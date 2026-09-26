「毎日コスプレしてる？」フランス人が明かす“日本人”と分かった瞬間のリアルな反応
YouTubeチャンネル「Florian 京都のフランス人」が、「日本人は知らない。フランスで「日本人」と分かると起きること」と題した動画を公開した。フランス人YouTuberのフロリアンが、母国で「日本人」と分かった瞬間に相手の態度がどのように激変するかや、世代間で異なる日本に対するイメージについて語った。
冒頭、フロリアンは「『日本人です』と分かったら相手の態度はもう超変わる」と切り出し、娘とフランスを訪れた際のエピソードを披露。現地の人が日本人妻について「えっ、日本！？」「日本大好き！」と興味津々な様子を見せた出来事を交え、日本人の話題になると「目がピカピカする」と嬉しそうに語った。
続けて話題は、フランス人における日本のイメージ形成へ。1990年代生まれの自身にとって、「ドラゴンボール」や「ポケモン」などのアニメが身近にあり、作品を通じて「真面目さ」「時間を守る」「丁寧」といった日本人の印象を抱くようになったと説明。14年前に初めて日本を訪れた際の感動を、「思っていたよりもっと良かった」と振り返った。
一方で、祖父や父親世代が抱いていた偏見に加え、「日本人は毎日コスプレしてる？」といった一部の無理解な声が未だに存在することにも言及。それでも、SNSの普及やワールドカップでのゴミ拾い行動などにより、日本に対するポジティブなイメージが着実に広がっていると強調した。
終盤では、日本の包丁を愛用するフランス人シェフのエピソードや、「フランスは世界第2位のマンガ大国」という事実に触れ、日本の文化や製品が高く評価されている現状を語ったフロリアン。動画の最後には、視聴者に向けて「海外で『日本人です』と言った時、反応が変わったか？」と問いかけ、温かい余韻を残して締めくくっている。
冒頭、フロリアンは「『日本人です』と分かったら相手の態度はもう超変わる」と切り出し、娘とフランスを訪れた際のエピソードを披露。現地の人が日本人妻について「えっ、日本！？」「日本大好き！」と興味津々な様子を見せた出来事を交え、日本人の話題になると「目がピカピカする」と嬉しそうに語った。
続けて話題は、フランス人における日本のイメージ形成へ。1990年代生まれの自身にとって、「ドラゴンボール」や「ポケモン」などのアニメが身近にあり、作品を通じて「真面目さ」「時間を守る」「丁寧」といった日本人の印象を抱くようになったと説明。14年前に初めて日本を訪れた際の感動を、「思っていたよりもっと良かった」と振り返った。
一方で、祖父や父親世代が抱いていた偏見に加え、「日本人は毎日コスプレしてる？」といった一部の無理解な声が未だに存在することにも言及。それでも、SNSの普及やワールドカップでのゴミ拾い行動などにより、日本に対するポジティブなイメージが着実に広がっていると強調した。
終盤では、日本の包丁を愛用するフランス人シェフのエピソードや、「フランスは世界第2位のマンガ大国」という事実に触れ、日本の文化や製品が高く評価されている現状を語ったフロリアン。動画の最後には、視聴者に向けて「海外で『日本人です』と言った時、反応が変わったか？」と問いかけ、温かい余韻を残して締めくくっている。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
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