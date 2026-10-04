きのう（3日）午後、岡山県総社市で下草が焼ける火事があり、男性1人の遺体がみつかりました。

【写真を見る】「田んぼの中の小屋が燃えている けが人と黒こげの人がいる」男性1人の遺体が見つかる 草刈りをしていた88歳の男性とみて確認中【岡山】

警察によりますと、きのう午後4時過ぎ、総社市宍粟の休耕田で「田んぼの中の小屋が燃えている。けが人が1人と黒こげの人がいる」と、付近を通りかかった男性が消防に通報しました。

消防が消火にあたり、火は、総社市宍粟の男性（88）が所有する休耕田の下草約1200平方メートル、休耕田に隣接する木造スレート葺き平屋建ての小屋1棟、約6平方メートルを全焼して、約1時間後に消し止められました。





この火事で、休耕田で男性1人の遺体がみつかったほか、休耕田の所有者の兄（90）が総社市の病院に搬送され、治療を受けているということです。けがの程度はわかっていません。

警察によりますと、出火当時、休耕田を所有する男性（88）が、兄（90）と2人で休耕田内の離れた位置でそれぞれ草刈りを行っていて、しばらくして兄が男性の方をみると、倒れていたということです。



休耕田に隣接する小屋は無人だったということです。



警察は、遺体は休耕田を所有する男性（88）とみて、身元を確認しています。