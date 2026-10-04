原菜乃華＆堤真一が親子役『もうパパ！』今夜スタート ヒューマンファミリードラマが開幕
原菜乃華が主演を務めるドラマ『もうパパ！』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜22時15分）が今夜スタート。綺麗事では片付けられない親子のリアルな人生の衝突と再生を描く。
【写真】紀子（原菜乃華）の初恋相手・吉良陽日（岩瀬洋志）
本作は、『恋せぬふたり』（NHK）で第40回向田邦子賞を受賞し、連続テレビ小説『虎に翼』（NHK）などを手掛ける吉田恵里香による、SNS社会の光と影を映し出す完全オリジナルのヒューマンファミリードラマ。
動画配信で娘・紀子（原）がバズったことをきっかけに、“家族の幸せな日常”をエンタメ化し続けてきた父親・良詫（堤真一）。そんな父親に振り回されながらも、「NO」と本音を言えない娘が、親の呪縛から抜け出し自分らしい人生を切り拓こうとする姿、そして綺麗事では片付けられない親子のリアルな人生の衝突と再生を描く。
■第1話あらすじ
大学生1年の紀子は、“怒りんぼ紀子ちゃん”として知られるちょっとした有名人。小学生のころ不登校になった紀子を笑顔にするため、父の良詫が動画配信を開始。家族系チャンネル『タラちゃんねる』に登場した紀子が、「もうパパ！」と怒る動画が大バズりし、ネットミームにもなったのだ。
紀子と良詫の夢は、チャンネル登録者数100万人。目標達成に向け活発に投稿を続けている。現在の登録者数は95万人。目標達成も間近だが、紀子の内心は複雑だった。新たなバズりを求めて尽力する良詫とは対照的に、成長した紀子は父の顔色をうかがう日々に違和感を覚え始めていたのだ。
良詫は紀子の変化に気づけず、紀子もまた良詫の期待を裏切れないとの思いから、本音を押し殺すように...。そんな中、紀子は大学で先輩・吉良陽日（岩瀬洋志）と出会う。爽やかでスマートで、そして何より紀子の存在を知らず、“タラちゃんねるの紀子”ではなく、一人の大学生として接してくれたことから、紀子は陽日が気になるように。そんなピュアな紀子の“初恋”を知った良詫は…。
ドラマ『もうパパ！』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて毎週日曜22時15分放送。
【写真】紀子（原菜乃華）の初恋相手・吉良陽日（岩瀬洋志）
本作は、『恋せぬふたり』（NHK）で第40回向田邦子賞を受賞し、連続テレビ小説『虎に翼』（NHK）などを手掛ける吉田恵里香による、SNS社会の光と影を映し出す完全オリジナルのヒューマンファミリードラマ。
■第1話あらすじ
大学生1年の紀子は、“怒りんぼ紀子ちゃん”として知られるちょっとした有名人。小学生のころ不登校になった紀子を笑顔にするため、父の良詫が動画配信を開始。家族系チャンネル『タラちゃんねる』に登場した紀子が、「もうパパ！」と怒る動画が大バズりし、ネットミームにもなったのだ。
紀子と良詫の夢は、チャンネル登録者数100万人。目標達成に向け活発に投稿を続けている。現在の登録者数は95万人。目標達成も間近だが、紀子の内心は複雑だった。新たなバズりを求めて尽力する良詫とは対照的に、成長した紀子は父の顔色をうかがう日々に違和感を覚え始めていたのだ。
良詫は紀子の変化に気づけず、紀子もまた良詫の期待を裏切れないとの思いから、本音を押し殺すように...。そんな中、紀子は大学で先輩・吉良陽日（岩瀬洋志）と出会う。爽やかでスマートで、そして何より紀子の存在を知らず、“タラちゃんねるの紀子”ではなく、一人の大学生として接してくれたことから、紀子は陽日が気になるように。そんなピュアな紀子の“初恋”を知った良詫は…。
ドラマ『もうパパ！』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて毎週日曜22時15分放送。