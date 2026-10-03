アジア競技大会の決勝で韓国と対戦

大岩剛監督率いるU-21日本代表は10月3日、愛知県の豊田スタジアムで行われるアジア競技大会の決勝でU-23韓国代表と対戦。

0-1で敗れ準優勝で終わったなか、試合後に大岩剛監督が試合を振り返った。

日本はグループリーグ3試合で12得点無失点と危なげなく突破を決めた。海外組も途中から合流し、大岩剛監督もチームの状態が上向いていることを実感。準々決勝では北朝鮮とのタフな一戦を1-0で制し、準決勝ではU-21ウズベキスタン代表とのロス五輪世代対決をPK戦の末勝ち上がった。

決勝では準決勝から10人を変更と大胆な采配を見せた。試合は前半25分、 最前線でスタメン出場したFWンワディケウチェブライアン世雄が相手と接触し負傷。担架に乗せられてピッチを後にし、交代を余儀なくされた。

試合は互いにチャンスを作るが決めきれないなか0-0の後半16分、クロスの流れから北中米ワールド杯にも出場していたオーバーエイジ枠のMFオム・チソンにゴールを奪われた。

その後は日本が攻め込むも最後までゴールを奪うことができず、3大会連続の準優勝になるとともに、韓国に4連覇を許す結果となった。

大岩監督は「結果負けているんでね、非常に悔しい試合でしたね」とし、「戦うことは大前提であって、我々のスタイルはしっかり出せた試合だったかなと思います」と試合を振り返った。

そして3大会連続で決勝が日韓戦となり、リベンジマッチとなっていたなか、「この決勝で勝ちたいという気持ちでやっていたので非常に悔しいです」と心境吐露し、「若い選手達が一戦一戦しっかり成長してくれて最後勝ちたかったですが、次につながる機会にしたい」と、若き日本代表への未来に期待を寄せた。（FOOTBALL ZONE編集部）