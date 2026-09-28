美容外科医の高須幹弥氏が自身のYouTubeチャンネルにて、「【貢茶Gong cha】タピオカ気が利きスギィィ～～～」と題した動画を公開した。動画では、自身を「タピオカ評論家」と称する高須氏が、ゴンチャ（貢茶）のタピオカドリンクとフードメニューをデリバリーで注文し、その独自の魅力をユーモアたっぷりにレビューしている。

タピオカブームが再来している」と切り出した高須氏は、SNSで話題の「チョコレートミルク」や「黒糖アーモンドミルクティー」「抹茶ミルクティー」を注文。ドリンクをオーダーする際の独自のこだわりとして「氷抜き」を強く推奨した。氷を抜くことで量が減らないように見え、時間が経っても味が薄まらないという独自の理論を展開している。

実飲レビューでは、ストローで勢いよく吸い込んだ後、「気が利くねえ」と何度も連呼。「タピオカ単体では味がなく、ドリンクだけでは甘すぎるが、両者が混ざることでちょうど良いマイルドな甘さになる」と、タピオカの存在意義を彼ならではの視点で解説した。

さらに、「りんごとアールグレイのクッキー」や「エッグタルト」といったフードメニューも実食。サクサクしたクッキーや柔らかなエッグタルトが、タピオカのモチモチとした食感と絶妙にマッチすると絶賛した。

「第2次タピオカブームの火付け役は自分だ」と冗談交じりに語りつつ、終始「気が利く」という独特のフレーズでゴンチャの魅力を表現した高須氏。ユニークな視点で語られるレビューは、タピオカドリンクの新たな楽しみ方を提示している。次回のゴンチャでの注文に、彼の「氷抜き」や「フードとのペアリング」を取り入れてみてはいかがだろうか。

YouTubeの動画内容

03:46

こだわりの「氷抜き」で注文したドリンク3種を紹介
07:18

「チョコレートミルク」を実飲、タピオカが「気が利く」理由を熱弁
12:28

「黒糖アーモンドミルクティー」実飲レビュー
15:50

「りんごとアールグレイのクッキー」実食、タピオカとの絶妙な相性を絶賛

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チャンネル情報

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高須幹弥（高須クリニック）

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