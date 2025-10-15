【新製品情報】 LEATHERMANより WAVE ALPHA（ウェーブ アルファ）発売
2025年10月15日
株式会社LTJ
【新製品情報】 LEATHERMANよりWAVE ALPHA（ウェーブ アルファ）発売
LEATHERMAN（Leatherman Tool Group Inc. 米国オレゴン州ポートランド）は1983年ティム・レザーマンによって設立されたアメリカ最大のマルチパーパスツールブランドです。
代表モデルWAVE+の上位グレード【WAVE ALPAHA】を開発しました。
2025年10月15日に世界同時発売となります。
WAVE ALPHAの特徴
#1. NEW Design
人間工学に基づいたデザイン
ハンドルは、快適で強いグリップを実現する精密加工を施したG10素材を採用。
G10は、ガラス繊維を樹脂で積層した複合素材で、軽量ながら高い耐久性・耐熱性・耐水性を備えています。
プライヤーをしっかり握る場面でも、ナイフを繊細にコントロールする場面でも、安定したグリップを発揮するマルチツールです。
#2. BIG Scissors
ユーザーの声を元に大型のはさみ採用
WAVE ALPHAに搭載されたハサミは、大きめに設計された新デザインにより、一度のストロークで効率よく切断可能になりました。
さらに、WAVE+とは異なり、本体を閉じたまま直接アクセスできるため、使用頻度の高いハサミを素早く正確に使うことができます。
#3. Premium Steel
マグナカットブレード
LEATHERMANのハイエンドモデルARCに採用されているハイエンド鋼材「MagnaCut（マグナカット）」をWAVE Alphaにも採用。優れたエッジ保持力・耐食性・靭性・硬度に加え、研ぎやすいのが特徴。更にDLC(Diamond-Like Carbon)のコーティングが施されており、質感だけでなく耐腐食性・耐摩耗性が向上し、サムスタッドによりブレードの取り出しがスムーズに行うことができます。
#4. 25-YEAR-WARRANTY
25年保証サービス
株式会社LTJが輸入する国内販売品には25年保証がついております。修理を必要とする際には無償でのサポートをお約束します。詳細は弊社WEBをご確認下さい。
WAVEシリーズの歴史
1998年 2004年 2018年 2025 初代WAVE発売 リニューアル WAVE+発売 WAVE Alpha発売
現CEOベン・リベラに
より開発ラージビットドライバーと全ツールにロック採用 プライヤー部分の交換式ワイヤーカッターを採用 ハイエンド鋼材使用の 上位モデル
Obsidian (オブシディアン) Cascadia （カスカディア）
ユーザーからのフィードバックに基づくアップグレードされたツールを搭載したWAVE Alphaは、ブレードは、耐腐食性に優れた MagnaCutを採用し、片手でのスムーズな開閉を可能にするサムスタッドを装備。ハンドルは耐久性のあるG10で、快適なグリップを提供します。再設計されたハサミは、より大きな切断面と改良された片手アクセスを実現し、より速く正確に使用できます。
製品詳細ページ：https://shop.ltj-1986.com/products/wave-alpha
製品名：WAVE Alpha
カラー：Obsidian (オブシディアン) ／ Cascadia （カスカディア）
価格：\39,900/税別
販売日：10月15日
■仕様
本体：ステンレススチール
ハンドル：G10
サイズ：全長約10㎝（プライヤー収納時）
ナイフ刃渡：約7.4㎝
重量：234g
■機能数：19
・ニードルノーズプライヤー
・レギュラープライヤー
・取替式ワイヤーカッター
・取替式ハードワイヤーカッター
・エレクトリカルクリンパー
・キリ（米国仕様）
・ワイヤーストリッパー
・MagnaCut直刃ナイフ（DLCコーティング）
・てこ
・マイナスドライバー（M）
・ノコギリ
・大型ハサミ
・スモールビットドライバー
・缶切り
・栓抜き
・木工／金属用ヤスリ
・ダイヤモンドコーティングヤスリ
・ノコヤスリ
・ラージビットドライバー
WAVE Alpha紹介動画
YouTube：https://youtu.be/mvp_bXkP2uI
WAVE+を次のレベルへと進化させる新型WAVE Alphaは、マルチツールに「さらなる価値＝アルファ」を求める人々のためのツールです。
