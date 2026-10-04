◇セ・リーグ 阪神4─6広島（2026年10月3日 マツダスタジアム）

チームが苦しんだ9月に、阪神・近本の頼もしさが際立った。月間打率・381を残した。この日も安打を放って20試合連続安打に伸ばした。球団初のセ・リーグ連覇に貢献。その難しさを聞かれ「それは周りが感じること。普通に自分のプレーをするだけだった」と冷静なまま喜んだ。

死球による左手首骨折で2カ月半も離脱した。プロ人生初の大けがに直面しても、打撃同様の“求道者魂”は不変。治すために「毎日、新しいことに挑戦した」。骨の修復をうながすため、毎日午後9時に寝ることも自らに課した。家庭を持つ31歳の男が、その時間にベッドに入るのは簡単ではないが、決めたことをやり通した。

徹底して己を律することで、成功を収めてきた。ナイター開始8時間前から体を動かすルーティンをビジターでも変えないために、ホテルのエレベーターホールでもトレーニングをする。今回の故障でも自己管理を貫き、球団側が見積もっていた復帰時期「8月中旬」を1カ月も前倒しして球場に戻った。

プロとしての日常が戻った今、「毎日4、5打席もらって、打てた、打てなかった、明日はこうしようと毎日考えるのが楽しいわけで。そのサイクルを回せるのが、僕がプロ野球選手であるっていうこと」と野球ができる喜びをかみしめる。不在の間に26勝27敗と苦しんだチームは、リードオフマンの復帰後に息を吹き返した。5年契約を結んだ1年目に、不可欠な存在であることを証明した。 （倉世古 洋平）