サロンに行く時間がなくても、気分転換にネイルは楽しみたい。そんな人にうれしいのが、貼ってライトで硬化するだけでサロンクオリティの仕上がりを目指せるジェルネイルシール「ジェルミーペタリー」です。そんな「ジェルミーペタリー」から現在発売中なのが、初夏の光を味方につける透明感のある夏コレクション。第一弾デザインとして登場したのは日常使いデザインやイベント映えするデザインまで幅広いスタイルにマッチする5種