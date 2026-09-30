さつまいもを“生のまま冷凍”？ ニチレイが教える保存方法が23万表示 約1ヵ月保存可能
ニチレイフーズの公式X（@nichirei_foods）が、さつまいもの冷凍保存方法を紹介。「芋って冷凍できないイメージだったわ～やろう」「知らなかったわ やってみよう」など、意外な保存方法に驚く声が寄せられている。
【写真】「知らなかったわ」さつまいもはどう冷凍する？ スティック状、いちょう切りなど3パターンの保存例
保存する際は、さつまいもをよく洗い、使いやすい大きさにカットする。ラップで包み、冷凍用保存袋に入れて冷凍庫へ。約1ヵ月保存できるという。
使いやすい量に小分けたり、スティック状、いちょう切り、輪切りなどにカットして冷凍すれば、ごはんや味噌汁などにすぐ使うことができる。ニチレイフーズによると、生のまま冷凍することで、煮崩れしにくく、変色もしづらくなるという。
投稿には「いいこときいた」「意外！今度から、冷凍する」「タメになりすぎる」など、保存方法を初めて知ったユーザーからの声が寄せられている。
【写真】「知らなかったわ」さつまいもはどう冷凍する？ スティック状、いちょう切りなど3パターンの保存例
保存する際は、さつまいもをよく洗い、使いやすい大きさにカットする。ラップで包み、冷凍用保存袋に入れて冷凍庫へ。約1ヵ月保存できるという。
使いやすい量に小分けたり、スティック状、いちょう切り、輪切りなどにカットして冷凍すれば、ごはんや味噌汁などにすぐ使うことができる。ニチレイフーズによると、生のまま冷凍することで、煮崩れしにくく、変色もしづらくなるという。
投稿には「いいこときいた」「意外！今度から、冷凍する」「タメになりすぎる」など、保存方法を初めて知ったユーザーからの声が寄せられている。