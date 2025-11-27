2000年代初期のロサンゼルス・アンダーグラウンド・ヒップホップを代表する作品、Giant Pandaのデビュー作『Fly School Reunion』が、2025年にリリース20周年を迎えました。これを記念し、TRESでは同作に収録されたChikaramangaプロデュースの“With It”“TKO”“Grand Prix”“Strings”の4曲を新たに再構築したビート・プロジェクト「Back to Fly School」(ダブル７インチレコード＋デジタル配信)をリリースいたします。


このリリースを記念し、2025年12月14日(日)に東京・日本橋にて「the 3rd Party: Back to Fly School Release Party」を開催いたします。当日は、本作に参加したビートメイカー4名によるSpecial Beat Live Sessionを実施します。


リリースパーティー・フライヤー01


Beat Live Sessionは2つのGame／各3 Round制。

各Roundは、先攻のビートメイカーが5～10分プレイし、続いて後攻のビートメイカーが5～10分プレイする形式で進行します。勝敗をつけるバトルではなく、4名それぞれの個性と技を純粋に味わっていただくショーケースとなります。


Game 1: tajima hal × Chikaramanga (Giant Panda)

Game 2: Chiba-Chiiiba × Lidly


『Fly School Reunion』20周年を機に、日本とLAのビートカルチャーをつなぐ特別なPartyです。ぜひ会場にて、新たなBeat Liveのカタチを体感ください。



【“Back to Fly School”】

ダブル7インチ (150枚限定)＋デジタル配信

TRESより2025年12月19日 全世界同時リリース


Track List

[Side A] tajima hal / Still With It

[Side B] Chikaramanga / Grand Prix - Victory Lap

[Side C] Chiba-Chiiiba / T.K.O. - Rematch

[Side D] Lidly / Strings - Re:Strung


Back to Fly School ジャケット



【『the 3rd Party』とは？】

「TRES」が主宰する、ジャンルやシーンの枠にとらわれない自由な発想のParty。90年代ヒップホップやロサンゼルスの伝説的イベント「Low End Theory」にインスピレーションを受けており、イベント名には「ビート・コミュニティにおける第3勢力」という意味が込められています。


明るい時間帯の開催、入場無料、子ども連れOK。会場がレストランのため、椅子やテーブルが多く、リラックスして音楽を楽しみたい方にもぴったりな空間です。良質なビートを楽しめるイベントとして、今後も「TRES」のリリースに合わせて定期開催を予定しています。


Beat Live

the 3rd Party(子供OK！)

【イベント概要】

the 3rd Party: Back to Fly School Release Party

Back to Fly School(Double 7-inch)先行販売！


日時　　：2025年12月14日(日) | 3PM-9PM

会場　　：B by The Brooklyn Brewery

　　　　　東京都中央区日本橋兜町3-5 K5 B1F

入場料　：Free(入場無料)

年齢制限：All Ages(年齢制限なし)


- Beat Live -

Game 1 - tajima hal × Chikaramanga

Game 2 - Chiba-Chiiiba × Lidly


- Special Guest Performances -

Takuma the Great & Tony Inkwell


- DJs -

Kogataroo / Tagg / La.France


主催　　 ： TRES / Third Party Collectives

Instagram： @tresrecords / @3pcjp

Website　： https://www.tresrecords.com/

　　　　　 https://3pc.jp/