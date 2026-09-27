離れて暮らしていた2人の娘さんが、10日ぶりに自宅に戻ってきたら…？ワンコが再会を喜ぶ光景が感動を呼び、投稿は記事執筆時点で68万2000回再生を突破。「家族ですね」「よっぽど会いたかったんだな」といった声が寄せられています。

【動画：10日間、女の子と犬が離れ離れになった結果→帰宅時、窓越しに姿が見えた瞬間…素敵すぎる『再会の光景』】

10日間離れていたワンコと娘たち

YouTubeチャンネル「甲斐犬一休と猫のしずくと僕のチャンネル」に投稿されたのは、甲斐犬の「一休」くんと娘さんたちが10日ぶりに再会した時の様子です。娘さんたちは出産を控えているママさんと一緒に里帰りしていたのですが、無事に赤ちゃんが生まれて少し落ち着いたので、一度自宅に帰って来ることになったのだとか。

家を出た日、1歳の妹ちゃんは一休くんとの別れが辛くて泣き出してしまい、一休くんもとても寂しそうにしていたといいます。お互いに再会の瞬間を心待ちにしているはずなので、さっそくパパさんは娘さんたちを迎えに行くことに。

再会時の切なくて愛おしい反応

パパさんが「迎えに行ってくるよ」と伝えたら、一休くんはお目目を輝かせて窓の前に行き、「早く会いたいな～」とソワソワし始めたそう。そして1時間後に娘さんたちと一緒に帰宅すると、普段は大人しい一休くんが「ク～ン」と歓喜の声を上げたとか。

3歳のお姉ちゃんは車から降りると、真っ先に窓越しに挨拶しにきてくれました。一休くんはしっぽを振ってぐるぐる歩き回り、全身で喜びを表現しながら「寂しかったよ！早くこっちに来て！」と訴えたそう。その切なくて愛おしい反応に、涙が出そうになります。

まさかの展開とワンコの健気な行動

そして娘さんたちが家に入ると、一休くんは大興奮して「元気だった？」と2人の匂いをクンクン嗅ぎ始めたそう。別れを惜しんでいた妹ちゃんは大喜びするかと思いきや、なんと怖がって泣き出してしまったとか！

すると一休くんは妹ちゃんに背中を向けてお座りし、「ちょっと興奮しすぎちゃった…ごめんね。僕、怖くないよ！」と一生懸命アピール。健気な行動に、深い愛情と優しさを感じます。

「やれやれ、まさか泣かれるとは…」とちょっぴり困ってしまった一休くんですが、娘さんたちの元気そうな姿を見て安心したようで、その後は穏やかな表情でまったり過ごしていたそうですよ。

この投稿には「嬉しそう！」「優しいなあ」「泣けますね…」「ご家族が大好きなのですね！「ぐっと来ました」といったコメントが寄せられています。

一休くんとご家族の尊い日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「甲斐犬一休と猫のしずくと僕のチャンネル」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「甲斐犬一休と猫のしずくと僕のチャンネル」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。