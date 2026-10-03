決勝の日韓戦でアクシデント…U-21日本代表の大型FWが右ひざを押さえ起き上がれず、担架で運ばれ無念の負傷交代に【アジア大会】
大岩剛監督が率いるU-21日本代表は10月３日、アジア競技大会の決勝でU-23韓国代表と豊田スタジアムで対戦。16年ぶりの金メダルを懸けた大一番で、前半にアクシデントに見舞われた。
負傷したのは、最前線に入ったFWンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄だ。
24分頃、ンワディケは相手選手との接触でピッチに倒れ込む。右ひざ付近を押さえたまま起き上がることができず、スタッフが状態を確認。その後、担架に乗せられてピッチを後に。28分に福永裕也と代わって無念の負傷交代となった。
身長191センチの大型ストライカーであるンワディケは今大会、準々決勝の北朝鮮戦では、39分に相手DFとの競り合いを制して右足で決勝ゴール。１－０の勝利、そしてベスト４進出に大きく貢献していた。
決勝でもスタメンに名を連ね、韓国の守備陣を相手に最前線で身体を張っていた。しかし、金メダルを懸けた大一番でまさかの負傷となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】北朝鮮側が猛抗議した日本の決勝点＆挨拶ボイコットの瞬間
負傷したのは、最前線に入ったFWンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄だ。
24分頃、ンワディケは相手選手との接触でピッチに倒れ込む。右ひざ付近を押さえたまま起き上がることができず、スタッフが状態を確認。その後、担架に乗せられてピッチを後に。28分に福永裕也と代わって無念の負傷交代となった。
身長191センチの大型ストライカーであるンワディケは今大会、準々決勝の北朝鮮戦では、39分に相手DFとの競り合いを制して右足で決勝ゴール。１－０の勝利、そしてベスト４進出に大きく貢献していた。
決勝でもスタメンに名を連ね、韓国の守備陣を相手に最前線で身体を張っていた。しかし、金メダルを懸けた大一番でまさかの負傷となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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