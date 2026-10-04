『VIVANT』第19話 “乃木”堺雅人、“ノコル”二宮和也らと別班奪還作戦をスタートさせる
堺雅人が主演する日曜劇場『VIVANT』（TBS系／毎週日曜21時）の第19話が4日の今夜放送される。
【写真】『VIVANT』ゲルン＆チョッキー、仲良しすぎてファンメロメロ！
本作は大手商社の社員にして自衛隊の特殊部隊“別班”メンバーの乃木憂助（堺）を主人公にしたアクション・アドベンチャー大作。2023年7月期に放送された第1シーズンでは、乃木が日本の公安警察をも巻き込みながら謎のテロ組織「テント」と戦う姿をスリリングに活写。壮大な映像と二転三転するストーリーが話題を呼び、社会現象を巻き起こした。第2シーズンは前作のラストシーン直後から物語が始まる。
■第19話あらすじ
ノコル（二宮和也）の協力を得て、別班奪還作戦のメンバーが勢揃い。いよいよ別班奪還作戦がスタートする。そんな中、奪還を阻むシンシーの刃が襲いかかる。
「誰一人として死なせない、全員生きて帰る」と意気込む乃木（堺）は捕えられた別班員を救出すべく、最大の試練に挑む。
日曜劇場『VIVANT』第2シーズンはTBS系にて毎週日曜21時放送。
【写真】『VIVANT』ゲルン＆チョッキー、仲良しすぎてファンメロメロ！
本作は大手商社の社員にして自衛隊の特殊部隊“別班”メンバーの乃木憂助（堺）を主人公にしたアクション・アドベンチャー大作。2023年7月期に放送された第1シーズンでは、乃木が日本の公安警察をも巻き込みながら謎のテロ組織「テント」と戦う姿をスリリングに活写。壮大な映像と二転三転するストーリーが話題を呼び、社会現象を巻き起こした。第2シーズンは前作のラストシーン直後から物語が始まる。
■第19話あらすじ
ノコル（二宮和也）の協力を得て、別班奪還作戦のメンバーが勢揃い。いよいよ別班奪還作戦がスタートする。そんな中、奪還を阻むシンシーの刃が襲いかかる。
「誰一人として死なせない、全員生きて帰る」と意気込む乃木（堺）は捕えられた別班員を救出すべく、最大の試練に挑む。
日曜劇場『VIVANT』第2シーズンはTBS系にて毎週日曜21時放送。