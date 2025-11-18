吉野家ホールディングスグループの株式会社シェアレストラン（代表取締役：武重準、本社：東京都中央区）は、間借りマッチングプラットフォーム「シェアレストラン」を利用した 香りが主役のアサイーボウル専門店「Hills Bowl」が東京・恵比寿にオープンした事を報告します。他の追随を許さないフランベグラノーラが、アサイーボウルを特別な一杯に変える。「一目でかわいい。一口で、忘れられない。」それがHills Bowlです。

「日本一かわいい」のその先へ。 Hills Bowl（ヒルズボウル）、唯一無二のアサイーボウルを引っさげ新章スタート

一目でわかるアサイーボウル。日本一かわいい、その実績

SNSに投稿されればすぐに「Hills Bowlだ」と気づかれるほど、唯一無二のデザイン性。そのかわいさは多くの支持を集め、• Uber Eats総合評価1位• Yahoo!全国おすすめアサイーボウル店1位といった実績も獲得。“映えるだけじゃない、本当に感動するアサイーボウル”としてファンを広げています。

高台の憧れ＝"Hills"。一つ上のアサイーボウルを届けるための店名

Hills Bowlの“Hills”には、「憧れられる場所」「見上げられる存在」「一つ上の品質」という想いが込められています。高台の高級住宅地を指す“Hills”のように、アサイーボウルの世界でも“一段上”の存在を目指す──そんな決意から誕生しました。

手間ではなく“愛情”をかける。香りが主役のフランベグラノーラ

Hills Bowlのこだわりの中心には、香りと旨みを最大限まで引き上げる フランベ製法の特製グラノーラ があります。• 数十種類のオートミール• 数十種類のブランデー• 数十種類のハチミツ徹底的な比較・研究の末に辿り着いたのは、「他の追随を許さない至高のグラノーラ」。さらに、最高品質・最高濃度のアサイー、国産いちご、新鮮なフルーツを贅沢に使用。仕上げには“黒蜜で味が変わる”味変要素も加え、最後の一口まで楽しめる一杯になっています。

歯科医からアサイーボウル専門店へ。異色の転身に込めた想い

店主の澤田さんは前職は飲食と無縁の世界。現在も歯科医として働きながら、Hills Bowlのフランチャイズ店を運営しています。きっかけは、Hills Bowlの圧倒的な評判と将来性、そして「歯科とは違った形での社会貢献」への魅力。異なる職種でありながら、“お客様の最高の笑顔をつくる”というテーマは同じであり、その信念が新たな挑戦を後押ししました。

【店主より】このメニューにした理由──徹底的なテストマーケティングの結果

開業前、私たちは数多くの場でテスト販売を実施しました。• 大手商業施設前• 商店街• 博覧会• カフェ間貸し• 各種イベントどの場所でも溢れる人だかり、笑顔、感謝の声。この経験が「このアサイーボウルなら誰かの一日を幸せにできる」という確信へと変わりました。

フランチャイズ事業が急成長。全国から問い合わせが殺到中

現在Hills Bowlでは フランチャイズ加盟店を全国的に募集しており、問い合わせが殺到中。アサイーボウル市場の急拡大とブランド力の高まりを背景に、フランチャイズ事業は大きな飛躍を遂げています。すでに年内には 麻布や池袋で新たなHills Bowlが誕生予定。今後も出店エリアは加速度的に拡大していく見込みです。また、現在もフランチャイズ加盟店を広く募集しており、さらなる飛躍が期待されています。

目指すのは、日本中が連想するアサイーボウルの象徴

Hills Bowlが掲げる次の目標は、“日本一かわいい”から “日本一おいしい”へ。アサイーボウルといえばHills Bowl──そう連想される存在になるため、これからも変わらぬ愛情と一段上の品質を追求し続けます。唯一無二のアサイーボウルを、日常に。Hills Bowlは、今日も最高の一杯をつくり続けます。

メニュー

店舗情報

店舗名 Hills Bowl 住所 東京都渋谷区恵比寿南2-3-15 coco space 恵比寿南 7階Lucero内開始日 11月14日営業時間 8:00~18:00店主 澤田尚哉定休日 無休Instagram https://www.instagram.com/hills_bowl_tokyo＜会社概要＞会社名：株式会社HILLS JAPAN代表者：庄司 陽介所在地：大阪市西区南堀江3-1-21リンクハウス1F事業内容：アサイーボウル専門店「Hills Bowl」の運営・フランチャイズ事業、関連商品の開発Mail：info@hillsbowl.com

間借りのマッチングサイト「シェアレストラン」について

https://share-restaurant.biz/https://share-restaurant.jp/

飲食店業界は、コロナ以前から全産業の中でも最も廃業数や廃業率が高い業界です。そのため、最初に借金を作るのではなく、ファンを作ることを提案しています。また、空いた時間を利用して、飲食店を盛り上げる取り組みも提案しています。当サービスは、リスクを抑えて飲食店を開業したい人と、新しい仲間を募集したいオーナーの方をマッチングするプラットフォームです。【SNS】https://www.instagram.com/take103103/https://x.com/share_rest【会社概要】会社名：株式会社シェアレストラン所在地：〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町36番2号 Daiwaリバーゲート18階事業内容：シェアレストランの運営https://share-restaurant.biz/