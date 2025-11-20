フランス産A.O.P.認定発酵バター「エシレ」を使ったヴィエノワズリやオリジナル スイーツを販売する、“バターのアトリエ” エシレ・ラトリエ デュ ブールでは、人気の「マカロン・オ・ブール・エシレ」シリーズから、ホリデーシーズン限定のギフトセット「カドー ドゥ ノエル」を2025年12月1日（月）より期間限定で発売いたします。

ひと口の贅沢を堪能できる至福のマカロン

エシレ・ラトリエ デュ ブールから、クリスマスにぴったりの贅沢なギフト「カドー ドゥ ノエル」が登場します。エシレ バターの豊かな風味を引き立てる3つの素材 ー キャビア、シャンパーニュ、コニャック - を使い、それぞれ異なる製法で仕立てたバタークリームをサンドした3種類のマカロンを、美しいギフトボックスに詰め合わせました。白いコックに極上のクリームをたっぷりと挟んだマカロンは、ワインやシャンパンなどお酒とのペアリングをお楽しみいただくのにぴったり。ホリデーのテーブルに華やぎを添え、贅沢なひとときを演出します。

＜ カドー ドゥ ノエル限定 ３種のマカロン ＞

■キャビア：アクセントに塩を加えたバタークリームに、繊細な旨みが特長のフランス産キャビアを合わせました。■シャンパーニュ：シャンパンを加えた華やかな香りのサバイヨンベースのバタークリームを挟み、銀箔で上品に仕上げました。■コニャック：濃厚なバタークリームに樽熟成コニャックを合わせ、金箔で華やかさを演出しました。エシレ バターと、選び抜かれた素材が織りなす今だけのスペシャルなマカロンは、大切な人へのクリスマス ギフトにもおすすめです。3種の味わいを食べ比べながら、上質なひとときをお過ごしください。

商品概要

商品名：マカロン・オ・ブール・エシレ「カドー ドゥ ノエル」内容量：3個入（キャビア/シャンパーニュ/コニャック 3種各1個）価格：税込3,240円販売期間：2025年12月1日（月）～ 2025年12月30日（火）消費期限：販売日の翌々日まで（要冷蔵）※数量限定

ÉCHIRÉ L’ Atelier du Beurre（エシレ・ラトリエ デュ ブール）

【住所】東京都港区虎ノ門5丁目9-1 麻布台ヒルズ ガーデンプラザB /1F 【営業時間・休業日】11:00～19:00 (12/31～1/3まで休業、それ以外の休業日は麻布台ヒルズに準じます）【アクセス】東京メトロ日比谷線 神谷町駅直結

https://www.kataoka.com/echire/latelierdubeurre/