狭い場所が大好きな猫ちゃんは、いざゴミ箱の中へ！何としてでも入ろうとする姿は癒やし要素満載で、たくさんのX民がメロメロになっています。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で34万表示を突破し、「やっぱり猫は液体やね」「入れるもんだねえ お見事！」といったコメントが寄せられました。

【動画：小さめのゴミ箱に『猫が入ろうとした』結果…思わず笑ってしまう『入り方』】

ゴミ箱に入ろうとしてお尻をフリフリ…♡

Xアカウント「ソレイユ」に投稿されたのは、2019年に保護された「なみ」ちゃんの愛おしすぎる姿。この日、狭い場所が大好きななみちゃんは、ゴミ箱の中に入ってくつろごうとしていたといいます。

ただ、なみちゃんが思っていたよりもゴミ箱のサイズが小さめだったのでしょう。ゴミ箱の中に入ろうとしたのはいいものの、なみちゃんの可愛らしいお尻が引っかかってしまったのだとか。そこでなみちゃんは、必死にお尻をフリフリして中に入ろうとしたそうです。揺れるお尻、可愛すぎます…！

何とか中に入ろうと、絶妙なサイズのゴミ箱と熱戦を繰り広げるなみちゃん。すると、なみちゃんの気迫が勝り、「すぽんっ！」とゴミ箱に収まることに成功！つっかえていた体がゴミ箱へ入った様子が見事すぎて、思わず爆笑してしまいました。

なみちゃんのプリティさのトリコに

力任せにゴミ箱の中へ入ったなみちゃんを見て、飼い主さんもついつい笑ってしまったとのこと。こんなに可愛くて面白い姿を見せられたら、笑うのも無理ありません。今後なみちゃんはどこに入るのか？ますます楽しみです！

ゴミ箱に入る様子があまりにも可愛すぎるなみちゃん。その姿を見たX民からは「なみちゃんお見事」「すぽんって入ったね♪」「最後にスポッと入るとこが気持ちいい」「まさにシンデレラフィット」といったコメントが寄せられました。

Xアカウント「ソレイユ」では、今回ご紹介したなみちゃんを含め、飼い主さん宅で暮らす5匹の猫ちゃんたちの様子が投稿されており、十人十色の可愛い姿を見ることができます。

なみちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「ソレイユ」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。