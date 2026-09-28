査定で気づいたモノの価値とこれからの買い物ルール

実家の片付けが進まないのは「普通」思い通りにいかない現実への向き合い方

同居で爆増した傘65本を徹底整理！「捨てる」ではなく「選ぶ」声かけで実家を片付け

今すぐ見直したい！実家の部屋が物置化する“5つのリアル”と意外な原因

【決断】編み機と過ごした日々の相棒…母が下した最後の答えとは｜リビング侵食タワー⑦

【総集編】リビングを埋め尽くした物の正体…"ためこみ症かも"と言った母のこたえ|リビング侵食タワー

チャンネル情報

「離婚・大病・人間不信…波乱の人生を乗り越えてきた50代が、モノ屋敷の実家で“捨てられない母”と暮らしています。片付けと同居という二つの挑戦の中で、母と自分それぞれの心の動きに寄り添いながら、モノと心の両方をゆっくり整えていく過程を、等身大のままお届けしています。