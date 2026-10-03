「昨日の夜、頭の上がうるさくて見上げたらこれだった。しかも降りられなくなってるし……てか猫の生首と目が合うの怖過ぎた。ほまに勘弁してくれや」ーー。



【写真】起きてふと見上げるとーー猫の生首が！！！

そんなコメントとともに投稿された子猫の写真が、Xで話題です。写っているのは、生後9カ月の「しょう」くん（男の子）。



夜、寝ていた飼い主さんが物音に気づき、頭上を見上げるとーー。エアコンの下から、しょうくんの顔だけがひょっこり。飼い主さんが寝た状態から見上げて撮影したため、写真は上下が逆さまになったようにも見え、暗闇から顔だけが浮かび上がる不思議な1枚になっています。



しかも、しょうくんは自力では降りられなくなっていた様子。かわいいはずの愛猫とはいえ、夜中に突然この光景が目に入れば、思わずドキッとしてしまいそうです。



投稿には10万件超のいいねが集まり、



「ニャンて日だ！」

「軽いホラーだわw」

「コウモリにも見える」

「何やってんの？かわいい」

「どうして､ここに？ AIかな？」

「シッ静かにしろ。俺だ助けに来た」

「夜に見かけたら確かに恐怖ですね（笑）」



など、驚きと笑いの声が相次ぎました。



「こ、怖い！」暗闇に顔だけ浮かぶしょうくん

飼い主の、ななみさん（@chomo773）によると、眠っていたところ、突然、頭上からガタガタと物音が聞こえてきたといいます。



「ライトで照らしてみると、猫の顔だけがこちらを見つめていて…。小さいころはカーテンレールからエアコンに登ることがよくあったのですが、最近はしていなかったので驚きました」



暗闇にぼんやりと浮かぶしょうくんのお顔…。飼い主さんは度肝を抜かれたようです。



「一瞬、怖かったですね。でも、しょうくんだ！ と気づいてホッとしました」



飼い主さんは、寝たままの状態でその様子を撮影。そのため、しょうくんの姿が逆さまに写り、よりホラー感が増したようです。



「このあと、すぐにしょうくんを抱っこして下ろしました」



まさかの場所への久しぶりの登頂に、驚きを隠せなかった飼い主さん。このあと同じことが起きないよう対策をし、夜中の小さな騒動は一件落着となりました。



保護子猫を兄妹でお迎え、にぎやかな日々がスタート

しょうくんとの出会いは、家族が実家周辺に住み着いていた野良猫一家を保護したことがきっかけでした。



「しょうくんのパパ猫は私の祖父母の家に迎えられ、しょうくんのママ猫は私の妹の家に。そして、しょうくんと兄妹のさちちゃんは私の家で引き取りました」



お迎え当初も今も、変わらず甘えん坊だというしょうくん。何かしてほしいことがあると、しっかりアピールできるお利口さんでもあるのだとか。



「とてもやんちゃで、さちちゃんと一緒に家中を走り回ったり、猫じゃらしを壊したりと、毎日とてもにぎやかに過ごしています。私がお風呂に入るときは、脱衣所の棚の上で出待ちしていますね」



保護からもうすぐ1年。しょうくんとさちちゃんが安心して暮らせるよう、日々環境を整えながら見守っている飼い主さん。たくさんの愛情を注がれながら、しょうくんたちは今日も、あたたかいおうちで元気に駆け回っていることでしょう。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）