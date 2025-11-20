ＪＡ全農は、東北の直営飲食店舗（４店舗）で、１１月２２日（土）～１２月５日（金）の間、「全農東北プロジェクト」とのコラボレーション企画「東北６県食材フェア」を開催します。 「全農東北プロジェクト」は、東北産の農畜産物の提供を通じた“東北の農・食・文化のファン作り”を目的に、東北６県が協力して一つの産地として新たなコトに挑戦する取り組みです。 フェアでは、青森県産のりんご、岩手県産の菌床椎茸、秋田県産「比内地鶏」など東北６県の食材をふんだんに使用した特別メニューを期間限定で提供します。 なお、東北６県産の食材はＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」でも購入できます。また、１１月３０日（日）までの間、「東北六県絆米セット」のプレゼントキャンペーンを実施しています。（https://www.ja-town.com/shop/e/eV1/）

【フェア概要】

１．期 間：令和７年１１月２２日（土）～１２月５日（金）２．実施店舗：以下４店舗（詳細はhttps://minoriminoru.jp/shop/をご覧ください）（１） グリルみのるエスパル仙台店（宮城県仙台市青葉区中央１-１-１）（２） みのりカフェエスパル仙台店（宮城県仙台市青葉区中央１-１-１）（３） みのるダイニングフェザン盛岡店（岩手県盛岡市盛岡駅前通１－４４）（４） いわて牛 銀河離宮（岩手県盛岡市菜園１－４－１０）