2025年に数々の戦争に関する映画、ドラマ、舞台、ゲーム等の軍事監修や指導を行ってきた、株式会社ビッグファイタープロジェクト(所在地：東京都豊島区池袋)は、現場経験豊富な講師陣から実践的な所作を学ぶことができるミリタリーアクションワークショップのオリエンテーリングを2025年12月7日(日)13:00に行います。





■B.F.P.ミリタリーアクションワークショップの特長

最近の様々な映画、ドラマ、舞台、ゲームのモーションキャプチャーに至るまでリアルなアクションの動きが求められています。そこに出演する役者には、作品のクオリティーを高める為、よりリアルな動きが求められています。B.F.P.主催のミリタリーアクションワークショップでは、日頃、映画やドラマに於いてミリタリーテクニカルアドバイザーを行っている講師陣が、一つ一つの動きを丁寧に的確に指導を行って行きます。更に当ワークショップでは、参加者に出演のチャンスが続々やって来ます！運営会社を通して受講中からオーディションや各種撮影に参加出来るチャンスが数多くあります。現場経験豊富な講師陣による実践で役に立つミリタリーアクションの学習を通じて、参加者の夢の実現を目指します。





■多様な受講実績

敬礼等の基本動作から警察や自衛隊の特殊部隊、旧陸海軍、ガンアクション等、様々なリアルな動きや知識が学べ役に立ちます。小学校6年生からの学生、主婦、50代の俳優、現役でバリバリと活躍している俳優まで色々な方が受講されました。中にはオーディションで、銃の構えや敬礼を行い、作品に採用された俳優も大勢います。





■B.F.P.ミリタリーアクションワークショップの強み

1. 現場直結！

登録したその時から出演のチャンスあり！プロダクション所属のチャンスもあります。





2. 少数精鋭の本格的レッスン！

映画、舞台等で必要なミリタリーアクションが学べます。基本動作からガンアクションまで幅広い知識を身につける事が可能です。





3. 実績多数の最強講師陣！

陸、海、空自衛隊、警察官、特殊部隊、海上保安官、消防官等のOBが講師、顧問として多数在籍しています。









■B.F.P.ミリタリーアクションワークショップオリエンテーリング開催概要

日程：2025年12月7日(日)14:00～15:30

ミリタリーアクションの重要性と体験談、実際のエアーガン等を持っての

体験ワークショップを実施(無料)

場所：豊島区池袋のスタジオ(受講希望者のみ連絡)





■受講申し込み先

受講を希望される方、もしくは詳細について内容を聞きたい方は下記よりお問い合わせいただけます。

Mail： info@bfp54.com

Mail： info@bfp54.com





株式会社ビッグファイタープロジェクト

https://www.bfp54.com/