トランプ米大統領との首脳会談をおこなった高市早苗首相。“エアお手振り”が話題になっている中、今度は会談の中で自らを称賛していたことが判明し波紋を広げている。

【写真】「あー恥ずかしい」国民も赤面、高市首相の“エアお手振り”ショット

「私のリーダーシップのおかげで…」

高市首相は会談に際し、政府専用機で羽田空港を出発後、9月21日（日本時間22日）にニューヨークへ到着。首相官邸の公式X（旧ツイッター）には、ジョン・F・ケネディ空港に到着した高市首相が飛行機の扉から姿を現し、歓迎に応えるよう大きく手を振る様子が捉えられていたが……。

「同じシーンを別のアングルから撮った写真が、内閣広報官の公式Xでもアップされています。そちらは首相の背後から撮影されているのですが、手を振る先には誰もおらず、広々とした空港が写っているだけ。大勢に歓迎されているかのように手を振っていていましたが、あれは一体なんだったのか」（全国紙政治部記者）

これを受けて「一体誰に手を振ってるの？」「恥ずかしすぎる……」とのコメントが殺到。出だしからツッコまれてしまったが、翌日には無事ニューヨーク国連本部でトランプ大統領との会談が実施された。

首相官邸公式Xは、会談の冒頭発言を速報版として掲載。トランプ大統領が「彼女は偉大な総理大臣になるでしょう」「歴代の偉大な総理大臣の1人として名を残すことになります」と、高市首相を持ち上げる発言をしたことを報じている。しかし問題は、その後の高市首相の発言だ。

高市首相は「ドナルドが日米同盟に非常に力強くコミットメントしてくれていること、改めて感謝します」と切り出し、先日おこなった内閣改造について言及。そして「今、AIですとか半導体ですとか、重要鉱物など、ドナルドと私のリーダーシップのおかげで、日米間で経済安全保障の協力も進んでいます」と発言したのだ。

「首相の物言いに、違和感を覚えた人も多いのではないでしょうか。お笑いトリオ・グランジの遠山大輔さんもこのニュースを見て、《『おかげ』って普通誰かに敬意を表して言うもの、自分に『おかげ』は普通使う事ないから流石にフェイクニュースやり過ぎだよと思って首相官邸の動画観たら本当に言ってた》と皮肉の投稿をしたぐらいです。

世間からも、“『私のおかげで』って、かなり傲慢な台詞ですよね。ジョークとパワハラ以外では使わない”“トランプのリーダーシップのお陰で、ならまだ分かりますが、なんで自分も引っ付けちゃったかな”“国民が恥ずかしい思いをするので、日本を代表する立場の方は最低限、正しいマナーと正しい日本語を身につけていて貰いたい”“外交の場でも相手と一緒に自分を持ち上げちゃうんだから、そりゃXで自分の功績？を語りたがるはずだよね”“『おかげ』もさることながら、『私のリーダーシップ』と言いますかね？”といった声が続出しています」（政治ジャーナリスト）

単に言葉選びを間違えたのか、それとも本当に自分の“おかげ”と思っているのか。日本人の美徳でもある“謙遜”の心は、どこへ--。

週刊女性PRIME