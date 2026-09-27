渡邊圭祐×葵わかな、ゲームの舞台誘致に奔走 釧路発の映画『2126年、海の星をさがして』予告編公開
北海道釧路市を舞台にした映画『2126年、海の星をさがして』が、11月13日から池袋HUMAXシネマズほかで全国順次公開される。このたび予告編と場面写真が公開され、出演する上川周作、小西桜子、萩原聖人、小林聡美からコメントが届いた。
【動画】釧路発の映画『2126年、海の星をさがして』予告編
本作は、かつて幼なじみたちと熱中したRPGゲームの続編の舞台を、釧路に誘致しようとする若者たちの物語。地元で暮らすゲーム好きの巌（渡邊圭祐）は、続編の舞台候補に上海、釜山と並んで釧路が挙がっていることを知る。街の魅力を世界に伝え、観光客を呼び込もうと考えた巌は、東京から戻ってきた燈（葵わかな）らとともに誘致に乗り出す。
監督は「ガメラ」シリーズや『DEATH NOTE デスノート』などの金子修介、脚本は梶原阿貴が担当。釧路市民の郷土愛を育むことを目的に製作された作品で、3月には地元のイオンシネマ釧路で先行公開された。当初3週間の予定から上映が延び、8週間のロングランとなった。
全国公開に向けた予告編には、汚れた頬で船から降りてくる巌や、引きこもり状態にある幼なじみの薫（小西桜子）の姿が収められいる。釧路港や市場、釧路湿原、阿寒湖畔など、市内各地で撮影された風景が、若者たちの物語と重なっていく。
巌と燈に協力する幼なじみの春夏冬空（あきなし・そら）を演じた上川は、「特に大きな変化を求めていなかった空が仲間と再会し、地元や仲間に対する思いが徐々に高まり、成長していく、その過程を大切に演じました。1人の青年が抱いた夢が人から人へと伝わっていく、その熱量をぜひ映画館でご覧いただきたいです！」と呼びかけた。
薫役の小西は、彼女がゲームの舞台誘致の「大きな鍵を握るキャラクター」だと明かし、「複雑な一面を持つ人物ですが、幼少期の幼なじみとの記憶にある、根っこの部分の純粋な感情を大切に演じました」と振り返る。
東京の不動産・金融コンサルタント、有働修治役の萩原は、渡邊と撮影後にジンギスカンを食べに行ったことを明かし、「釧路に足を運んでみたくなるような、そんな作品です」とコメント。巌の母・東面穂波を演じた小林は、「若者たちの夢を温かく応援する“まわりの大人”でありたいと思って演じました」と語っている。
11月14日には池袋HUMAXシネマズで公開記念舞台あいさつを開催予定。渡邊、葵、上川、小西、金子監督が登壇する。詳細は後日発表される。
■上川周作（春夏冬空役）のコメント
特に大きな変化を求めていなかった空が仲間と再会し、地元や仲間に対する思いが徐々に高まり、成長していく、その過程を大切に演じました。
釧路は、すぐ近くに海や広大な大地が広がっていて、その豊かな自然の中で撮影できたことが、役を演じる上でも大きな助けになりました。
完成した映画を見て、釧路の壮大さとその魅力を世界へ発信していこうとする物語とが合わさって、作品のスケールの大きさを感じました。
1人の青年が抱いた夢が人から人へと伝わっていく、その熱量をぜひ映画館でご覧いただきたいです！
■小西桜子（岸田薫役）のコメント
岸田薫役を演じさせていただきました、小西桜子です。
薫は、幼なじみたちと共にゲームのロケ誘致を目指す中で、大きな鍵を握るキャラクターです。複雑な一面を持つ人物ですが、幼少期の幼馴染との記憶にある、根っこの部分の純粋な感情を大切に演じました。
美しい釧路の風景と、そこで皆さんと過ごした瑞々しい時間や空気が、この映画に映し出されていたらうれしいです。
釧路、ゲームのロケ誘致、そして幼馴染たちの冒険が、金子監督の世界でどのように紡がれていくのか、ぜひ劇場でお楽しみください。
■萩原聖人（有働修治役）のコメント
渡邊さん、葵さんとは初めましてだったので、現場では良い緊張感を持ちながら作品に向き合うことができたと思います。
渡邊君とは撮影のあとにジンギスカンを食べに行きました!!
