『ラヴ上等』るる、“人気キャバ嬢”と密着ショットに「これぞ1軍女子」「手、手が！」ファン歓喜
Netflixにて配信中の恋愛リアリティーショー『ラヴ上等』出演しているモデル・るる（田中流瑠）が、2日までにInstagramを更新。同番組で共演した人気キャバクラ嬢との密着動画を公開し話題を集めている。
【写真】『ラヴ上等』るるが「まじで美人すぎる」 過去の水着ショットも（全9枚）
『ラヴ上等』は、日本初の“ヤンキー恋愛リアリティーショー”。血気盛んな男女たちが本気の恋愛を繰り広げる姿が話題となっている。
そんな本作に出演中のるるは、この日「るるの師匠」と紹介したキャバクラ嬢の“あっすん”とのリール動画を投稿。2人で身を寄せ合いながら歌い、乾杯を楽しむ仲睦まじい姿を披露した。
この投稿にファンからは「まじで美人すぎる」「これぞ1軍女子」「あっすんるる綺麗」「この2人のコラボ最高」「手、手が！」「あっすんの手が」などの反響が寄せられている。
引用：「るる」Instagram（＠u_r30）
【写真】『ラヴ上等』るるが「まじで美人すぎる」 過去の水着ショットも（全9枚）
『ラヴ上等』は、日本初の“ヤンキー恋愛リアリティーショー”。血気盛んな男女たちが本気の恋愛を繰り広げる姿が話題となっている。
そんな本作に出演中のるるは、この日「るるの師匠」と紹介したキャバクラ嬢の“あっすん”とのリール動画を投稿。2人で身を寄せ合いながら歌い、乾杯を楽しむ仲睦まじい姿を披露した。
この投稿にファンからは「まじで美人すぎる」「これぞ1軍女子」「あっすんるる綺麗」「この2人のコラボ最高」「手、手が！」「あっすんの手が」などの反響が寄せられている。
引用：「るる」Instagram（＠u_r30）