『VIVANT』スーツ姿の“ノコル”二宮和也！ 今夜放送の第19話場面カット公開
今夜10月4日21時から放送される堺雅人主演の日曜劇場『VIVANT』第19話より、場面写真1カットが先行解禁された。
【写真】『VIVANT』第18話 ノコルの眉間にしわ チョッキーとの場面写真公開
2週の休止期間を経て後半戦の幕開けとなる『VIVANT』第19話。
「テントは全勢力をかけて兄さんに協力する」。決死の覚悟で、最強部隊Y2Kを率いて兄・憂助（堺雅人）の計画に参戦した弟・ノコル（二宮和也）。普段着用のデール（モンゴルの伝統的な民族衣装）とは一変し、ジャケットを身にまとい向かった先は…。
今夜放送の第19話では、早速その手腕が発揮される。羨望の眼差しで彼を見つめるチョッキー（オーム・タナパック）にも注目だ。
日曜劇場『VIVANT』第2シーズンはTBS系にて毎週日曜21時放送。
【写真】『VIVANT』第18話 ノコルの眉間にしわ チョッキーとの場面写真公開
2週の休止期間を経て後半戦の幕開けとなる『VIVANT』第19話。
「テントは全勢力をかけて兄さんに協力する」。決死の覚悟で、最強部隊Y2Kを率いて兄・憂助（堺雅人）の計画に参戦した弟・ノコル（二宮和也）。普段着用のデール（モンゴルの伝統的な民族衣装）とは一変し、ジャケットを身にまとい向かった先は…。
今夜放送の第19話では、早速その手腕が発揮される。羨望の眼差しで彼を見つめるチョッキー（オーム・タナパック）にも注目だ。
日曜劇場『VIVANT』第2シーズンはTBS系にて毎週日曜21時放送。