若者たちの夢や野望を大ベテラン金子監督が俯瞰しながらも同じ目線で撮られたことに意味がある作品になっていると思います。
もしかしたら道外の方にはあまりなじみがない場所かも知れませんが、釧路に足を運んでみたくなるような、そんな作品です。
ぜひ、釧路へ！その前に劇場へ！
■小林聡美（東面穂波役）のコメント
主人公、巌の母を演じました。若者たちの夢を温かく応援する“まわりの大人”でありたいと思って演じました。
釧路の景色と若者たちの夢、ゲームの画面が交差して、私にとってはとても新鮮な映画でした。
ぜひ、劇場でご覧いただきたいです。
【動画】釧路発の映画『2126年、海の星をさがして』予告編
本作は、かつて幼なじみたちと熱中したRPGゲームの続編の舞台を、釧路に誘致しようとする若者たちの物語。地元で暮らすゲーム好きの巌（渡邊圭祐）は、続編の舞台候補に上海、釜山と並んで釧路が挙がっていることを知る。街の魅力を世界に伝え、観光客を呼び込もうと考えた巌は、東京から戻ってきた燈（葵わかな）らとともに誘致に乗り出す。
全国公開に向けた予告編には、汚れた頬で船から降りてくる巌や、引きこもり状態にある幼なじみの薫（小西桜子）の姿が収められいる。釧路港や市場、釧路湿原、阿寒湖畔など、市内各地で撮影された風景が、若者たちの物語と重なっていく。
巌と燈に協力する幼なじみの春夏冬空（あきなし・そら）を演じた上川は、「特に大きな変化を求めていなかった空が仲間と再会し、地元や仲間に対する思いが徐々に高まり、成長していく、その過程を大切に演じました。1人の青年が抱いた夢が人から人へと伝わっていく、その熱量をぜひ映画館でご覧いただきたいです！」と呼びかけた。
薫役の小西は、彼女がゲームの舞台誘致の「大きな鍵を握るキャラクター」だと明かし、「複雑な一面を持つ人物ですが、幼少期の幼なじみとの記憶にある、根っこの部分の純粋な感情を大切に演じました」と振り返る。
東京の不動産・金融コンサルタント、有働修治役の萩原は、渡邊と撮影後にジンギスカンを食べに行ったことを明かし、「釧路に足を運んでみたくなるような、そんな作品です」とコメント。巌の母・東面穂波を演じた小林は、「若者たちの夢を温かく応援する“まわりの大人”でありたいと思って演じました」と語っている。
11月14日には池袋HUMAXシネマズで公開記念舞台あいさつを開催予定。渡邊、葵、上川、小西、金子監督が登壇する。詳細は後日発表される。
■上川周作（春夏冬空役）のコメント
特に大きな変化を求めていなかった空が仲間と再会し、地元や仲間に対する思いが徐々に高まり、成長していく、その過程を大切に演じました。
釧路は、すぐ近くに海や広大な大地が広がっていて、その豊かな自然の中で撮影できたことが、役を演じる上でも大きな助けになりました。
完成した映画を見て、釧路の壮大さとその魅力を世界へ発信していこうとする物語とが合わさって、作品のスケールの大きさを感じました。
1人の青年が抱いた夢が人から人へと伝わっていく、その熱量をぜひ映画館でご覧いただきたいです！
■小西桜子（岸田薫役）のコメント
岸田薫役を演じさせていただきました、小西桜子です。
薫は、幼なじみたちと共にゲームのロケ誘致を目指す中で、大きな鍵を握るキャラクターです。複雑な一面を持つ人物ですが、幼少期の幼馴染との記憶にある、根っこの部分の純粋な感情を大切に演じました。
美しい釧路の風景と、そこで皆さんと過ごした瑞々しい時間や空気が、この映画に映し出されていたらうれしいです。
釧路、ゲームのロケ誘致、そして幼馴染たちの冒険が、金子監督の世界でどのように紡がれていくのか、ぜひ劇場でお楽しみください。
■萩原聖人（有働修治役）のコメント
渡邊さん、葵さんとは初めましてだったので、現場では良い緊張感を持ちながら作品に向き合うことができたと思います。
渡邊君とは撮影のあとにジンギスカンを食べに行きました!!
若者たちの夢や野望を大ベテラン金子監督が俯瞰しながらも同じ目線で撮られたことに意味がある作品になっていると思います。
もしかしたら道外の方にはあまりなじみがない場所かも知れませんが、釧路に足を運んでみたくなるような、そんな作品です。
ぜひ、釧路へ！その前に劇場へ！
■小林聡美（東面穂波役）のコメント
主人公、巌の母を演じました。若者たちの夢を温かく応援する“まわりの大人”でありたいと思って演じました。
釧路の景色と若者たちの夢、ゲームの画面が交差して、私にとってはとても新鮮な映画でした。
ぜひ、劇場でご覧いただきたいです。