バスケットボールBリーグの香川は27日、公式サイトを更新。所属選手の小寺ハミルトンゲイリー(42)が、不同意わいせつなどの疑いで逮捕されたことに関して謝罪するとともに、逮捕当日の小寺の行動について時系列順に説明した。

熊本県警は26日、熊本市内で20代の女性にわいせつな行為をしたなどとして、不同意わいせつなどの疑いで小寺を逮捕していた。

香川は「この度は多大なご迷惑をおかけしておりますこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪。その上でクラブが現時点で把握している逮捕までの経緯などについて詳細に公表した。

クラブによると、小寺は25日深夜に1人で外出。26日早朝5時頃、クラブスタッフから生岡直人社長へ小寺がトラブルを起こした旨の連絡があった。その後、生岡社長とスタッフが現場となった店舗へ行き、かけつけた警察官から小寺と女性の間でトラブルが起きたと説明をされた。その後、小寺は警察へ。午前10時頃に警察から、小寺を迎えに来てほしい旨の連絡を受け、スタッフらが警察署へ迎えに行ったという。

小寺はトラブルを否認したものの、事実関係が明確ではなく、クラブは26日の熊本戦に出場させられないと判断。ホテルでの待機を指示した。その後、生岡社長がチームに対し、小寺にトラブルが起きたことなどを説明した。その後、午後9時に小寺が逮捕となり、改めて詳細をチームに周知したという。

クラブは28日に会見を開くとし、「重ねて深くお詫び申し上げます」と再度、謝罪した。

小寺は米ロサンゼルス出身で2020年に日本国籍を取得。香川とは今年6月に契約を締結していた。