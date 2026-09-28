◇愛知・名古屋アジア大会第10日 卓球（2026年9月28日 スカイホール豊田）

女子ダブルス準決勝が行われ、世界ランキング1位の張本美和（木下グループ）、早田ひな（日本生命）組が同3位の杜凱カン、詠琳組（香港）に4-0でストレート勝ちを収め、決勝に進み銀メダル以上を確定させた。

同種目の日本勢では1974年大会の枝野とみえ、大関行江組以来、52年ぶりとなる決勝進出。1966年大会の山中教子、深津尚子以来、60年ぶりとなる金メダルに王手をかけた。

第1ゲームは1-5から巻き返し、7連続ポイント。11-6で先取すると、第2ゲームも11-5で制した。第3ゲームは11-4と圧倒。第4ゲームは中盤まで競りながら、11-6とした。

2人は団体で銀メダル、シングルスで銅メダルを獲得。シングルス準決勝で敗れた後、最後の女子ダブルスに向けて張本美は涙を浮かべながら「一番、金メダルを目指す上でチャンスがあるのがダブルスだと思っているので。まずは準決勝に向けてしっかりと準備したい」と話していた。

試合後、取材に応じた中沢鋭監督は「レシーブとサーブの展開はいつもよりいい局面が多かった。ラリーの力も2人の方がいいので、安心しながら試合ができた」と振り返った。