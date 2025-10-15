【新製品情報】　LEATHERMANより WAVE ALPHA（ウェーブ アルファ）発売

2025年10月15日

出版社・報道機関・協力先各位

株式会社LTJ

【新製品情報】 LEATHERMANよりWAVE ALPHA（ウェーブ アルファ）発売

LEATHERMAN（Leatherman Tool Group Inc. 米国オレゴン州ポートランド）は1983年ティム・レザーマンによって設立されたアメリカ最大のマルチパーパスツールブランドです。

代表モデルWAVE+の上位グレード【WAVE ALPAHA】を開発しました。

2025年10月15日に世界同時発売となります。





WAVE ALPHAの特徴

#1. NEW Design

人間工学に基づいたデザイン

ハンドルは、快適で強いグリップを実現する精密加工を施したG10素材を採用。

G10は、ガラス繊維を樹脂で積層した複合素材で、軽量ながら高い耐久性・耐熱性・耐水性を備えています。

プライヤーをしっかり握る場面でも、ナイフを繊細にコントロールする場面でも、安定したグリップを発揮するマルチツールです。

#2. BIG Scissors

ユーザーの声を元に大型のはさみ採用

WAVE ALPHAに搭載されたハサミは、大きめに設計された新デザインにより、一度のストロークで効率よく切断可能になりました。

さらに、WAVE+とは異なり、本体を閉じたまま直接アクセスできるため、使用頻度の高いハサミを素早く正確に使うことができます。

#3. Premium Steel

マグナカットブレード

LEATHERMANのハイエンドモデルARCに採用されているハイエンド鋼材「MagnaCut（マグナカット）」をWAVE Alphaにも採用。優れたエッジ保持力・耐食性・靭性・硬度に加え、研ぎやすいのが特徴。更にDLC(Diamond-Like Carbon)のコーティングが施されており、質感だけでなく耐腐食性・耐摩耗性が向上し、サムスタッドによりブレードの取り出しがスムーズに行うことができます。

#4. 25-YEAR-WARRANTY

25年保証サービス

株式会社LTJが輸入する国内販売品には25年保証がついております。修理を必要とする際には無償でのサポートをお約束します。詳細は弊社WEBをご確認下さい。

WAVEシリーズの歴史

1998年 2004年 2018年 2025 初代WAVE発売 リニューアル WAVE+発売 WAVE Alpha発売

現CEOベン・リベラに

より開発

ラージビットドライバーと全ツールにロック採用 プライヤー部分の交換式ワイヤーカッターを採用 ハイエンド鋼材使用の 上位モデル

WAVEシリーズの歴史

Obsidian (オブシディアン) Cascadia （カスカディア）

ユーザーからのフィードバックに基づくアップグレードされたツールを搭載したWAVE Alphaは、ブレードは、耐腐食性に優れた MagnaCutを採用し、片手でのスムーズな開閉を可能にするサムスタッドを装備。ハンドルは耐久性のあるG10で、快適なグリップを提供します。再設計されたハサミは、より大きな切断面と改良された片手アクセスを実現し、より速く正確に使用できます。

製品詳細ページ：https://shop.ltj-1986.com/products/wave-alpha





製品名：WAVE Alpha

カラー：Obsidian (オブシディアン) ／ Cascadia （カスカディア）

価格：\39,900/税別

販売日：10月15日

■仕様

本体：ステンレススチール

ハンドル：G10

サイズ：全長約10㎝（プライヤー収納時）

ナイフ刃渡：約7.4㎝

重量：234g

■機能数：19

・ニードルノーズプライヤー

・レギュラープライヤー

・取替式ワイヤーカッター

・取替式ハードワイヤーカッター

・エレクトリカルクリンパー

・キリ（米国仕様）

・ワイヤーストリッパー

・MagnaCut直刃ナイフ（DLCコーティング）

・てこ

・マイナスドライバー（M）

・ノコギリ

・大型ハサミ

・スモールビットドライバー

・缶切り

・栓抜き

・木工／金属用ヤスリ

・ダイヤモンドコーティングヤスリ

・ノコヤスリ

・ラージビットドライバー

WAVE Alpha紹介動画

YouTube：https://youtu.be/mvp_bXkP2uI

WAVE+を次のレベルへと進化させる新型WAVE Alphaは、マルチツールに「さらなる価値＝アルファ」を求める人々のためのツールです。

本件に関するお問い合わせ先：

株式会社LTJ （旧：レザーマンツールジャパン）

501-3217 岐阜県関市下有知5178

Tel: 0575-23-5103

担当：和田（ワダ） ／ 菱川（ヒシカワ）

Website: https://ltj-1986.com/brands/leatherman/