大ヒットドラマ「ゲーム・オブ・スローンズ」初となる映画版『Game of Thrones: Aegon’s Conquest（原題）』の米公開日が、2029年6月6日に決定した。米などが報じている。

現時点で公式なあらすじは伏せられているが、「エイゴンの征服」を意味するタイトルの通り、ターガリエン王朝の始祖にして七王国の初代君主であるエイゴン1世を題材にするとされている。

エイゴン1世は、「ゲーム・オブ・スローンズ」の数百年前にウェスタロスを征服し、初めて“鉄の玉座”に座った人物。これまで映像作品に登場したことはなく、本作で誰が演じることになるのか注目される。

監督は、「ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ」で製作総指揮と複数エピソードの監督を務めたオーウェン・ハリス。脚本は、「ハウス・オブ・カード 野望の階段」のショーランナーや「キャシアン・アンドー」の脚本家で知られるボー・ウィリモンが手がける。

なお、本企画は2023年に、2026年1月にはと伝えられていた。同年4月にはし、ワーナー・ブラザースの2027年以降のラインナップに含まれていた。

本作の劇場公開が2029年に決定したことで、「ゲーム・オブ・スローンズ」ユニバースでは、2029年まで4年連続で新作が登場する見通しだ。今後は「ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ」シーズン2が2027年、「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」シーズン4が2028年にリリースされる予定となっている。

映画『Game of Thrones: Aegon's Conquest（原題）』は2029年6月6日に米公開予定。

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