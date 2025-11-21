こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
冬の寝床をぬくもりの天国に。ヒツジのいらないシリーズ初の冬用シーツ『ヒツジのいらないシーツ® ーファイヤーブーストー』11月21日（金）〜 Makuakeで先行販売開始
頭をあずけるだけで至高の睡眠へ誘う「ヒツジのいらない枕」を運営する株式会社太陽（代表：川嶋伶、本社：東京都目黒区）は、「ヒツジのいらない」シリーズ初となる冬用シーツ『ヒツジのいらないシーツ® ーファイヤーブーストー』を11月21日（金）より応援購入サービス「Makuake」にて先行販売を開始いたします。本製品は、普段お使いの敷き布団やマットレスにかけるだけで足先まで包み込む“即暖シーツ”として開発され、極上のふわふわ感と高い保温性を両立した新感覚の冬用寝具です。
開発背景
『ヒツジのいらない枕®』に代表される当社ブランドは、創業以来“睡眠のストレスをなくす”ものづくりにこだわってきました。その中で寄せられていた声が、「寝床が冷えていると眠りにつくまでが辛い」「布団に入る瞬間の冷たさをどうにかしたい」「足先が冷えて寝つけない」「暖房に頼ると乾燥する」という冬ならではの悩みです。
そこで当社は、すぐに暖まり、心地よく清潔に使える冬用シーツの決定版を目指し『ヒツジのいらないシーツ® ーファイヤーブーストー』の開発に着手。 “寝床に入った瞬間から感動する暖かさ”と“高級毛布のような肌触り”を両立するため、素材選定から縫製設計までゼロベースで見直し、シリーズ初の冬用シーツが誕生しました。
製品特長
●シリーズ初の冬用シーツ。寝床に入った瞬間から全身が暖まる即暖体験
寝床に入った瞬間から暖かさを実感できる即暖性を追求。足先までしっかり包み込む構造で、冷え性対策にも適しています。
●高級毛布級のようなふわふわ感。贅沢なとろける肌触り
まるで上質な毛布にそのまま包まれているような、ふわふわで贅沢な触り心地を実現。冬の寝具時間が一気に至福へ。
また、シーツ全体の縫い目をなくすことで、肌への違和感・引っかかりを軽減。シームレスでなめらかな触感となっています。
●厚さ26cmまでの敷き布団・マットレスに対応。ゴム固定でズレにくい
裏面のワイドゴムでしっかり固定するため、寝返りしてもズレにくく快適にお使いいただけます。
●抗菌・防臭仕様、まるっと洗えて衛生面も安心
日常使いに欠かせない“清潔さ”にもこだわり、抗菌仕様を採用。自宅の洗濯機で丸ごと洗えて、冬の寝具の悩みである「洗いにくさ」も解消。
●冬用かけ布団『ヒツジのいらないかけ布団® ーファイヤーブースト 暖々ー』との併用でエアコンいらずの暖かさ
現在Makuakeで絶賛プロジェクト中の『ヒツジのいらないかけ布団® ―ファイヤーブースト暖々―』と合わせることで、寝床全体を包み込む“冬最強コンビ”が完成します。
プロジェクトページ：https://www.makuake.com/project/taiyo57/
●東急プラザ渋谷で店頭体験が可能
渋谷フクラスにOPENしている「ヒツジのいらない枕 東急プラザ渋谷店」で本製品を展示中。実際に店頭で製品体験が可能となっています。
＜ヒツジのいらない枕 東急プラザ渋谷店 概要＞
営業時間：11時00分〜20時00分
電話番号：03-6455-1011
所在地 ：東京都渋谷区道玄坂1-2-3
渋谷フクラス内 東京プラザ渋谷4F
製品画像
製品概要
製品名：ヒツジのいらないシーツ® ーファイヤーブースト ー
素材 ：【表面・裏面】ポリエステル100%
【カバー】ポリエステル100%
【中材】ウレタンフォーム
サイズ（幅×奥行き）：シングル約100×200cm／セミダブル約120×200cm／ダブル約140×200cm／
クイーン約160×200cm／キング約180×200cm
重量 ：約1.7〜2.9kg
一般版売価格（税込）：シングル16,800円／セミダブル18,600円／ダブル20,400円／クイーン22,200円／キング24,000円
Makuake販売価格（爆速割41%OFF）：シングル9,900円（先着300名）／セミダブル10,900円（先着150名）／ダブル11,900円（先着80名）／クイーン13,100円（先着30名）／キング14,100円（先着10名）
※上記以外にもお得なチケットを多数ご用意しています。
Makuake販売期間：2025年11月21日（金）18時00分〜12月9日（火）22時00分
製品のお届け予定：2025年12月中
一般販売開始日：2026年1月5日（月）※予定
Makuakeページ：https://www.makuake.com/project/taiyo58/
「ヒツジのいらない枕®」とは
ヒツジを数えることなく眠りにつくことを目指した『ヒツジのいらない枕®』。枕の特徴は、三角格子構造による体圧分散の実現と頭部へのフィット感、そして、丸洗い可能な10年間の耐久性にあります。「ヒツジのいらない」シリーズは、Makuake内だけでもシリーズ累計17億円を達成し、総計100万人以上の方の睡眠環境をサポートしています。
実績：「日本ネーミング大賞2021」ルーキー部門最優秀賞受賞、「Makuake Of The Year 2022」ノミネート、「Makuake Award 2023」Best Of Repeat Growth賞受賞、「Makuake Of The Year 2024」受賞、「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード2024」カテゴリー賞受賞
公式HP：https://hitsuji-zzz.com/collections/all
ブランドコンセプトムービー：https://youtu.be/2Rbb-261tHo?si=nwnfOutg_kxUBOrW
オフライン店舗：https://hitsuji-zzz.com/blogs/topics/shoplist
株式会社太陽 概要
社名：株式会社太陽
代表：川嶋 伶
設立：2019年5月
所在地：東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ 10F
事業内容：商品の企画・販売
URL：https://www.33taiyo.co.jp
公式LINE：https://lin.ee/fx4L3xk
「人生の2/3も幸せに」をミッションに掲げ、眠っている1/3の時間はもちろん、起きている2/3の時間まで幸せを感じさせる存在を目指し、「睡眠」を軸に自社商品の商品企画・製造・販売戦略・プロモーションまで全て一貫した事業展開を行っています。
MOON-X株式会社 概要
（※株式会社太陽はMOON-X株式会社のグループ会社です）
法人名：MOON-X株式会社（ムーンエックス）
代表：長谷川 晋
設立：2019年8月
本社：東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F
HP：https://www.moon-x.com/
本件に関するお問合わせ先
株式会社太陽 広報 E-MAIL：press@moon-x.com
