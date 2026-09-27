1994年広島大会以来、32年ぶりに日本（愛知・名古屋）で開催されているアジア大会。27日は、陸上女子やり投げに“世界女王”北口榛花（28、JAL）が登場。北口は23年世界陸上ブダペスト、24年パリ五輪で金メダルを獲得。連覇がかかった昨年の東京世界陸上は右肘のケガの影響で予選落ちした。復活を目指し今季から世界記録保持者で五輪三連覇の“レジェンド”ヤン・ゼレズニーコーチと新たにタッグを組んだ。9月のアルティメット世界陸上で68m92をマークし、3年ぶりに自身がもつ日本記録を更新した。目指すは70m超え、ライバルの18歳、厳子怡（中国）との直接対決が注目だ。

【日程＆放送スケジュール&代表選手一覧】アジア大会 愛知・名古屋開幕！日本勢メダルラッシュ※随時更新

前回大会銅メダルを獲得した男子バレーボールがいよいよ初戦を迎える。注目は、2mの“新世代エース”甲斐優斗（23）や前回大会チーム最多113得点の高橋慶帆（22）、さらに今年のネーションズリーグ（VNL）、アジア選手権に出場したメンバーから、大塚達宣（25）、西本圭吾（27）、河東祐大（28）の3選手も名を連ね2010年広州大会以来16年ぶりの金メダルを目指す。

日本選手出場の主な競技

※天候などで変更の可能性あり

◇陸上

午前7時30分～ 男女マラソン競歩 決勝

午前11時00分～ 男女400m障害予選、男子走幅跳予選、女子走高跳予選など

午後6時35分～ 男子110mH決勝、女子100mH決勝、女子やり投決勝、男女の4×100mリレー予選など

◇eスポーツ

午前9時00分～ ポケモンユナイト 1回戦～決勝

◇フェンシング

午前9時30分～ 男子エペ団体、女子サーブル団体 1回戦～準々決勝

午後3時20分～ 男子エペ団体、女子サーブル団体 準決勝・決勝

◇スケートボード

午前10時05分～ 女子ストリート決勝

午後1時05分～ 男子ストリート決勝

◇アーティスティックスイミング

午前11時00分～ 女子デュエット・フリールーティン決勝

◇卓球

午後12時00分～ 男子ダブルス準決勝、女子シングルス準決勝

午後7時00分～ 男子ダブルス決勝、女子シングルス決勝

◇バドミントン

午前9時30分～ 女子ダブルス、混合ダブルス準々決勝

午後1時00分～ 男女シングルス、男子ダブルス準々決勝

◇トランポリン

午後1時30分～ 男子決勝

午後8時30分～ 女子決勝

◇ソフトボール

午後3時15分～ 日本-タイ

◇野球

午後6時30分～ 決勝 日本ー韓国

◇バレーボール男子

午後7時20分～ 日本-ウズベキスタン

みどころ

【陸上】

やり投の北口以外にも、男子110mHに村竹ラシッド（24、JAL）、女子100mHに、中島ひとみ（31、長谷川体育施設）、福部真子（30、日本建設工業）がアジアの頂点を目指し決勝に挑む。男女のマラソン競歩では昨年の東京世界選手権35km競歩銅メダリスト・勝⽊隼⼈（35、⾃衛隊体育学校）にメダルの期待がかかる。男子400mHでU18世界最高タイム（48秒09）を持つチーム最年少の17歳・後藤大樹（洛南高校）がシニアの大会で初めて日の丸を背負い挑む。

【卓球】

男子ダブルスでは準決勝と決勝が行われる。日本の張本智和（23）・篠塚大登（22）ペアと松島輝空（19）・戸上隼輔（25）ペアが準決勝に進出。ともに中国ペアとの対戦が予定されており、勝ち上がれば、日本ペア同士による金メダルをかけた決勝が実現する。

女子シングルスの準決勝と決勝も行われる。日本のWエースである張本美和（18）と早田ひな（26）が準決勝に進出。こちらも中国人選手との対戦が予定されており、勝ち上がれば、“みわひな”による日本勢同士による金メダルをかけた決勝が実現する。

【野球】

野球日本代表“侍ジャパン”はここまで開幕から無傷の5連勝と勢いに乗っている。スーパーラウンドも1位通過で決勝進出を決めた。日本開催となった1994年の第12回大会（広島）以来、32年ぶり2回目となる金メダルまであと1勝とし、決勝は再び韓国と対戦する。

【バレーボール】

前回大会、銅メダルの男子日本代表がウズベキスタンとの初戦を迎える。大会7試合に出場し、チーム最多となる通算113得点を挙げブレイクした高橋慶帆（22、ジェイテクトSTINGS愛知）が、今大会でもチームを勝利に導く。