ジョニー・デップ版『クリスマス・キャロル』本予告 ルパート・グリント＆イアン・マッケランも登場
ジョニー・デップ主演の映画『クリスマス・キャロル／3人のゴーストたち』（11月13日、世界同時公開）の本予告が公開された。1843年の出版以来、世界中で読み継がれてきたチャールズ・ディケンズの名作を、『X エックス』『Pearl パール』などのタイ・ウェスト監督が新たに映画化。金しか信用しない大富豪エベネーザ・スクルージ（デップ）が、クリスマスイブに現れた3人のゴーストに導かれ、過去・現在・未来を巡りながら自身の人生と向き合っていく。
【動画】ジョニー・デップ版『クリスマス・キャロル』本予告
本予告では、貧しい人々への募金を求めて訪ねてきた紳士たちを「帰れ！」と追い返すスクルージの姿から、その夜に始まる不思議な体験が描かれる。すでに他界したかつての共同経営者ジェイコブ・マーレイ（イアン・マッケラン）の亡霊から「お前は3人のゴーストに取り憑かれる」と告げられ、次々と起こる超常現象におびえるスクルージ。彼を過去へと誘うゴーストに抵抗するも、突然激しく動き始めたベッドに丸ごとのみ込まれてしまう。
時空を超えた先でスクルージが目にするのは、孤独だった少年時代や、かつて「すべてだった」恋人との別れ、そして自身を待ち受ける未来。過去の振る舞いを目の当たりにして怒りをあらわにする姿や、ゴーストたちに翻弄されるコミカルな表情など、デップ演じる新たなスクルージ像の一端が収められている。
映画「ハリー・ポッター」シリーズのロン・ウィーズリー役で知られるルパート・グリントも登場。スクルージのもとで薄給で働くボブ・クラチットを演じている。
あわせて公開された場面写真5点には、デップ、グリント、マッケランらの劇中での姿を収録。深夜の自室で鍋を構えてゴーストにおびえるスクルージや、雪の降る街中で“現在のゴースト”と対峙する場面も切り取られている。
本作は、デップにとって久々のハリウッド主演作。ウェスト監督との初タッグで、ディケンズの名作を、ちょっと不思議なゴシックファンタジーとして描き出す。
本予告では、貧しい人々への募金を求めて訪ねてきた紳士たちを「帰れ！」と追い返すスクルージの姿から、その夜に始まる不思議な体験が描かれる。すでに他界したかつての共同経営者ジェイコブ・マーレイ（イアン・マッケラン）の亡霊から「お前は3人のゴーストに取り憑かれる」と告げられ、次々と起こる超常現象におびえるスクルージ。彼を過去へと誘うゴーストに抵抗するも、突然激しく動き始めたベッドに丸ごとのみ込まれてしまう。
時空を超えた先でスクルージが目にするのは、孤独だった少年時代や、かつて「すべてだった」恋人との別れ、そして自身を待ち受ける未来。過去の振る舞いを目の当たりにして怒りをあらわにする姿や、ゴーストたちに翻弄されるコミカルな表情など、デップ演じる新たなスクルージ像の一端が収められている。
映画「ハリー・ポッター」シリーズのロン・ウィーズリー役で知られるルパート・グリントも登場。スクルージのもとで薄給で働くボブ・クラチットを演じている。
あわせて公開された場面写真5点には、デップ、グリント、マッケランらの劇中での姿を収録。深夜の自室で鍋を構えてゴーストにおびえるスクルージや、雪の降る街中で“現在のゴースト”と対峙する場面も切り取られている。
本作は、デップにとって久々のハリウッド主演作。ウェスト監督との初タッグで、ディケンズの名作を、ちょっと不思議なゴシックファンタジーとして描き出す。