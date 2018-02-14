サプリ
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大人気の「クロレラ」サプリメント。医薬品との相互作用は？
クロレラとは球形をした0.001 ミリメートルほどの淡水性のプランクトンです。健康食品として有名で宇宙食としても注目されています。クロレラにはクロ…
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ただ座るだけじゃない。バランスボールを使った簡単な筋トレのやり方
体幹を鍛えて身体のゆがみを解消するバランスボールは、いろんな人から愛用されている健康グッズです。持っている人も多いのではないでしょうか？バラ…
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知っておきたい絹と木綿、おぼろ豆腐の栄養価の違い
低カロリーで高たんぱくなヘルシー食材として知られる豆腐。スーパーでも絹ごし豆腐、木綿豆腐、おぼろ豆腐などが販売されていますよね。これら各種豆…
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完全食とされる発芽玄米。今年は主食にしてみよう
玄米はカラダにいい。でもどうも味が苦手、炊く時に圧力鍋などを使うので手間が掛かるのが面倒、高齢者や小さなこどもがいるので消化の面で気がかりな…
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雨の日こそ散歩するべき。雨音には抜群のリラックス作用が
日光浴にウォーキング効果…散歩って「晴れている日」にするイメージが強くありますよね。確かに天気の良い日はお散歩日和ですが、ジメジメとした雨の…
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あなたはどのタイプ？完璧主義には３つのタイプがある！
何でも完璧でないと気が済まないたちの完璧主義者。完璧主義者とひとくちに言っても、その種類は3タイプもあることをご存知でしたか？日頃から完璧主…
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好きな人は超ラッキー。栄養豊富で安価な「もやし」
給料前のお助け食材としてもやしを利用しているあなた。もやしには優れたパワーがあるので、給料前でなくても積極的に食べるべき。もやしには緑豆モヤ…
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太りにくいのは和菓子！心も体も満たされる和菓子をもっと楽しもう
ダイエット中でもお菓子は食べたいですよね。甘いものはストレスの解消にもなりますし、糖分は脳のエネルギー源でもあります。でももしも太るのが嫌だ…
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日常生活。意識すれば体幹トレに変えられる。
姿勢の矯正やスタイルアップ、運動能力の向上やダイエットに有効とされる体幹運動。継続すれば大きな効果が見込めるとは言っても、トレーニングを継続…
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自宅でバターから作れる万能油の「ギー」を常備したい
万能オイルとして世界最古の伝統医学のアーユルヴェーダにもある「ギー」をご存知でしょうか。美容法や健康法として人気のアーユルヴェーダやヨガをし…
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O脚は座り方のせいかも。座り方を変えれば脚が綺麗になる
気が付くと内股気味になってしまうO脚、悩んでいる人も多くいます。O脚になっていると、足のラインが曲がって見えたり、足が短く見えてしまったりとデ…
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バスタオルは何日ごとに洗う？男女別の調査報告
お風呂上りのからだ拭きにバスタオルを使用しているあなた。使ったバスタオルは何日ごとに洗っていますか？こまめに毎日洗っている人もいれば、臭わな…
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赤ワインを飲む時に知っておきたいレスベラトロールの秘密
赤ワイン、ピーナッツの渋皮にも含まれているポリフェノールの一種である「レスベラトロール」という成分についてご存知でしょうか。バレンタインのこ…
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気になる「青ヒゲ」を解消する方法を４つ紹介
髭剃りが日課となっている男性諸君を悩ませている厄介な敵、それが青ヒゲです。青ヒゲ男子の方は毎日しっかり髭剃りを行っているにも関わらず、口元に…
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緑黄色野菜と一緒に摂取してはいけない医薬品の基礎知識
緑黄色野菜が不足すると老化が早まり、生活習慣病などのリスクが高まるのはみなさんご存知だと思います。厚生労働省は緑黄色野菜の摂取量を１日120ｇ…
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宇宙食としてNASAも採用しているスーパーフード「キヌア」
5000年ほど前から食べられ一度は歴史からその姿を消し、1990年代になって再び脚光を浴び始めたスーパーフード「キヌア」をご存知でしょうか。日本では…
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頬杖をつくことのデメリット。虫歯になったり顔が大きく見えたりする
肘をついて手の上に顎を乗せる「頬杖」、クセになっている人はいませんか？頬杖をつくポーズは何だか気だるげで、人と会話するときなどにはマナー違反…
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過ぎたるは及ばざるがごとし。激しすぎる運動も痛風に繋がる
食べ過ぎ飲み過ぎ、特にプリン体の過剰摂取が原因で痛風となる（プリン体って何？油断できない痛風の犯人）のはよく言われていることですが、毎日トレ…
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今夜は特別食べちゃおう。チョコレートを食べると幸せな気分になれる理由
チョコレートを食べるととっても幸せな気分になれる、ストレス解消法はチョコレート、という人は結構多いですよね。スイーツを食べれば幸せになれる人…
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ブラック、ホワイト、ミルク…チョコの種類別の特徴と使い方
バレンタインを始め、様々なイベントで活躍するチョコレート。その中でも「ブラックチョコ」、「ホワイトチョコ」、「ミルクチョコ」でどのような違い…