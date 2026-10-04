お手を、ちょっとズレて覚えてしまったわんちゃんがSNSで話題になっている。



【写真】お手！と思いきや、手首！

差し出された人間の手。普通、お手はそこに犬がちょこんと前脚を乗せるものだが、このわんちゃんが乗せた場所は手のひらではなく、なんと手首。



「うん、今日も元気ですね！」と、アフレコしたくなるほど絶妙な位置に前脚を当てて、まるでお医者さんや看護師さんのように脈を測るのは、豆柴の天音（あまね）ちゃん。「わが家は『お手』じゃなくて『脈』で行かせていただきます」という宣言とともにInstagramに投稿された動画は可愛すぎて大反響を呼び、200万再生を突破している。



飼い主のamane.mameshibaさん（@amane.mameshiba）に、秘技「脈」誕生の経緯について話を聞いた。



--「脈」のきっかけは？



mameshiba：はじめは普通にお手を教えていたんですが、天音の前脚が手のひらにうまく定まらないことが多くて（笑）。ある時、娘の手首のあたりにお手をしているのを見て、私がふざけて「あ、脈測ってる！」って言ったんです。そこから何度も手首に前脚を乗せてくれるようになり、このスタイルで定着してしまいました。本当に偶然の産物なんです。



--脈を測っているときの天音ちゃんの様子は？



mameshiba：本人はいたって真剣そのもの（笑）自分がしているポーズが「お手」から「脈」に変わっていることには、全く気づいていない様子なのが、また可愛くて！天音の目線は、手のひらの上にある大好きなオヤツにまっすぐ向けられています。



--初めて「脈」が成功したときのご家族の反応は？



mameshiba：この動画を撮影する直前が、まさに「脈」が誕生した瞬間だったんです。可愛すぎて、その場にいた家族みんなで大盛り上がりしました！投稿のコメント欄でも温かいお言葉をたくさんいただき嬉しかったです。



--おうちでのしつけで大切にしていることは？



mameshiba：天音はマイペースですが、とても活発な子。大好きなご飯とおやつを使いながら「おすわり、ふせ、まて、よし、おいで、時々脈♡」など、意思疎通に必要な最低限のお約束をしっかりできるように練習しています（笑）。



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投稿には「脈測る犬初めて見た」「お手の位置を修正しないで掛け声を合わせるスタイル素敵」「手つきが完全に名医」などの反響が寄せられた。



天音ちゃんのちょっぴり不器用な行動から生まれた「脈」。可愛さの衝撃で、脈が乱れてしまいそうだ。



（よろず～ニュース特約・瀬戸ゆきほ）