乳液

容量：200mL香り：無香料分類：医薬部外品価格：2,934円（税込）販売元：株式会社G.Oホールディングス

Instagram投稿 :https://www.instagram.com/p/https://www.instagram.com/p/C214CaCvkbH/?utm_source=ig_web_copy_link/Instagram投稿 :https://www.instagram.com/p//