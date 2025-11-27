Los Angeles発・老舗Hip Hopレーベル TRESが打ち出す“新たなBeat Live”のカタチ 「the 3rd Party: Back to Fly School Release Party」を東京・日本橋にて12月14日(日)に開催
2000年代初期のロサンゼルス・アンダーグラウンド・ヒップホップを代表する作品、Giant Pandaのデビュー作『Fly School Reunion』が、2025年にリリース20周年を迎えました。これを記念し、TRESでは同作に収録されたChikaramangaプロデュースの“With It”“TKO”“Grand Prix”“Strings”の4曲を新たに再構築したビート・プロジェクト「Back to Fly School」(ダブル７インチレコード＋デジタル配信)をリリースいたします。
このリリースを記念し、2025年12月14日(日)に東京・日本橋にて「the 3rd Party: Back to Fly School Release Party」を開催いたします。当日は、本作に参加したビートメイカー4名によるSpecial Beat Live Sessionを実施します。
リリースパーティー・フライヤー01
Beat Live Sessionは2つのGame／各3 Round制。
各Roundは、先攻のビートメイカーが5～10分プレイし、続いて後攻のビートメイカーが5～10分プレイする形式で進行します。勝敗をつけるバトルではなく、4名それぞれの個性と技を純粋に味わっていただくショーケースとなります。
Game 1: tajima hal × Chikaramanga (Giant Panda)
Game 2: Chiba-Chiiiba × Lidly
『Fly School Reunion』20周年を機に、日本とLAのビートカルチャーをつなぐ特別なPartyです。ぜひ会場にて、新たなBeat Liveのカタチを体感ください。
【“Back to Fly School”】
ダブル7インチ (150枚限定)＋デジタル配信
TRESより2025年12月19日 全世界同時リリース
Track List
[Side A] tajima hal / Still With It
[Side B] Chikaramanga / Grand Prix - Victory Lap
[Side C] Chiba-Chiiiba / T.K.O. - Rematch
[Side D] Lidly / Strings - Re:Strung
Back to Fly School ジャケット
【『the 3rd Party』とは？】
「TRES」が主宰する、ジャンルやシーンの枠にとらわれない自由な発想のParty。90年代ヒップホップやロサンゼルスの伝説的イベント「Low End Theory」にインスピレーションを受けており、イベント名には「ビート・コミュニティにおける第3勢力」という意味が込められています。
明るい時間帯の開催、入場無料、子ども連れOK。会場がレストランのため、椅子やテーブルが多く、リラックスして音楽を楽しみたい方にもぴったりな空間です。良質なビートを楽しめるイベントとして、今後も「TRES」のリリースに合わせて定期開催を予定しています。
Beat Live
the 3rd Party(子供OK！)
【イベント概要】
the 3rd Party: Back to Fly School Release Party
Back to Fly School(Double 7-inch)先行販売！
日時 ：2025年12月14日(日) | 3PM-9PM
会場 ：B by The Brooklyn Brewery
東京都中央区日本橋兜町3-5 K5 B1F
入場料 ：Free(入場無料)
年齢制限：All Ages(年齢制限なし)
- Beat Live -
Game 1 - tajima hal × Chikaramanga
Game 2 - Chiba-Chiiiba × Lidly
- Special Guest Performances -
Takuma the Great & Tony Inkwell
- DJs -
Kogataroo / Tagg / La.France
主催 ： TRES / Third Party Collectives
Instagram： @tresrecords / @3pcjp
Website ： https://www.tresrecords.com/
https://3pc.jp/