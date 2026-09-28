【手放しのリアル】背広や漫画の買取査定に驚愕！後悔しないモノの整理と手放し方ルール
YouTubeチャンネル「【50代独身】あつこの穏やかに暮らしたい日々」が「【思わぬ展開】背広・漫画・パソコン等 整理した物をあらゆる方法で手放したら…母の反応と我が家の決断」を公開した。動画では、あつこさんが実家の整理で見つかった背広や漫画本、パソコンなどをさまざまな方法で手放す過程と、その結果から得たモノとの向き合い方についての気づきを語っている。
あつこさんはまず、業者に査定を依頼していた背広やコートなど計16点の査定結果を報告。期待に反して合計3000円以下という金額だったため、母と相談して買取をキャンセルすることにしたと明かした。「これだけ値段がつかないなら、自分たちで使った方がいい」「それなら寄付に持っていった方がいい」と、使われないまましまい込まれていたモノの役割について改めて考えるきっかけになったと語る。
続いて、兄弟が残した漫画本65冊の処分に着手。宅配買取サービスを利用したところ、買取対象は9冊で208円という結果に。状態があまり良くなかったこともあり金額には納得しつつ、自宅にいながら完結する宅配買取の利便性を高く評価している。さらに、古いパソコンのデータ消去に苦戦しながらも回収サービスを利用する様子や、ウエディングドレスや編み機、ぬいぐるみなどを寄付やフリマアプリでの出品に向けて準備を進める過程も紹介された。
動画の最後で、あつこさんは「1つ買ったら1つ手放す」というルールを母と共有し、今後のモノの買い方について見直す決意を表明。査定を通じて世間的な価値と思い入れの違いに直面した今回の体験は、自宅の不用品の処分や日々の買い物計画を見直すヒントになりそうだ。
あつこさんはまず、業者に査定を依頼していた背広やコートなど計16点の査定結果を報告。期待に反して合計3000円以下という金額だったため、母と相談して買取をキャンセルすることにしたと明かした。「これだけ値段がつかないなら、自分たちで使った方がいい」「それなら寄付に持っていった方がいい」と、使われないまましまい込まれていたモノの役割について改めて考えるきっかけになったと語る。
続いて、兄弟が残した漫画本65冊の処分に着手。宅配買取サービスを利用したところ、買取対象は9冊で208円という結果に。状態があまり良くなかったこともあり金額には納得しつつ、自宅にいながら完結する宅配買取の利便性を高く評価している。さらに、古いパソコンのデータ消去に苦戦しながらも回収サービスを利用する様子や、ウエディングドレスや編み機、ぬいぐるみなどを寄付やフリマアプリでの出品に向けて準備を進める過程も紹介された。
動画の最後で、あつこさんは「1つ買ったら1つ手放す」というルールを母と共有し、今後のモノの買い方について見直す決意を表明。査定を通じて世間的な価値と思い入れの違いに直面した今回の体験は、自宅の不用品の処分や日々の買い物計画を見直すヒントになりそうだ。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
「離婚・大病・人間不信…波乱の人生を乗り越えてきた50代が、モノ屋敷の実家で“捨てられない母”と暮らしています。片付けと同居という二つの挑戦の中で、母と自分それぞれの心の動きに寄り添いながら、モノと心の両方をゆっくり整えていく過程を、等身大のままお届けしています。